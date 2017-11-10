Гол Депая позволил Нидерландам отпраздновать победу над Шотландией

В рамках товарищеской встречи сборная Нидерландов скромно одолела Шотландию. Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера шотландцев месяц назад был назначен Малки Маккей.
Абердин, стадион «Питтодри»
Шотландия – Нидерланды – 0:1 (0:1)
Голы: Депай 40
Шотландия: Гордон, Робертсон, Берра (Малгрю 46), Тирни, Джек, МакГинн, Форрест (Фрэйзер 71), МакКлин, Филлипс, МакГрегор (Каммингс 87), Кристи.
И.о. главного тренера: Малки Маккей.
Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса, Аке, Блинд, Ван Дейк, Рекик, Вейналдум, Стротман, Промес (Бергейс 76), Бабел, Депай.
Главный тренер: Дик Адвокат.
Предупреждения: МакГинн 64, Стротман 74.
Судья: Рудди Буке.
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