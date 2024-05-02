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6 игроков «Боруссии» Дортмунд попали в команду недели Лиги чемпионов

вчера, 15:42

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Юлиан Риерсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Маатсен (все — «Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Лерой Сане, Конрад Лаймер (оба — «Бавария»), Тони Кроос, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Харри Кейн («Бавария»).

6 игроков «Боруссии» Дортмунд попали в команду недели Лиги чемпионов

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
заслуженно.
из псж сделали клермон.
allemz
allemz
вчера в 18:01
Хоть где-то белых больше, чем не белых
shur
shur
вчера в 17:47
...из 6-ых - всего 2-а немца, зачёт, да нет НЕУТ !!!!!!!!!
А на снимке практически Сборная Германии 5 пятеро, здесь ЗАЧЁТ....!!!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 16:24
А почему англичанина из Дортмунда нет в списке? Он вчера только так кошмарил защиту ПСЖ?
xnucvfhx5euq
xnucvfhx5euq
вчера в 15:54
Защита Дортмунда хорошо отыграла, свои ворота отстояли
n2z8h2ab84ph
n2z8h2ab84ph
вчера в 15:47
Ясно, что вся оборона отыграла великолепно. Конкурентов у них не было.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:44
Молодцы!!! Хорошо отыграли матч.
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