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Игры разума. Звёзды РФПЛ в звёздных клубах

сегодня, 19:00

Испанские болельщики считают, что Смолов сработает полезнее на месте Бензема, а Промеса сравнивают с Роналду. «Соккер.ру» представляет звезд РФПЛ в необычных обстоятельствах.

Квинси Промес вместо Криштиану Роналду в «Реале»

Массимо Каррера не смог назвать «русского Криштиану Роналду», но выделил такого в чемпионате России – Квинси Промес. Сравнение логичное, ведь это футболисты одинаковых амплуа, да и стилистических совпадений хватает. Пусть голландец отдает предпочтение «Барселоне» и Месси, на поле он сильнее похож на Криштиану. А прямо сейчас мог быть полезнее самого Роналду в «Реале». У португальца в 8 матчах Ла Лиги 1 гол и 2 «ассиста», а также 0 отборов и столько же перехватов – красноречивые показатели. Мы не сравниваем карьеры и значимость для мирового футбола, но прямо сейчас звезда РФПЛ могла бы сиять ярче, окажись Квинси на месте Роналду.

Квинси Промес. «Спартак» и будущее 

Фёдор Смолов вместо Карима Бензема в «Реале»

После товарищеского матча с Испанией мы делали обзор испанских СМИ и мнений болельщиков, так вот, один пиренейский юноша предположил, что дважды огорчивший Давида Де Хеа форвард «Краснодара» в звездном окружении «Реала» сработает качественнее Карима Бензема. Проверить это допущение не удастся (по крайней мере, прямо сейчас), но оно нам понравилось, ведь французский форвард – тот еще халатный приспособленец.

Андреас Гранквист вместо Леонардо Бонуччи в «Милане»

Много профита получил «Милан» от приобретения Леонардо Бонуччи за 40 миллионов евро прошедшим летом? Защитник сборной Италии, которая не сыграет на чемпионате мира, пока чувствует себя не в своей тарелке и на звезду обороны не тянет. В таких сделках всегда часть денег за футбольные навыки, а часть – за имя. Подпиши «Милан» Гранквиста, который в составе сборной Швеции победил Бонуччи и оставил Италию без мундиаля, вероятно, сейчас оборона «россонери» чувствовала бы себя лучше, к тому же опыт в Серии A у капитана «Краснодара» имеется.

Луис Адриано вместо любого из форвардов «Милана»

Обстоятельства важны, в 90% случаев футболисты не могут показать своих лучших качеств не из-за того, что не умеют играть, а по вине внешних факторов. Вот Луис Адриано был в «Милане» и уехал оттуда в «Спартак» с понижением зарплаты, а сейчас играет так, что мог бы заткнуть за пояс и Калинича, и Кутроне и Андре Силву.

Александр Головин вместо Гранита Джаки в «Арсенале»

Есть четкое ощущение, что сегодняшнему «Арсеналу» не хватает «мозгов» в центре поля. Гранит Джака – совсем не венгеровский игрок. Вот Александр Головин, которым «Арсенал», по слухам, интересовался, мог бы пригодиться лондонскому клубу в центре поля. Полузащитник ЦСКА и сборной России успешно сочетает в себе цепкость и позиционную обученность при работе без мяча с креативной составляющей, умением и желанием брать игру на себя.

Алексей Миранчук вместо Месута Озила в «Арсенале»

Вообще, в «Арсенале» вырисовывается связка российских хавбеков, ведь Озила тоже можно менять, ведь Месут не продлил контракт и скоро покинет «канониров». Миранчук более ответственно, чем немецкий чемпион мира, подходит к игре в разрушении, ему можно доверять широкий спектр задач, оставляя свободу творчества при креативной игре. Венгер, купи Головина с Миранчуком, и будет тебе счастье!

Доменико Кришито слева в защите у «Тоттенхэма»

Также в Северный Лондон отправляем капитана «Зенита». «Тоттенхэм» девять месяцев не мог рассчитывать на своего левого защитника Роуза, а теперь Дэнни еще потребуется время, чтобы набрать форму. В его отсутствие позицию слева в обороне делили Дэвис, Орье и Вертонген, а сам Роуз, будучи травмированным, допускал нелицеприятные реплики в адрес клуба. В общем, опытный Кришито мог бы избавить Маурисио Почеттино от одной головной боли.

