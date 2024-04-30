В финале Кубка будет неожиданная пара. Битва аутсайдеров и дерби, ЦСКА защищает трофей от «Зенита»

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сегодня, 13:27

Полуфиналы Пути регионов и финал Пути РПЛ .

Со Слишковичем шансов у «Спартака» куда больше

Тихо-мирно «красно-белые» доезжают до финиша сезона. После отставки Абаскаля единственная задача Владимира Слишковича – не допустить явного провала, по возможности наладить атмосферу внутри коллектива под приход нового тренера. И с тем, и с другим кризис-менеджер справляется.

Москвичи надёжно провели предыдущую кубковую игру в Санкт-Петербурге и отправились в нижнюю сетку. После этого выдали отличный матч с «Ростовом» — долгожданная разгромная победа и свежесть изменений от перехода на схему с тремя центральными защитниками. Дерби с ЦСКА вышло ужасным – команды настолько боялись проиграть, что обоюдно сушили игру. Сразу после – эффектная победа над «Локомотивом».

Бросает из жара в холод, но главное – «Спартак» где-то в топ-5 и может даже побороться за Кубок. В полуфинале предстоит третье дерби кряду – теперь с «Динамо».

Главное, чтобы эти успехи не повели руководство клуба по ложному следу. Слишкович – не архитектор нового проекта для «Спартака», а временное решение. Босниец не выстроит атакующую игру, с ним будут точно такие же риски, как с Абаскалем.

Для «Динамо» сильная любовь и главная проблема – авантюрный Личка

Чувства «динамовцев» к Марцелу Личке парадоксальны. Тяжело любить 1:4 от «Ростова», постоянные лихорадки, нестабильность. Но легко влюбиться в атакующий стиль, феерию Битело, Тюкавина и других. «Бело-голубые» в эти выходные исправили ситуацию, в которую сами себя загнали – реабилитировались за вылет из чемпионской гонки, вернувшись в неё. Да ещё как – дома обыграли «Зенит», нанеся гегемону второе поражение кряду. Обыграли петербуржцев оба раза в чемпионате. Сократили отставание от лидеров до 3 баллов. Предварительно ещё и оформили победы над «Пари НН» и «Оренбургом». Везде плюсы, как ни посмотри.

Важнейшая цель для Лички – начать главу в «Динамо» на позитивной ноте. Поэтому огромное значение – не только у борьбы за медали, но и у Кубка России. В верхней сетке команде не повезло сразу попасть на «Зенит». Постоянно обыгрывать чемпионов – тоже моветон, «бело-голубые» вылетели в Путь регионов. Здесь прошли СКА -Хабаровск и «Оренбург», теперь – время испытаний со «Спартаком». Тяжелейший бой без права на ошибку.

Битва неожиданных фаворитов весны

Забудьте о турнирном положении «Ростова» и «Балтики», их столкновение – правда из тех, на которые стоит посмотреть. Весной команда Карпина прекрасна – разобралась с «Краснодаром» и «Динамо», конкурирующими с «Зенитом» за чемпионство, прибавила победы над «Крыльями», «Факелом», «Уралом» и «Оренбургом». Разыгрались Голенков, Мохеби, очень хорош оказался Роналдо (казалось бы) – посмотреть есть на кого.

По другую сторону – уже не аутсайдер Премьер-Лиги «Балтика». Команда Игнашевича со старта сезона привлекала внимание тактическим рисунком, прессингом. На очки в чемпионате это не переносилось – но в Кубке уже осенью начались победы над «Зенитом», «Крыльями», «Ахматом».

После паузы балтийцы рванули по турнирной таблице чемпионата – после ничьей с «Сочи», побед над «Пари НН», «Крыльями», сенсационной – над ЦСКА и разгромной – над «Ахматом» «Балтика» наконец выбралась из зоны прямого вылета.

Оба коллектива дерзкие, с яркими исполнителями, голодные до побед. Просто вдумайтесь – кто-то из них будет играть в полуфинале и может добраться до решающей стадии.

«Зениту» нужны все трофеи

А как ещё себя мотивировать, когда титулы в РПЛ берутся уже с явным запасом? Лидеры «сине-бело-голубых» не включаются на полную, чаще допускают потерю очков, снова проиграли 2 матча чемпионата подряд. Один – середняку чемпионата, другой – прямому конкуренту. Возродили интригу, открыли дорогу «Краснодару» к лидерству. И даже так не потеряли 1-е место! Тут любой уснёт.

Возможность взять сразу оба трофея впервые с сезона-19/20 отлично бодрит – «сине-бело-голубым» досталась напряжённая сетка. Здесь они боролись с «Динамо» в четвертьфинале, сразу после играли против «Спартака». Теперь вот предстоит встреча с ЦСКА – действующими обладателями Кубка. Это уже интереснее, чем вяло текущая гонка в РПЛ .

ЦСКА будет защищать титул

Пожалуй, главный сюжет для «армейцев». Чудо-весны, год назад принёсшей серебро чемпионата и Кубок, не случилось – из медальной гонки «армейцы» самоустранились, проиграв аутсайдерам («Ахмату» и «Балтике») и поделив очки со «Спартаком». Владимир Федотов по итогам матча с калининградцами отмечает, что «красно-синим» не хватает мелочей:

Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом… Соперник стал играть по счету, использовать пространство в быстрых атаках. Нам немного не хватало в завершении точной передачи, завладели инициативой, соперник закрылся, сел в позиционную оборону, это естественно. Мы пытались, раскачивали, все‑таки забили гол, но на большее не хватило времени.