6 игроков «Боруссии» Дортмунд попали в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).
Защитники: Юлиан Риерсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Маатсен (все — «Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Лерой Сане, Конрад Лаймер (оба — «Бавария»), Тони Кроос, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»).
Нападающие: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Харри Кейн («Бавария»).
из псж сделали клермон.
из псж сделали клермон.
А на снимке практически Сборная Германии 5 пятеро, здесь ЗАЧЁТ....!!!
А на снимке практически Сборная Германии 5 пятеро, здесь ЗАЧЁТ....!!!