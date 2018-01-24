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Европой правит Лига Наций! Россия, Швеция, Турция и другие группы

сегодня, 16:30

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций. «Соккер.ру» сует нос в каждую группу, чтобы выяснить, где водятся самые любопытные противостояния. 

Дивизион D

Как и во время процедуры жеребьевки, начинаем с последнего по статусу дивизиона, где обитают европейские сборные с наиболее низким рейтингом. Понятно, что поединки Лиги D не привлекут внимание широкого количества зрителей, но интригующих противостояний непосредственно для участников – хоть отбавляй.

Группа 1. Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра. Три команды, представляющие бывшие республики Советского Союза, оспорят первенство в этом квартете, а Андорру оставят в привычном статусе аутсайдера. Грузины должны брать первое место, которое позволит им выступить в Дивизионе C следующей Лиги Наций и даст шанс попасть на Евро-2020 окольным путем.

Группа 2. Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино. Здесь очевидным фаворитом выглядят белорусы, хотя Люксембург и Молдова постараются преподнести сюрпризы, а вот Сан-Марино вряд ли сойдет с последнего места.

Группа 3. Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово. Азербайджан должен занимать первое место в компании этих команд, а если этого не случится – оправданий не будет.

Группа 4. Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар. В этом квартете два аутсайдера – Гибралтар и Лихтенштейн, и две команды, которые поведут борьбу за лидерство – Македония и Армения. Будет любопытно, если во всех группах Дивизиона D на первых местах окажутся команды из соседних с Россией стран: Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения. Это будет означать, что кто-то из них точно дебютирует на чемпионате Европы в 2020 году.

Дивизион C

В третьем по статусу дивизионе выступают чемпионы Европы 2004 года - греки, талантливая сборная Сербии и шотландцы, которые стояли у истоков современного футбола. 

Группа 1. Шотландия, Албания, Израиль. Шансы британской сборной смотрятся предпочтительней, хотя в Шотландии уже забыли, когда ездили на крупный турнир, а албанцы отобрались на Евро-2016, например. Да и Израиль еще недавно был весьма неплох, хотя сейчас у этой сборной переходный период. Кстати, Албания и Израиль были в одной отборочной группе ЧМ-2018, финишировали на 3-м и 4-м местах соответственно после Испании и Италии, а в очных встречах обменялись крупными выездными победами.

Группа 2. Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония. Здесь тоже много пересечений и личных счетов. Греки и эстонцы были в одной отборочной группе ЧМ-2018. Венгры вместе с финнами и греками циклом ранее сражались за право сыграть на Евро-2016, причем тогда Венгрия выиграла в обоих матчах у Финляндии со счетом 1:0, переиграла греков дома 4:3 и на турнир во Франции попала. Первое место оспорят Греция и Венгрия.

Группа 3. Словения, Норвегия, Болгария, Кипр. Ровный получился квартет, здесь нет явного фаворита, в краткосрочном турнире каждая сборная может преподнести сюрприз. 

Группа 4. Румыния, Сербия, Черногория, Литва. «Группа смерти» в рамках Дивизиона C, сразу три крепких сборных и Литва, которой наверняка уготована роль статиста. Изюминка квартета – встречи Сербии с Черногорией, еще недавно это была одна страна, а на ЧМ-2006 выступала объединенная команда двух сборных. Очень близкие по духу народы друг против друга на международном уровне не играли. К слову, сборная Сербии – единственный участник чемпионата мира 2018 в Дивизионе C, остальные счастливчики обитают в Лигах B и А.

Дивизион B

Сборная России выступает в почти элитном дивизионе, но в случае победы в своей группе сможет в следующем розыгрыше бороться с сильнейшими европейскими дружинами за победу в Лиге Наций. В Дивизионах B и A группы состоят из трех участников, то есть групповой этап будет состоять всего лишь из четырех туров.

Группа 1. Словакия, Украина, Чехия. Чехи и словаки после распада Чехословакии уже около десятка раз встречались на международном уровне, в том числе в рамках отборочных циклов крупных турниров. Эти сборные вполне по зубам украинцам, которые поборются за переход в элитный дивизион.

Группа 2. Россия, Швеция, Турция. Очень непростые соперники у сборной России. Оказавшись выше них в итоговой таблице, можно перейти в высшую лигу, но есть риск финишировать на третьем месте и отправиться в Дивизион С. Цена каждого матча будет очень высока. У Турции в последнее время есть проблемы, и Мирча Луческу не спешит их оперативно решать, а вот шведы на сегодняшний день выглядят фаворитами этого триумвирата – достаточно вспомнить, что они оставили без чемпионата мира Нидерланды и Италию. Смогла бы наша сборная на месте «Тре Крунур» добиться такого успеха?

Группа 3. Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия. Тоже ровная группа, как и каждая в Дивизионе B. Австрия с Алабой, Босния с Джеко, Северная Ирландия с песнями – каждый может как пойти на повышение, так и вылететь. Непредсказуемость – двигатель интереса к футболу.

