Несколько клубов РПЛ интересуются защитником махачкалинского «Динамо»

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи может сменить команду в следующем сезоне.
По информации источника, несколько российских клубов проявляют интерес к игроку.
Ожидается, что вскоре поступит официальное предложение о его трансфере.
Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи может сменить команду в следующем сезоне.
По информации источника, несколько российских клубов проявляют интерес к игроку.
Ожидается, что вскоре поступит официальное предложение о его трансфере.
Админы если что я без сарказма и по делу!)))
Админы если что я без сарказма и по делу!)))