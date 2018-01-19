Символическая сборная первой части сезона РФПЛ

Наступил 2018 год, команды РФПЛ возобновили тренировки и готовятся ко 2-ой части сезона. Блогер «Соккер.ру» 4Enigma подводит итоги стартового отрезка.

Схема, используемая в этой символической сборной, представляет собой атакующий вариант наиболее распространенной в нашем чемпионате расстановки 4-4-2.

Александр Беленов («Уфа»)

Один из самых опытных представителей уфимской команды сыграл все 20 матчей, пропустив при этом 22 мяча. Это является, как минимум, «неплохим» показателем для команды, не претендующей даже на еврокубки. А Беленов является основой хороших результатов своей команды, ведь он не только стабильно выполняет свою работу, но зачастую и делает практически невозможное, раз за разом выручая партнеров отбитыми пенальти. Во многом именно благодаря своему голкиперу «Уфа» смогла закрепиться в верхней части таблицы.

Доменико Кришито («Зенит»)

Доменико уже не первый год доказывает, что является лучшим крайним защитником чемпионата, и первая часть сезона-17/18 не стала исключением. Сыграв во всех матчах чемпионата, он стал основополагающей частью обороны питерского клуба (лучшей по статистике в нынешнем сезоне). Отличительная черта Кришито – это умение совмещать свой атакующий потенциал с необходимостью отрабатывать в обороне.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Своим переходом в московский клуб Соломон не просто реанимировал карьеру, а вышел на новый уровень. В текущем сезоне Кверквелия не только обогнал конкурентов в РФПЛ, но и по всем статистическим выкладкам приблизился к показателям коллег из лучших европейских клубов. Глупо отрицать, что покупка Кверквелии – это одна из лучших сделок «Локомотива» за последнее время, ведь именно построение сильной оборонительной линии вывело их в лидеры нашего чемпионата.

Георгий Джикия («Спартак»)

Вторым центральным защитником нашей символической сборной заслуженно становится Георгий Джикия. Став настоящим открытием прошлого сезона, смог закрепиться в текущей конкурентной среде московского клуба. Помимо классических черт центрального защитника (отбор мяча, перехваты, игра головой) Джикия обладает достаточно высокой стартовой скоростью. Это позволяет ему уверенно навязывать борьбу юрким, скоростным форвардам. Желаем Георгию скорейшего выздоровления и возврата былой формы.

Мориц Бауэр («Рубин»)

Несмотря на достаточно посредственные показатели казанского коллектива, Мориц проявлял себя наилучшим образом, показывая верх профессионализма. Зачастую «Рубин» создавал опасные моменты именно с правого фланга. Своим переходом в «Сток Сити» этой зимой Бауэр лишь подтвердил, что даже на фоне плохих результатов команды, сильный и трудолюбивый игрок может выделиться и заработать приглашение в АПЛ.

Самба Соу («Динамо»)

Наверное, самый недооцененный футболист прошедшей части сезона, что объясняется текущим местом «Динамо» в турнирной таблице. Но если отбросить то, сколько очков московский клуб набрал за 20 туров, и понаблюдать исключительно за действиями данного опорного полузащитника, то можно прийти к следующему выводу: Самба Соу по-настоящему выжигает центр поля, оставляя соперникам возможность атаковать исключительно флангами. Во многом именно за счет этого «Динамо» все еще не находится в зоне вылета.

Квинси Промес («Спартак»)

Самый дорогой футболист РФПЛ по версии «transfermarkt.com». За Квинси говорит его статистика, а именно 16 результативных действий за 16 матчей. Выглядит действительно солидно. Также важно отметить, что Промес идет в списке лидеров чемпионата по количеству успешных обводок и ударов по воротам. Все это, несомненно, дает нам право включить его в символическую сборную.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Было бы просто верхом несправедливости не отметить тот вклад, который Алексей вносит в игру своей команды. За пару сезонов, Миранчук превратился из подающего надежды в настоящего лидера атакующих действий «железнодорожников». И пока это приносит результат, Миранчук просто обязан быть в любой символической сборной.

Витиньо (ЦСКА)

Если мне не изменяет память, то Витиньо является последней дорогостоящей покупкой «армейцев», и к радости своих болельщиков он наконец-то начал приносить результат, став лучшим бомбардиром коллектива. И хоть московский клуб переживает сейчас не лучшее время, это не сильно отражается на качестве игры бразильца, который совершает множество ударов по воротам, успешных финтов и всего остального, что требуется от игрока атакующей линии.

Федор Смолов («Краснодар»)

Несомненно, на данный момент Федор является лучшим нападающим с российским паспортом, результативность которого обрела в последних сезонах стабильные рамки. И нынешний сезон не является исключением. Смолов опять ведет активную борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата, несмотря на травму в начале сезона, из-за которой он сыграл меньше главных конкурентов. Все болельщики сборной, конечно же, рады, что у нас появился настолько качественный форвард, но все же хотелось бы увидеть его игру в более серьезном чемпионате. Хотя бы после чемпионата мира.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

В московском клубе Фарфана используют на множестве позиций, но неизменным всегда остается одно – польза, приносимая команде. Играя на фланге, Джефферсон оттягивает на себя все внимание защитников и отдает голевые передачи, под нападающим Фарфан умело комбинирует с партнерами, а если выполняет роль классического нападающего, то умело реализует малочисленные моменты своей команды. Главное отличие Фарфана от других нападающих РФПЛ – он приносит результат, что и является самой важной составляющей футбола.

P.S. Помните, любая «символическая сборная» - это субъективное мнение, с которым вы можете не соглашаться. Свои варианты лучших игроков первой части РФПЛ оставляйте в комментариях, подискутируем.