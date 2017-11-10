Швейцария с минимальным счетом одолела Северную Ирландию в первом стыковом матче

В первом стыковом матче за право попасть на чемпионат мира в России Северная Ирландия дома уступила швейцарцам.
Белфаст, стадион «Виндзор Парк»
Северная Ирландия – Швейцария – 0:1 (0:0)
Голы: Родригес 58 (пен)
Северная Ирландия: МакГоверн, МакЛафлин, МакОли, Д. Эванс, Дэвис, Лафферти (Вашингтон 78), Брант, К. Эванс (Сэвилл 65), Даллас (Уорд 52), Норвуд, Магеннис.
Главный тренер: Майкл О'Нил.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович (Эмболо 77), Джака, Родригес, Цубер (Мехмеди 87), Джемаили (Фрай 83), Закария, Шер, Шакири.
Главный тренер: Владимир Петкович.
Предупреждения: Шер 5, Эванс 57.
Судья: Хэцеган Овидиу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Ответная встреча состоится 12 ноября.
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Но и сев.ирландцы даже полумомент не создали. Швейцарцы были лучше что на поле, что на бумаге.
Но и сев.ирландцы даже полумомент не создали. Швейцарцы были лучше что на поле, что на бумаге.