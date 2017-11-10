Месси извинился перед Дриусси за то, что принял его за своего поклонника

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал курьёзный эпизод, произошедший с ним и его соотечественником – форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси в московской гостинице. Капитан «альбиселесте» не узнал подошедшего сфотографироваться с ним Дриусси, приняв его за своего фаната.

«Мне неловко за то, что я не узнал Себастьяна, хотя мы знакомы. Когда он попросил сфотографироваться со мной, я подумал, что это просто один из тех парней, которые постоянно хотят сделать с тобой селфи. Когда он подошёл ко мне в вестибюле отеля, я думал о чём-то постороннем и не признал его. После я извинился перед ним», — объяснил Месси.

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi Публикация от Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11) Ноя 7 2017 в 3:47 PST

Напомним, ранее Лионель Месси вместе с наставником «Реала» Зинедином Зиданом представил официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

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