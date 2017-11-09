Дубль Грозава принес сборной Румынии победу над Турцией

Сборная Румынии оказалась сильнее турков в товарищеском поединке.
Клуж-Напока, стадион «Константин Радулеску»
Румыния – Турция – 2:0 (1:0)
Голы: Грозав 42, Грозав 70
Румыния: Пантилимон (Ницэ 71), Сэпунару (Баласа 75), Тошка, Кирикеш, Григоре, Станчу (Алибек 77), Деяк (Торже 62), Пинтилий, Будеску (Бикфалви 72), Грозав, Кешеру (Андоне 67).
Главный тренер: Космин Контра.
Турция: Текин, Туран, Союнчу, Азиз, Туфан (Ярдимчи 85), Йокушлу, Язичи (Малли 46), Селчук (Дженгиз 46), Озякуп, Чалханоглу (Караман 64), Тосун.
Главный тренер: Мирча Луческу.
Предупреждения: Пинтилий 66, Андоне 74, Малли 84.
Судья: Тьягу Мартинш.
В другом товарищеском матче дня Армения разгромила Беларусь.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте