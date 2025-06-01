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Несколько клубов РПЛ интересуются защитником махачкалинского «Динамо»

вчера, 16:36

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи может сменить команду в следующем сезоне.

По информации источника, несколько российских клубов проявляют интерес к игроку.

Ожидается, что вскоре поступит официальное предложение о его трансфере.

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sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:10
Все понимаю , но вот если он Ваш тренер , то тогда согласен! И где же тут админов посылали? В бан отправляют и за меньшее)))
Админы если что я без сарказма и по делу!)))
pdwk3dm4c4yb
pdwk3dm4c4yb
вчера в 16:47
Игрока нужно сохранять, иначе вылет не минуем.
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