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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

сегодня, 12:00

Трансферные бомбы взорвали футбольный рынок в 2017 году, цены на футболистов «разгоняются» со страшным ускорением. «Соккер.ру» показывает тех, чей рост был наиболее впечатляющим.

Портал «Трансфермаркт» не всегда угадывает с конкретными цифрами, но предоставляет вполне внятную систему координат, которая позволяет ориентироваться в стоимости игроков. В 2017 году произошло удорожание товаров, вызванное, по сути, одним смелым жестом.

10 место. Неймар (ПСЖ; Бразилия; 25 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +50 миллионов евро (50%)

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

А вот и виновник дикого взлета цен. «Трансфермаркт» год назад оценивал средненормальную стоимость Неймара в 100 миллионов евро, но ПСЖ заплатил за бразильца 222 миллиона, после чего понеслось! Ценник самого Неймара при этом поднялся на 50% до 150 миллионов евро, а не до 222 – эта цифра остается ненормальной даже после того, как парижане расстались с чеком на такую сумму.

9 место. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»; Германия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +52 миллиона евро (650%)

Год назад Вернер оценивался в 8 миллионов евро, а теперь это сразу 60! Правда, и год у Тимо получился насыщенным: удачное выступление в Бундеслиге в составе «Лейпцига», победа и голы на Кубке Конфедераций, дебют в Лиге чемпионов, интерес со стороны мадридского «Реала». Тимо очень молод, он может стать главным форвардом Германии следующего десятилетия, а 2017-й стал для парня настоящим прорывом.

8 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +53 миллиона евро (196.3%)

В начале января 2017-го Салах оценивался в 27 миллионов евро, летом за 42 перешел в «Ливерпуль», и неспроста этот трансфер называют наиболее эффективным по соотношению «цена-качество» в прошлом году. «Ливерпуль» отхватил топ-игрока не за копейки, конечно, но за исключительно адекватные деньги. Мохамед, резво стартовав в АПЛ, поднял свои акции вдвое, а его общий рост за 2017 год составляет почти 200%. Египетская сила!

Салах, пронзающий оборону 

7 место. Габриэль Жезус («Манчестер Сити»; Бразилия; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 70 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +54 миллиона евро (337.5%)

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

Год назад юный бразильский форвард перебрался в Европу за 32 миллиона евро, хотя тогда его стоимость оценивалась в два раза ниже, но в сделку между «Манчестер Сити» и «Палмейрасом» был заложен перспективный рост футболиста, который пока полностью оправдывает вложения «горожан». Уже сейчас Жезус оценивается в 70 миллионов евро – как на дрожжах!

6 место. Коутиньо («Ливерпуль»; Бразилия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 90 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +55 миллионов евро (157.1%)

Это еще один из взрывных трансферов, потому что компенсация «Барселоны» «Ливерпулю» может вырасти до 160 миллионов евро с учетом бонусов. Ценовой прогресс Коутиньо налицо, хотя в условиях нормального рынка он не был бы таким сумасшедшим.

4 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 180 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +60 миллионов евро (50%)

Месси никуда не переходил и не собирается, ведь подписал новый контракт с «Барселоной» на королевских условиях. Этот факт, как и общие перемены на трансферном рынке, доводят ориентировочный ценник Лионеля до 180 миллионов евро, несмотря на то, что аргентинцу уже исполнилось 30 лет. Самый дорогой футболист планеты по версии «Трансфермаркта».

4 место. Деле Алли («Тоттенхэм»; Англия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +60 миллионов евро (300%)

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» получает прирост в 300%, ведь он уже стабильно выступает на топ-уровне, оставаясь при этом преступно молодым. Опять же, решись «шпоры» продать Алли, покупатель точно не отделается 80 миллионами евро.

3 место. Усман Дембеле («Барселона»; Франция; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +62 миллиона евро (344.4%)

Летом 2016-го дортмундская «Боруссия» приобрела Дембеле у «Ренна» за 15 миллионов евро, спустя год Усман отправился в «Барселону» уже за 105 миллионов – с переплатой, как и полагается. В итоге, за год французский вингер подорожал более чем в четыре раза. Еще одно наглядное доказательство сумасшествия, окутавшего футбольный рынок.

