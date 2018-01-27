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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Место сборной России в Лиге Наций

сегодня, 09:58

А сборная выйдет в элиту нового турнира УЕФА? Блогеру DaveGrohl интересно мнение читателей «Соккер.ру». Соперники непростые, хотя со шведами и турками надо играть на победу.

России досталась самая сложная группа?

Сложнее стало бы только в компании словаков и украинцев? Наверное, но в УЕФА не настолько дерзкие, чтобы соединить в одной группе команды Украины и России. Поэтому такая встреча была исключена, в отличие от пары соперников Словакия – Чехия. Они как раз достались команде Шевченко. Швеция и Турция не слабее, а даже опаснее, поскольку «желто-синие» сейчас на подъеме, обыграв Италию по пути в Россию.

А турки, как любая страна, где без ума от футбола, после ущемления самолюбия на поле готовы рвать и метать. Мечтают представить на суд темпераментной общественности сборную, которая будет проваливаться намного реже, чем в последние годы. Австрийская группа тоже не самая сложная, а вот компания Уэльса, Ирландии и Дании примерно равна российской. В дивизионе «В» три одинаковых по силе группы и чуть менее представительная компания с австрийцами, боснийцами и северными ирландцами. И то, две из трех этих команд встречались с Россией, и было тяжко.

Сборная России сильнее Швеции?

Позиция соперника в рейтинге ФИФА: 18 место (выше Исландии или Уругвая, рядом с Англией).

Последние результаты: проход Италии в стыковых матчах по пути в Россию, погромы Люксембурга и Беларуси, поражение от Роббена. Шведы в порядке.

Лидеры: Гранквист, Тойвонен, Форсберг, Берг, Аугустинссон.

Главный тренер: Янне Андерссон.

Швеция занимает высокую позицию в рейтинге сборных, поэтому ее место во втором дивизионе не обсуждалось. А вот Россия оказалась не в компании Кипра и Шотландии благодаря хитрой системе разделения на дивизионы, в результате чего оказалась выше Швеции и Турции.

Но сейчас «Три Короны», если не учитывать, что первые матчи нового турнира сыграют не завтра и форма сборных может поменяться благодаря ЧМ-18, кажутся фаворитами трио. Во-первых, они молодые и могут прогрессировать. Во-вторых, для ряда игроков, вроде Класона и Гранквиста, сборная России не будет загадкой. Подготовятся и могут сыграть успешно. 

Прогноз: 11 октября этого года в домашней игре Россия обыграет Швецию, а вот в гостях может быть и поражение…

Сборная может обыграть Луческу?

Позиция соперника в рейтинге ФИФА: 41 место (выше сборной Черчесова на 21 позицию, невзирая на все неудачи).

Последние результаты: фиаско в отборе – поражения от Украины и Исландии, которые не перекрыл даже успех против Хорватии. В товарищеских матчах тоже бардак – проиграли Румынии и Албании.

Лидеры: точно не Туран, остаются Тосун, Туфан и Инан, хотя в турецком случае лидеров будут тестировать заново.

Главный тренер: Мирча Луческу.

За пару лет Россия четыре раза сыграет против Турции в футбол. Многовато, но так сложились обстоятельства, и поскольку у руля красной команды стоит Мирча Луческу, матчи могут получиться огненными. У него свои счеты с российским футболом, ему надо возродить сборную, где приличных игроков с прекрасной школой хватает, но порядка нет.

Ни в вопросах дисциплины – проделки Турана, ни в игровом смысле. Турция чудом попала во второй дивизион, ведь венграм не хватило каких-то крох, чтобы обойти команду со звездами, но без идей. Плохо, что турки так плохо играют в футбол, ведь в их случае речь о сильных мастерах. Значит, впереди у них вряд ли новый спад…

Прогноз: 7 сентября в Турции сборная России выиграет, а вот через три для после домашней игры со шведами возможна потеря пунктов.

На каком месте Россия финиширует в группе?

Судя по текущим результатам опроса на «Соккер.ру», мнения разделились. Все три варианта имеют право на существование, хотя оптимистов пока больше. Хотя каждый пятый пока даже не в курсе, что в УЕФА придумали турнир, который заменит бессмысленные товарищеские матчи (или хотя бы часть из них). Поэтому важно ставить на просвещение.

7 сентября и 14 октября 2018 года Россия проведет выездной и домашний матчи с Турцией, 14 октября и 20 ноября – домашний и выездной поединки с Швецией. Это значит, что в октябре народу надо будет прийти на стадионы, скорее всего, в Москве и Санкт-Петербурге, и поддержать команду, уже зная результаты ЧМ-18 и судьбу Черчесова как тренера.

Турция и Швеция – соперники, которые заставят попотеть, поскольку в группе из трех команд даже тактика ничьих может не сработать. Значит, сюрпризов будет много, распределение мест затянется до последнего тура. И хотелось бы, чтобы сборная России преподнесла приятный сюрприз. Надо рваться в дивизион А, ведь даже если в результате вылетишь обратно – получишь практику, которая поможет в отборе.

Сама Лига Наций тоже может быть пропуском на Евро-2020, однако лучше не переоценивать легкость Швеции и Турции как соперников. Ведь пока Россия не сыграла на домашнем ЧМ-18, о состоятельности команды Черчесова в официальных матчах можем только догадываться по Кубку Конфедераций. Но Лига Наций серьезнее будет, ведь тут на кону реальные достижения.

А чтобы увидеть в России сборные уровня Германии или Франции, нужно выйти в элитный дивизион. Это намного выгоднее, чем многим кажется. Ведь сначала идет групповой раунд Лиги Наций, потом проходит обычный отбор на чемпионат Европы, и лишь затем те, кто не прошел его, могут разыграть путевку на Евро от своего дивизиона Лиги Наций.

Когда ты в компании Германии, Испании и остальных, вероятность получить дополнительный шанс, если промахнулся в отборе, улучшается. Причем останутся у тебя в соперниках команды не обязательно самого высокого класса. Не говоря о разнице в интересе зрителей к матчам Россия – Швеция и Россия – Германия в самой Лиге Наций. Конечно, на немцев соберутся полные «Лужники».

Второй дивизион неплох, но хочется в первый, ведь игра на победу в Лиге Наций имеет сразу несколько плюсов. И шанс что-то выиграть, и возможность получить запасной билет на будущее Евро, и гарантия, что как минимум не вылетишь в третий дивизион, где интересных и сложных соперников станет меньше, раз лучшие пойдут в группу В. Надо уважать всех оппонентов, но сборная Россия для развития должна обыгрывать шведскую и турецкую сборные.   

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