Игорь Акинфеев вместо Симона Миньоле в «Ливерпуле»

Английский раздел закрывает Игорь Акинфеев, который никуда не хочет уходить из ЦСКА, хотя со своим опытом и игровыми качествами мог бы пригодиться видному европейскому клубу и сейчас. Например, «Ливерпулю», который уже несколько лет мучается с вратарями. Симон Миньоле «не тянет», его сменщик Кариус не лучше. Акинфеев мог бы навести порядок в воротах и после нескольких убедительных матчей стать любимцем трибуны «Коп».

Понтус Вернблум вместо Габи в «Атлетико»

Ни секунды не сомневался в том, в какой клуб определить Понтуса Вернблума. Чистый «симеоновец», переучиваться не придется. Старине Габи идет 35-й год, а шведский боец мог бы взять на себя львиную долю деструктивных функций в центре поля. Даже немного жаль, что Вернблум и «Атлетико» не встретились. По-моему, команда и игрок созданы друг для друга.

Александр Кокорин вместо Антуана Гризманна в «Атлетико»

Вернблума в Мадрид отправляем не одного, а вместе с Кокориным. Хотя, скорее Кокорина вместе с Вернблумом. Понтус возьмет шефство над Александром, а если будет необходимо, научит профессионализму с помощью парочки профессиональных тумаков. Шучу-шучу. Кокорин и так хорош в этом сезоне, лидирует в списке бомбардиров РФПЛ, а по движению и желанию выглядит предпочтительнее самого Антуана Гризманна, забившего дважды в десяти матчах «Атлетико» в Примере. Кроме шуток, Кокорин лучших своих образцов нынешнего сезона мог быть полезнее «матрасникам», чем утративший мотивацию француз.

Марио Фернандес на месте правого защитника в «Барселоне»

Проблема правого защитника в «Барселоне» так и не решена после ухода Дани Алвеса. В этом сезоне игровое время делят Серхи Роберто и Нельсон Семеду, что еще раз говорит об отсутствии внятного «первого номера» на этой позиции. Новоиспеченный защитник сборной России может усилить «Барселону» в этой зоне, даже не сомневаемся.

Мануэл Фернандеш вместо Жоао Моутиньо в «Монако»

Мануэл Фернандеш – качественный футболист, но ему место подобрали с трудом в силу специфических особенностей игры. Португалец раскрывается, если ему в руки дать все карты, что и сделал Семин в «Локомотиве». Кто еще на такое способен? Конечно, тренер-соотечественник. Леонарду Жардиму в «Монако» как раз нужен многофункциональный хавбек, который сможет вести игру. У Моутиньо получается через раз, наш Мануэль-то наверняка круче!

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Все комментарии
Martini1987
сегодня в 19:48
ахахах, Акинфеев, ну да, хрен редьки не слаще))
Gahi
сегодня в 19:44
Мечтать не вредно. Вот после таких дифирамбов игроки летают в облоках задрав нос. Нужно больше критики чтобы играли и не зазновались. На носу Чемпионат мира.
Шейх Сити
сегодня в 19:41
я посмеялся)
Литейный 4
сегодня в 19:40
Улыбнуло про спартаковских угольков!
oligarx vasia
сегодня в 19:25
Легкая наркомания от Александра Чистякова)))
parallels
сегодня в 19:15
на первом же сравнении впал в ступор. скажите, у вас неподалёку от редакции перевернулся грузовик с чем-то запрещённым и вы это нашли?)
cska plus
сегодня в 19:12
Я охреневаю, Чистяков, опустись на землю нашу грешную, для чего ты оскорбляешь великого КриРо, уровень негра промеса спартак где он за сезон забивает 8 голов из которых 6 с пенальти. Кошмар.
Аргeнтинeц
сегодня в 19:12
Александр Чистяков вместо главреда ВВС
Александр Настин
сегодня в 19:07
Смешные сравнения!
Zimka
сегодня в 19:04
Кутепов и Васин в Ман Сити, а Дзюба на острие в Баварии.
nba05
сегодня в 19:02
Марио Фернандес на месте правого защитника в «Барселоне»

Нет уж,Семеду нормально справляется)
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