2 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 120 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +80 миллионов евро (200%)

Главный форвард Англии и АПЛ, побивший рекорд Алана Ширера по голам за календарный год в Премьер-Лиге, настаивает на увеличении своей трансферной стоимости бесконечными голами. И в случае с Харри это даже кажется нормальным, а за 120 миллионов его вытащили бы из «Тоттенхэма» многие клубы, а «Реал» стоял бы первым в очереди. Другое дело, что «шпоры» хотят за Кейна 300 миллионов, что станет новой бомбой. Каждая экономика проходит несколько стадий: зарождение, начальный рост, депрессия, резкий подъем, коллапс. Рано или поздно неконтролируемые процессы в футболе приведут к коллапсу, после чего произойдет обнуление и начнется формирование нового порядка. Но когда это случится? После трансфера на 300 миллионов и его последствий, а, может, на 500 миллионов или миллиард? Пока края пропасти, который остановит безумие, не видно.

Стоимость совершенства. Реальная цена Харри Кейна 

1 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция; 19 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 90 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +86 миллионов евро (2150%)

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

По состоянию на начало 2017 года Мбаппе был запасным игроком «Монако» с ориентировочным ценником в 4 миллиона евро, но потом его стоимость разнесло до невероятных размеров – всего один успешный год поспособствовал удорожанию более чем в 20 раз. И это только «на бумаге». На деле же переход Килиана в ПСЖ, за который парижане будут расплачиваться уже в 2018 году, обойдется в сумму от 140 до 160 миллионов евро. До сих пор сложно поверить в эти цифры.

Футболисты, добившиеся наиболее мощного прогресса (%)

10. Аарон Кариколь («Эспаньол»; Испания; 20 лет): 2900% (c 500 тысяч до 15 миллионов евро)

9. Милан Шкриньяр («Интер»; Словакия; 22 года): 2900% (c 1 миллиона до 30 миллионов евро)

8. Тони Лато («Валенсия»; Испания; 20 лет): 3100% (c 500 тысяч до 8 миллионов евро)

7. Унаи Нуньес («Атлетик Бильбао»; Испания; 20 лет): 3233% (c 300 тысяч до 10 миллионов евро)

6. Родриго Эрнандес («Вильярреал»; Испания; 21 год): 3900% (c 500 тысяч до 20 миллионов евро)

5. Карлос Солер («Валенсия»; Испания; 21 год): 6150% (c 400 тысяч до 25 миллионов евро)

4. Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»; Испания; 22 года): 6567% (c 300 тысяч до 20 миллионов евро)

3. Федерико Кьеза («Фиорентина»; Италия; 20 лет): 6900% (c 500 тысяч до 35 миллионов евро)

2. Артур («Гремио»; Бразилия; 21 год): 13900% (c 100 тысяч до 14 миллионов евро)

1. Кай Хавертс («Байер»; Германия; 18 лет): 17900% (c 100 тысяч до 18 миллионов евро)

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Lionel Messi-10
сегодня в 16:10
Lionel Messi-10:
В глубине души ты понимаешь , что несколько клубов за него и все 200 дадут , вот только понимают, что шансов практически нет.
не уверен, что за него дадут 200 даже уже китайцам не нужен
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил амурец
сегодня в 15:55
В глубине души ты понимаешь , что несколько клубов за него и все 200 дадут , вот только понимают, что шансов практически нет.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 15:35
Спасибо автору за статью! Получил большое удовольствие от прочтения!
амурец
амурец
сегодня в 15:01
хотелось бы знать кто за Месси 180 млн. то даст?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:28
Алли с чего вдруг подорожал?
3ton
3ton
сегодня в 14:18
В ТОПе самых дешевых игрок Роналду найдется место
тОП Адын ему обеспечен там
rzn88
rzn88
сегодня в 13:26
Скоро футболистами на бирже торговать станут, совсем уже с ума посходили с такими ценниками.....
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 12:59
Прирост покруче,чем у криптовалют у некоторых игроков😂
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