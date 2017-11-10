Хорватия разгромила греков в первом матче за попадание на ЧМ-2018

Хорватия одержала разгромную победу над Грецией в первом стыковом матче за попадание на ЧМ-2018. Ответная встреча состоится 12 ноября.
Загреб, стадион «Максимир»
Хорватия – Греция – 4:1 (3:1)
Голы: Модрич 13 (пен), Калинич 19, Перишич 33, Крамарич 49 — Папастатопулос 30.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Модрич (Пашалич 89), Ракитич, Брозович, Крамарич (Влашич 82), Перишич, Калинич (Ребич 76).
Главный тренер: Златко Далич.
Греция: Карнезис, Маниатис (Рецос 46), Цавеллас, Пападопулос, Циолис, Зека, Фортунис, Митроглу, Папастатопулос, Стафилидис (Бакасетас 71), Самарис (Тахцидис 62).
Главный тренер: Михаэль Скиббе.
Предупреждения: Карнезис 11, Зека 21, Бакасетас 79.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В параллельном поединке Швейцария в гостях обыграла Северную Ирландию.
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хорватия, добро пожаловать в россию))
хорватия, добро пожаловать в россию))