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Уход Роналду – благо для «Реала»

сегодня, 17:05

Слухи о том, что Роналду покинет Мадрид, появляются на «Соккер.ру» каждый год, но именно сейчас настал момент, когда «Реалу» однозначно пойдет на пользу расставание с лидером.

Откуда ноги растут?

У Роналду мощная команда агентов во главе с непревзойденным Жорже Мендешем, который умеет держать работодателей своих клиентов в тонусе. Вокруг Криштиану всегда ходят слухи: то он якобы чем-то недоволен, то какой-нибудь клуб готов заплатить за него бешеные деньги и значительно увеличить зарплату. Все это – абсолютно стандартный набор инструментов давления, а используется он сейчас потому, что Роналду считает себя оскорбленным нынешним заработком, ведь нынешний договор он подписал до трансферного взрыва и до заключения контракта между Месси и «Барселоной», по которому «грязный» заработок Лео перевалил за 100 миллионов евро. У Криштиану цифры скромнее – порядка 58 миллионов евро до уплаты налогов. И якобы была договоренность с Флорентино Пересом о пересмотре условий контракта, но президент «Реала» стал тянуть время и своего слова не сдержал, вследствие чего Роналду утратил интерес к задачам нынешней команды, что напрямую отражается на игре, и твердо нацелился уйти в МЮ. Но это не точно! Если «Мадрид» даст Криштиану то, что он хочет – милые помирятся после перебранки. Только вот делать этого «Королевский клуб» не должен ни при каких обстоятельствах.

Отпустить Роналду летом – идеально

Похоже, старина Перес все-таки переиграл Роналду и знаменитого дельца Мендеша, пусть помогли ему в этом стремительные изменения на футбольном рынке. У Криштиану действующий контракт с «Реалом» до 2021 года, который он обязан отрабатывать и условия которого его не устраивают. Шантаж в виде слабой игры не прошел, дон Флорентино не бросился брать кредиты, чтобы переподписать Роналду до 2022 года на улучшенных условиях. Следовательно, португалец и его окружение рассматривают переход в клуб, готовый удовлетворить финансовые требования Криштиану. А «Реалу» только того и нужно – обновление линии атаки назрело, признанный лидер, которому уже через пару недель исполнится 33 года, с позорными четырьмя голами в Ла Лиге за полгода никак не тянет на главную звезду «Мадрида» в своем нынешнем состоянии. И пусть докажет, что не верблюд, а просто не играл в полную силу из-за личных обидок и противоречий с президентом. При этом летом до окончания контракта будет оставаться три года, что позволяет «сливочным» рассчитывать на хорошую компенсацию, а сам Роналду в ближайшее время должен выйти на привычный уровень эффективности – не ради «Реала», конечно, но ради себя лично. И ради своего будущего, которое теперь в тумане.

Расставание с Роналду – как главный символ революции в «Реале»

По-хорошему, «Реалу» следовало провернуть один большой трансфер еще летом 2017-го, чтобы провести процесс смены поколений планомерно. И первым делом логично было приобрести замену Бензема, ведь «сливочные» годами существуют без центрфорварда мирового класса, но в дело вмешались особые отношения Карима с Зиданом, чей голос звучал громко и уверенно после двух побед в Лиге чемпионов и долгожданного титула в Ла Лиге. Но уже половина этого сезона наглядно показала, что трио BBC развалилось и восстановлению не подлежит. Бензема деградирует без конкуренции, Бэйлу мешают вернуться на стабильный уровень травмы, а Роналду подхватил болезнь стареющего монарха – комично цепляется за власть и вчерашний образ громовержца, не будучи в силах ему соответствовать.

Нужно помнить еще и о том, что ключевому хавбеку Модричу 32 года, главный защитник «Реала» Рамос достигнет этого возраста в марте – для Луки и Серхио это не критичные отметки, но если промямлить еще один год, то в этом случае ком необходимых перемен только вырастет. Нынешний 2018-й год должен пройти под знаком обновления атакующей группы, которой нужен новый вожак – вместо Роналду, и сильный центрфорвард. Остальное сделают талантливые по-прежнему молодые Иско, Асенсио, Себальос. Но, согласитесь, на сегодняшний день Неймар и Кейн – это значительно убедительнее, чем Роналду и Бензема. И ведь известно, что Криштиану согласен только на роль первой скрипки, поэтому, когда речь заходила о трансферах, он всегда выступал за приход полезных парней-альтруистов вроде Крооса или Иско, но категорически возражал, если речь шла о Неймаре, Азаре или Левандовски – вдруг скипетр и державу отберут.

