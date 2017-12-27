«Наши» в Турции

Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром года в Турции, Яхович – лучший в текущем сезоне. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко взглянул на Суперлигу в поисках старых знакомых, которые там не потерялись.

Чемпионат Турции зачастую остается на задворках новостных лент и сводок. Периодически всплывают оттуда интересные факты и события, если они выбиваются из ряда вон. Между тем, в Турции можно найти хорошо знакомых нам исполнителей. Турция остается тем самым местом, куда зачастую уезжают доигрывать, что называется. Однако порой игра таких ветеранов идет в Турции далеко не на спад. Мы решили посмотреть на лучших футболистов Суперлиги, которые когда-то бегали по российским полям. В Турции многие из них не потерялись.

Адис Яхович (Македония, «Гезтепе»)

30-летний македонец заглядывал в чемпионат России на два года, которые провел в Самаре, выступая в составе «Крыльев Советов». С 2014 по 2016 год Яхович набегал в «крылышках» 45 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 8 голевых передач. Неплохо? Но раскрылся он в «Гезтепе», где в 51 игре отличился 35 голами. И сейчас Яхович делит первое место в бомбардирской гонке в Турции с 14 мячами в 16 встречах. А ведь выступает не за клуб из когорты местных топов.

Вагнер Лав (Бразилия, «Аланьяспор»)

Болельщики ЦСКА с болью и тоской вспоминают Вагнера Лава, глядя на потуги нынешних бомбардиров команды. Боль эта от того, что бразилец и в свои 33 года продолжает феерить, хотя казалось, что после ухода из армейской команды он уже отправлялся доигрывать. На деле же так ярко «доигрывает», что стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в 2017 календарном году, забив 28 мячей. Как подтверждение душевной и игровой молодости – продление контракта с «Аланьяспором» до 2020 года. Поистине вторую молодость переживает старый-добрый Вагнер Лав, который еще и очень эффектные мячи забивает.

Самуэль Это’О (Камерун, «Антальяспор»)

Уже когда Это’О заглянул в «Анжи», стало понятно, что до заката камерунцу осталось недолго. Но прямиком из Махачкалы в 2013 году юркий камерунец успел сходить в «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию», где откровенно валял дурака и только портил себе репутацию. А вот в Турции как-то прижился и расцвел даже заново. В этом сезоне у него шесть мячей в 15 матчах чемпионата. Но календарный год он провел в целом очень стабильно на высоком уровне. Поэтому уступил только Вагнеру Лаву по общему числу голов в 2017-м. Их у него 19 штук. В 36 лет-то.

Матье Вальбуэна (Франция, «Фенербахче»)

33-летний француз отметился кратким, но ярким визитом в московское «Динамо», что позволяет считать его тоже «своим». Попытка вернуться во Францию и закрепиться в «Лионе» оказалась успешной лишь отчасти. Постепенно там Матье сник и отправился искать новый вызов в Турцию. Нужно сказать, что получается у него это весьма недурно. Так, по оценкам WhoScored в первой части сезона Вальбуэна оказался вторым игроком чемпионата. Уступил только Вагнеру Лаву с его невероятными баллами – 7,57. В 12 матчах сезона у Вальбуэна пять голов и шесть голевых передач – живет полноценной жизнью шустрый француз и не поддается скисанию, как его звездные соотечественники, прибывшие тоже в Турцию не так давно: Жереми Менез и Самир Насри.

Жулиано (Бразилия, «Фенербахче»)

Интересно, общались ли Жулиано и Вальбуэна на тему российского опыта. Вряд ли. Ведь заход у бразильца в Россию тоже был краткосрочным – всего год в «Зените». Зато показал себя весьма ярко, став в результате жертвой смены стратегии петербургского клуба, где успел сыграть 42 матча, забив в них 17 мячей и сделав 13 голевых передач. Вероятно, кто-то из болельщиков «Зенита» жалеет об уходе эффектного исполнителя и умного полузащитника, но теперь в Санкт-Петербурге правят аргентинцы. А Жулиано в «Фенербахче» провел в Суперлиге 16 игр, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу, являясь одним из ярчайших футболистов чемпионата.

Даме Н’Дой (Сенегал, «Трабзонспор»)

Об уходе этого 32-летнего форварда в «Локомотиве» тоже могли жалеть. В Москве он в 68 матчах забил 27 мячей. Утешали вырученные за него 10 миллионов евро при переходе в «Халл Сити». В Англии сенегальцу закрепиться не удалось, поэтому отправился по проторенной дорожке ветеранов – в Турцию. Нельзя сказать, что его нынешний сезон особенно удачный с точки зрения голов, однако пользу он клубу приносит, в десяти встречах забил трижды, сделал две голевые передачи, много работает.

Майкон (Бразилия, «Антальяспор»)

Хорошие оценки имеет еще один экс-игрок «Локомотива». 27-летний бразилец провел в России долгие годы, сыграл 193 матча за «железнодорожников», забил 30 мячей, сделал 26 голевых передач. В Турции сходу закрепился в основном составе «Антальяспора», став надежным партнером Это’О. В активе Майкона в 17 матчах четыре гола и две голевые передачи. Да и возраст не такой, чтобы откровенно доигрывать.

Петар Шкулетич (Сербия, «Генчлербирлиги»)

Продолжает список еще один выходец из «Локомотива». Хотя его в отличие от предыдущих исполнителей в России реже вспоминают добрым словом. 27-летний серб не смог завоевать сердца болельщиков «Локо» - 12 мячей в 47 матчах. В Турции Шкулетич попал в кризисную команду, которая борется за выживание. И на ее уровне смотрится даже неплохо. Хотя четыре гола и одна голевая передача в 14 матчах Суперлиги – не самый впечатляющий результат.

Александр Епуряну (Молдавия, «Истанбул ББ»)

Например, у 31-летнего защитника Епуряну те же четыре гола, но в 16 матчах. Да и вообще ему очень повезло – стал участником подъема «Истанбула ББ», который лидирует в чемпионате Турции после 17 туров. Причем играет в основном составе, рядом с Гаэлем Клиши, например. Весьма солидная статистика, оценки у бывшего игрока «Москвы», «Крыльев Советов», «Динамо» и «Анжи». Второй бомбардира клуба в Суперлиге. Уступает только Эммануэлю Адебайору.

Чемпионат Турции не стесняется статуса турнира, в котором играют те, кто уже не молод. Такой подход у турецких топ-клубов перехватили команды «попроще», что усилило конкуренцию в первенстве. Даже в средних и слабых клубах можно увидеть знакомые имена. И очень приятно, что не все «списанные со счетов» мирятся с этим статусом. У многих в Турции открывается второе дыхание, выходцы из чемпионата России – в первых рядах этого процесса.