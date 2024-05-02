Миранчук в шаге от финала, а «Байер» рискнёт идеальной серией. Полуфиналы еврокубков без фаворитов

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сегодня, 10:07

Тяжело угадать победителей Лиг Европы и Конференций.

Полуфиналы Лиги Европы

«Марсель» — «Аталанта»

Даже если свято верить в финал команды Миранчука против «Байера», то тяжело определить победителя в подобном гипотетическом поединке. Команда Хаби Алонсо устала, выгрызает ничьи на последних секундах. «Аталанта» классно убрала с пути «Ливерпуль». Но такие подвиги нередко оборачиваются будущими неприятностями. На «Велодроме» сложно всем соперникам «Марселя», независимо от состояния местного клуба. «Олимпик» ставит на результативного ветерана Обамеянга, Пьер-Эмерик может забить. Команда верит в опыт хавбека Верету и располагает латералями мирового уровня. Лоди и Клаусс хороши, если дать им развернуться.

У французов проблемы с заявкой, ведь в лазарете пять человек, а ещё дисквалификацию поймал Самуэль Жиго. Миранчук не встретит бывшего защитника «Спартака» в первом матче. Алексея не ждут в основе «Аталанты», ведь разыгрался Лукман. Зато опытный россиянин может выйти на замену. Борьба на бровках и в центре поля будет жаркой. «Марселю» важно не отдать инициативу итальянцам, ведь в полуфинале Кубка Италии «Фиорентина» поплатилась, когда позволила Гасперини строить свои ловушки. «Аталанта» явно интереснее, но в полуфинале Лиги Европы нет гарантий, как знают многие фавориты, вылетавшие на этой стадии в прошлых сезонах.

«Рома» — «Байер»

У тренеров итальянских полуфиналистов Де Росси и Гасперини есть внутренний бой. Сражаются за пятую строчку, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Бонусная путевка достанется Серии А, поскольку их клубы удачно выступили в еврокубках второй четверговой волны. «Рома» снова в шаге от международного финала, но теперь не под руководством опытного Моуриньо. У молодого тренера Де Росси один из самых опасных соперников сезона – Хаби Алонсо. Видно, что испанец перешел в режим Анчелотти, то есть старается не вредить подопечным, поймавшим волну. Но такой изнуряющий футбол с голами на последних секундах может обернуться неожиданным «выключением» команды физически.

У «Байера» рекордная для 21 века серия матчей без поражений, но накануне едва не уступили крепкому «Штутгарту». В итоге хитрая улыбка появилась на лице у Хаби Алонсо, когда его команда сравняла счёт в добавленное время – почерк клуба из Леверкузена. Такие безумные серии с удачными развязками всегда приходят к логическому завершению. Но футболисты нового немецкого чемпиона готовы играть строже, если «Рома» им позволит. У итальянцев классный состав, невзирая на дисквалификацию турка Челика, а также травмы опытных Смоллинга и Лукаку. «Байеру» будет непросто в Риме, у «волков» во всех линиях есть крутые исполнители от ловкого защитника Манчини до умного форварда Дибалы.

Полуфиналы Лиги Конференций

«Астон Вилла» — «Олимпиакос»

Для греков полуфинал еврокубка это большое событие. Верные фанаты будут поддерживать клуб из Пирея на выезде и особенно дома. «Астон Вилла» в четвертьфинале во Франции недооценила «Лилль», доигрались до серии пенальти. Там наглый аргентинский чемпион мира Мартинес показал класс, сберёг тренеру Эмери репутацию специалиста по выходу в финалы еврокубков. Но голкипер пропустит первую игру с греками из-за дисквалификации. Осталось всего два шага, надо обыграть по сумме двух матчей упрямый, хотя и не самый мощный сейчас «Олимпиакос». Состав у греков скромный, но играют живо.

У гостей есть перспективный голкипер Цоликас – Константинос стал героем серии пенальти против «Фенербахче». Турки вылетели, а вот клуб из Бирмингема выбить намного сложнее. Конечно, в этой паре есть явный фаворит, это клуб АПЛ . «Астон Вилла» защищает четвертое место в чемпионате, чтобы отправиться в Лигу чемпионов, и дела не всегда идут гладко. Команда Уоткинса, Дугласа Луиса и Тилеманса устала. Но полуфинал еврокубка — это большое событие для Бирмингема, поэтому не ждём недооценки со стороны британского клуба. Превосходство нужно будет доказать на деле, греки умеют отвечать на чужие атаки.

«Фиорентина» — «Брюгге»

Итальянцы не дошли до финала национального Кубка, их остановила «Аталанта». Но в Лиге Конференций опытная команда Итальяно может снова побороться за недавно созданный трофей. В прошлом году им не повезло, «Вест Хэм» выиграл в решающем поединке. Но тот опыт помогает хозяевам стадиона «Артемио Франки» правильно готовиться к поединкам на вылет. «Брюгге», хотя эта команда работала даже в Лиге чемпионов в недавнем прошлом, не располагает составом, которым можно испугать неплохой клуб из Серии А. «Фиорентина» на равна «Аталанте» по мощи, но это тоже прекрасная и непростая команда.

Впрочем, и недооценка бельгийцев обязательно завершится для «фиалок» вылетом, поскольку нет в Лиге Конференций явного фаворита. И быть не может, клубы запредельного уровня в основном в этот турнир не попадают. Так что итальянцы настраиваются на два сложных матча, чтобы в итоге взять европейский кубок в финале. Должны побаиваться Феррана Хутглу – испанский нападающий «Брюгге» собрался в решающий момент. А сами могут похвастаться ударной игрой ветерана Бонавентуры и аргентинского форварда Гонсалеса. Нико сделал дубль в Серии А накануне полуфинала Лиги Конференций.