ПСЖ или «Манчестер Юнайтед»? Или, может быть, «Челси»?

У Роналду не так много адресов, где его примут после «Реала» с распростертыми объятиями и выразят свое уважение царскими контрактами. Сам Криштиану склоняется к возвращению на «Олд Траффорд», но может оказаться в Париже или Лондоне. Тут в дело вступает «Реал» со своим интересом: очевидно, Флорентино Перес хочет использовать Роналду в качестве козырной карты, ведь просто выручить 100 миллионов евро, но куда сложнее на них привезти нужного футболиста. Поэтому и ходят слухи об обмене с ПСЖ на Неймара, с «Челси» тоже можно представить похожую операцию – там есть Азар, а вот МЮ не слишком интересный вариант для «Реала» в виду отсутствия в составе «дьяволов» трансферных целей. Эпопея наверняка получится долгой и изматывающей, и хотя вариант с примирением сторон по-прежнему не исключен, считаю, «Реалу» необходимо проявить твердость и будущим летом, наконец, избавиться от некогда золотого якоря. Тем более, в этом изначальном посыле стремления клуба и игрока вроде бы совпадают. Но трудности, как и всегда, начинаются при углублении в детали.

Трансфер года. «Реал» заменит Роналду

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Все комментарии
iglxxx
iglxxx ответил Apsny
сегодня в 20:52
Apsny:
Худшего ЗМ и придумать сложнее, с 0 титулов, за то что филонил в отборе и выдал стату со Швецией.
А что там твой Франк показал?Да ничего особенного,просто бавария была на высоте
iglxxx
iglxxx ответил Apsny
сегодня в 20:49
Apsny:
Худшего ЗМ и придумать сложнее, с 0 титулов, за то что филонил в отборе и выдал стату со Швецией.
ТЫ ХОТЬ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ СО ШВЕЦИЕЙ СМОТРЕЛ?Там Рон в одиночку сборную вытащил,и выиграл противостояние у Ибры!вот это были классные поединки!
112910415
112910415
сегодня в 19:54
пора, наверное, тихонько готовить перемены
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:46
Я может один на Соккере такой, но я верю в Роналду. Такие как он не сдаются.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Apsny
сегодня в 19:35
Apsny:
С позорными 4 ЗМ это точно, 1 он точно имеет заслуженный.
У Роналду 3 ЗМ у Месси 1, те что выдавал не ФрансФутбол не в счет, они были некомпетентны и несправедливы!
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 19:26
Зачем так мудрить со словами, если на самом деле все проще... дельфин начал погружаться на дно уже в течении пары лет как минимум, и то что последние зм левые яркое тому подтверждение.
фрэнк
фрэнк
сегодня в 18:29
благом для Реала будет если его покинут процентов 70 состава, во главе с Зиданом...
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 18:15
Рон молодчага,сильнее мессю и всей барси..Аргентинец украл ЗМ Снейдера и Иньесты..Трофеи Рона-в сто раз обгоняют попытки месси догнать Короля МЮ,Реала и сборной..)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:48
Рон конечно личность, но его вечное нытье не делает ему чести.
Apsny
Apsny
сегодня в 17:33
С позорными 4 ЗМ это точно, 1 он точно имеет заслуженный.
Apsny
Apsny ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 17:32
BARCELONA-BEST:
Франк Рибери в 14.01.2018г.: «у меня в 2013 году нагло украли Золотой мяч». «Увидев как обнимаются и целуются Платини и Роналду я понял что все уже решено и позже голосование было перенесено, а дальше сами знаете что произошло» Модераторы добавьте эту новость, там и рибери очень много хорошего рассказывает.
Худшего ЗМ и придумать сложнее, с 0 титулов, за то что филонил в отборе и выдал стату со Швецией.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 17:19
Франк Рибери в 14.01.2018г.:
«у меня в 2013 году нагло украли Золотой мяч». «Увидев как обнимаются и целуются Платини и Роналду я понял что все уже решено и позже голосование было перенесено, а дальше сами знаете что произошло»

Модераторы добавьте эту новость, там и рибери очень много хорошего рассказывает.
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