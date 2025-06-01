Несколько клубов РПЛ интересуются защитником махачкалинского «Динамо»

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вчера, 16:36

Защитник махачкалинского «Динамо» может сменить команду в следующем сезоне.

По информации источника, несколько российских клубов проявляют интерес к игроку.

Ожидается, что вскоре поступит официальное предложение о его трансфере.