Группа 4. Уэльс, Ирландия, Дания. Уэльс – полуфиналист предыдущего чемпионата Европы, а Дания – единственная из этого трио, кто пробился на ЧМ-2018, причем ради этого датчане прошли по голове… ирландцев. В стыковом противостоянии, после нулевой ничьей в Копенгагене, скандинавы во главе с Эриксеном размазали сборную Ирландии в Дублине – 5:1. Вот и возможность для реванша подъехала! 

Дивизион A

Элита. Победители групп в Лиге A в июне 2019 года разыграют первый титул победителя Лиги Наций. 

Группа 1. Германия, Франция, Нидерланды. Мощь! Даже несмотря на последние неудачи «оранжевых», Нидерланды будущей осенью могут вновь стать конкурентоспособной дружиной. Не говоря о Германии и Франции, которые играли в полуфинале Евро-2016 и считаются одними из главных фаворитов грядущего мундиаля, где тоже запросто могут встретиться в плей-офф.

Группа 2. Бельгия, Швейцария, Исландия. Не все группы одинаковы. Конечно, швейцарцы и исландцы – большие молодцы в последние годы, регулярно пробиваются на крупные турниры, но каждая из этих команд считалась бы аутсайдером в любом другом квартете, потому что по соседству самые мощные команды Старого Света. Во-первых, это подарок для Бельгии, которая обязана попадать в финальный турнир Лиги Наций, во-вторых, шанс для одной из этих сборных задержаться в элитном дивизионе еще на один розыгрыш. 

Группа 3. Португалия, Италия, Польша. Действующие чемпионы Европы встретятся с главными неудачниками отбора ЧМ-2018, а против поляков португальцы играли в четвертьфинале победного Евро-2016. Роналду против Левандовски – это крутая афиша!

Группа 4. Испания, Англия, Хорватия. Будет жаль потерять любую из этих сборных для Дивизиона A, в то же время, каждую из них с радостью встретим в финальном турнире. Англия против Хорватии – это повод вспомнить сказку сборной России на Евро-2008, которой не было бы без успеха «шашечных» на «Уэмбли». Испанцы с хорватами встречались на Евро-2016, а вот между «Красной Фурией» и «Тремя Львами» не было официальных встреч после четвертьфинала Евро-1996. Будет интересно! 

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Все комментарии
piercman
piercman ответил Фата лист
сегодня в 21:21
Фата лист:
На ЧМ 32 команды и на Евро 32 делать? Это было бы странно, с учетом, что в отборе всего 56 стран принимает участие, больше половины в основной турнир пускать нельзя. По-моему идеальный вариант на 16 сборных был, но его уже разрушили...
ну давай будем считать, что через лет 5 в европе может быть больше 60 стран. если котолонцы отделятся, днр/лнр/абхазию/осетию признают, крым пустят под олимпийским флагом))) и т.д. половина команд на редком празднике было бы круто. и проводить в двух странах. может, когда-нибудь к этому и придут.
Фата лист
Фата лист ответил piercman
сегодня в 21:13
piercman:
ЧЕ пора расширять до 32.
На ЧМ 32 команды и на Евро 32 делать? Это было бы странно, с учетом, что в отборе всего 56 стран принимает участие, больше половины в основной турнир пускать нельзя. По-моему идеальный вариант на 16 сборных был, но его уже разрушили...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 20:13
Короче с каждого дивизиона по одному счастливчику. Давайте Казахи бейте всех.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Klasse
сегодня в 18:55
Klasse:
У меня одного появляется е...чая реклама BWIN внизу экрана?
у меня тоже...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:53
Наши в группе займут второе место.
Шведов вряд ли смогут обыграть, а вот турок порвут, как Тузик грелку!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил GrafDrakula
сегодня в 18:48
GrafDrakula:
кто может пояснить формат турнира? Они по одной встрече играют? Группы с 3мя командами просто ужс как не привычно смотрятся
Каждая группа - в 2 круга, дома и на выезде.
GrafDrakula
GrafDrakula
сегодня в 18:36
кто может пояснить формат турнира? Они по одной встрече играют? Группы с 3мя командами просто ужс как не привычно смотрятся
Ника228
Ника228 ответил борька
сегодня в 18:04
борька:
Примитивный турнир, так же вяло будет проходить, как и товорняк матчи!
ты фигню несешь дядя . 4 путевки на чемпионат европы халявных . та за них бороться все будут как бэ . учитывая, что на евро в отборе могут быть группы смерти . этот турнир будет шикарен ээээ блина .
Klasse
Klasse
сегодня в 18:03
У меня одного появляется е...чая реклама BWIN внизу экрана?
piercman
piercman
сегодня в 17:51
ЧЕ пора расширять до 32.
борька
борька
сегодня в 17:48
Примитивный турнир, так же вяло будет проходить, как и товорняк матчи!
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 16:39
от люксов нам регулярно прилетало поэтому не сазал бы что беларусь в своей группе явные фавориты...
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