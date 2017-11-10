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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
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Месси извинился перед Дриусси за то, что принял его за своего поклонника

сегодня, 06:45

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал курьёзный эпизод, произошедший с ним и его соотечественником – форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси в московской гостинице. Капитан «альбиселесте» не узнал подошедшего сфотографироваться с ним Дриусси, приняв его за своего фаната.

«Мне неловко за то, что я не узнал Себастьяна, хотя мы знакомы. Когда он попросил сфотографироваться со мной, я подумал, что это просто один из тех парней, которые постоянно хотят сделать с тобой селфи. Когда он подошёл ко мне в вестибюле отеля, я думал о чём-то постороннем и не признал его. После я извинился перед ним», — объяснил Месси.

 

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi

Публикация от Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11)

Напомним, ранее Лионель Месси вместе с наставником «Реала» Зинедином Зиданом представил официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

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Все комментарии
Марк Аврелий ответил Майкл59ru
сегодня в 08:14
Что за величайший футболист?
Т34
сегодня в 08:12
Разве запомнишь всех соотечественников, которые хотят подчеркнуть свое знакомство с Месси? Надо стремиться играть так как он, а не селфи с ним сделать. Будешь хорошо играть, тогда и Месси сразу узнает своего соотечественника и не будет извиняться за то, что принял его за очередного поклонника. А игрок какого-то Зенита для Месси не имеет значения.
Гус Пойет ответил Miaf
сегодня в 08:11
Miaf:
Месси увидел соотечественника и подумал, что за бомж ему попался.
    Борисыч1
    сегодня в 08:09
    Месси принял Дриусси за бомжа, ничего страшного.
    Miaf ответил Гус Пойет
    сегодня в 08:06
    Гус Пойет:
    Так вот ты кто немытый незнакомец! - прозрел гномяра по концове
    Месси увидел соотечественника и подумал, что за бомж ему попался.
    sihafazatron
    сегодня в 08:03
    Месси когда узнал, что дриуси из зенита, сразу же извинился и дал ему мелочи
    Sadjon
    сегодня в 08:02
    Мда, не хорошо как то......
    Казанский
    сегодня в 08:02
    Зенит купил фан-клуб из Аргентины получается,во главе с Маманей)))
    InsaneClown
    сегодня в 08:00
    Кто в курсе почему Месси перекрывал изначальную тату на ноге?
    leopit
    сегодня в 07:59
    Увидев лысого капитана Спартака,Месси в ужасе бы спрятался в чулан,повторяя:"Это похороны..."Спартачей он узнает по обложкам гламурных изданий,где периодически они фотографируются,
    Гус Пойет ответил Miaf
    сегодня в 07:59
    Miaf:
    Как же все таки ценят Зенит)
      Miaf
      сегодня в 07:58
      Как же все таки ценят Зенит)
      OLS ответил Гус Пойет
      сегодня в 07:55
      Гус Пойет:
      А ты мыться
      А ты в бане?
      Гус Пойет ответил OLS
      сегодня в 07:54
      OLS:
      А ты ещё и считать не умеешь 😂
        OLS ответил time out
        сегодня в 07:54
        time out:
        И ты один из них?
        Вот сами себя и спалили, ху из ху😂
        VIPded
        сегодня в 07:54
        Это уже старческое...)))
        Ми Ша ответил Майкл59ru
        сегодня в 07:54
        Майкл59ru:
        А ты считаешь Дриусси успешным ? Даже сам Дриусси себя таковым не считает. Тем более после недавнего унижения полученного от величайшего футболиста на планете. Тот наверное думал Месси его по имени назовёт и радостно начнёт обнимать. А то возьми и скажи "Ты кто такой? Давай, до свидания!" )
        Я вообще про отношение Месси к данной ситуации.

        А успешность понятие относительное, конечно его достижения на фоне Месси очень малы, но с другой стороны он играет на профессиональном уровне, зарабатывает хорошие деньги и при этом молод. Так что да, я считаю его достаточно успешным человеком.

        P.S.

        "от таких как ты" - это я конечно перегнул, ведь мы не знакомы.
        OLS ответил Гус Пойет
        сегодня в 07:54
        Гус Пойет:
        Не. Не все собрались. Ты первый
        А ты ещё и считать не умеешь 😂
        time out ответил OLS
        сегодня в 07:52
        OLS:
        Кто бы сомневался, что статейка выпущена для всяких долбо..., вот почти собрались 😂
          Гус Пойет ответил OLS
          сегодня в 07:52
          OLS:
          Кто бы сомневался, что статейка выпущена для всяких долбо..., вот почти собрались 😂
            obana777
            сегодня в 07:51
            Перед Дриусси сам Месси извинился! Вот так зажигаются звезды. А ведь Месси подумал, что это очередной бомж желает с ним сделать селфи. И Месси недалеко был от истины.
            OLS
            сегодня в 07:50
              Шуnя771 ответил ЮГ РОССИИ
              сегодня в 07:50
              ЮГ РОССИИ:
              Они наверно и спят в бутсах.поклонник подошел в бутсах)))))
              Да вроде бы бутс не видно...)

              Пойло на витрине - да!)
              mat73
              сегодня в 07:45
              А что это за бомжи, кто их пустил в гостиницу? - подумал великий мессия
              Гус Пойет
              сегодня в 07:42
              Так вот ты кто немытый незнакомец! - прозрел гномяра по концове
              Майкл59ru ответил Ми Ша
              сегодня в 07:37
              Ми Ша:
              Это и отличает успешных людей от таких как ты.
              А ты считаешь Дриусси успешным ? Даже сам Дриусси себя таковым не считает. Тем более после недавнего унижения полученного от величайшего футболиста на планете. Тот наверное думал Месси его по имени назовёт и радостно начнёт обнимать. А то возьми и скажи "Ты кто такой? Давай, до свидания!" )
              Остапчук 67
              сегодня в 07:34
              Месси:
              "Официальный мяч ЧМ-2018 знаю, Дриусси не знаю".
              SanitarForest ответил Сергеевич вернулся 1
              сегодня в 07:31
              Сергеевич вернулся 1:
              Великий Месси даже шнурки не завязывает. Сил хватило только на левый кроссовок!
              Дриусси отвлекся и попросил о селфи... после второй завяжет
              SanitarForest
              сегодня в 07:30
                FILL3286
                сегодня в 07:28
                ахаххахах
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