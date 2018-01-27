Лидеры «Ромы» - под прицелом

Горячая трансферная пора состоит не только из завершенных громких сделок, но и из борьбы за то, чтобы переходов не было. «Соккер.ру» рассказывает о сражении «Ромы» на этом поле.

Не все рады суровому январскому трансферному рынку. Совершенно точно можно заявлять, что, например, «Рома» хотела бы, чтобы он прошел как-то мимо клуба, чтобы его вообще не было. В январе боссы «Ромы» и спортивный директор клуба Мончи делают все, чтобы отбить своих лидеров из лап богатых и не очень претендентов на них. Пока получается. Но чем ближе завершение трансферного окна, тем сложнее будет римлянам справляться с напором. Ведь количество вариантов зимой ограничено, клубы не любят продавать посреди сезона, особенно если речь о лидерах. И «Рома» рискует стать пострадавшей стороной.

Главным образом, конечно, опасаются в клубе за Эдина Джеко. «Челси» сделал форварда одной из главных трансферных мишеней, поэтому весь январь обхаживает его, делая предложение за предложением. Если верить английским СМИ, последнее слово составляет 26 миллионов фунтов. С учетом, что дело тянется с начала января, можно говорить о серьезных намерениях лондонцев, которые по ходу сезона поняли, что одним Моратой в качестве ударного форварда не обойтись. При этом, кстати, наличие Мораты в «Челси» играет на руку «Роме». В окружении Джеко не уверены, что Эдину стоит идти в лондонский клуб сейчас – велик риск засесть на скамейке запасных за спиной все того же Альваро, у которого потенциал огромен, но порой он его не использует.

А присутствие Джеко как раз встряхнет испанца. Но Эдин, понятное дело, хочет быть основной боевой единицей, а не стимулом для другого нападающего – слишком опытен для такого рода развлечений. А если уж и идти на покорение Англии, то с очень хорошим контрактом – в 31 год он может стать последним крупным. Так что шаг для Джеко очень ответственный. В «Роме» храбрятся, подчеркивая, что рассчитывают на своего бомбардира до конца. Эдин забил в Серии А в нынешнем сезоне почти треть всех голов «Ромы», поэтому иной позиции у клуба быть не может – только сохранение игрока любой ценой. Свою реальную важность для «Ромы» и потенциальную для «Челси» Эдин понимает, его агенты торгуются отчаянно, выбивая у лондонцев соглашение подольше и пощедрее.

В финансовых условиях римляне вряд ли смогут тягаться с «Челси», поэтому итальянцам остается надеяться, что Джеко в итоге предпочтет остаться на насиженном месте, ярко довести удачный сезон до конца и уже летом подумать над сменой команды. В Англию Джеко уже заходил – был опыт с «Манчестер Сити». Возвращаться в АПЛ нужно с расчетом на улучшение какое-то, но возраст не тот. Если перемена не удастся, соскочить успешно не получится – либо скиснет, либо укатит в Китай или на Ближний Восток.

Еще один фронт обороны у «Ромы» открыт по линии Раджи Наингголана. Полузащитник по праву считается душой и двигателем римской команды. Потеря такого мотора очень дорого обойдется «Роме». А хищники вокруг бродят очень опасные – речь о китайских клубах. Каким бы ни был проблемным с точки зрения дисциплины и сдержанности в быту бельгиец, о его пользе для «Ромы» спорить не приходится. Поэтому и цены фигурируют солидные – около 50 миллионов евро. А поскольку называются сразу минимум два претендента из Поднебесной, все довольно серьезно.

«Рома» в принципе не против продать Наингголана за хорошие деньги, но мало кто в принципе хочет расставаться с игроком основного состава посередине сезона. Поэтому римляне должны потянуть время и отсрочить уход Раджи до лета. С другой стороны, китайцы чаще всего в Европе закупаются именно в январе. Этим они не только лишают европейские клубы сильных игроков, но еще и не дают этим самым клубам успеть подыскать замену, несмотря на вырученные приличные деньги.

Ко всему прочему, «Рома» относится к тем клубам-счастливчикам, в составе которого есть сильный, перспективный и достаточно молодой вратарь. Мы уже рассказывали о том, что сейчас топ-клубы буквально устроили охоту за голкиперами. И вот Алиссон из «Ромы» входит в число потенциальных жертв ребят с большими деньгами. Тут и ПСЖ крутится, и «Реал» с «Барселоной», но настойчивее всего интерес проявляет «Ливерпуль», который обзавелся неплохими деньгами и хочет себе найти-таки сильного и стабильного вратаря вместо Миньоле и Кариуса.

И если по Джеко и Наингголану «Рома» готова торговаться, то Алиссона в принципе не собирается продавать. Только за какие-то безумные деньги для вратарского трансфера – речь опять о 50 миллионах евро, что может стать рекордом для перехода голкипера. Хотя современный рынок уже приучил к тому, что эти самые трансферные рекорды бьются один за другим. Ничему нельзя удивляться.

Есть еще несколько футболистов «Ромы», которые находятся под ударом, под прицелом. Речь о перспективном защитнике Эмерсоне, которого хочет видеть у себя все тот же «Челси». Большие виды у топ-клубов из Англии на 21-летнего хавбека Лоренцо Пеллегрини, а также на более опытного защитника Бруно Переса. Мончи приходится вертеться, изворачиваться, чтобы отбивать предложения со всех сторон. Подключается к этому и главный тренер Эусебио Ди Франческо. Но ему приходится еще и за себя постоять, поскольку критика создает на него дополнительный прессинг – «Рома» не знает побед уже пять матчей подряд и отклеилась от группы лидеров.

Обнадеживающим фактором в истории противостояния не очень-то желающей продавать «Ромы» и потенциальных покупателей может считаться наличие в Риме Мончи. Этот опытный боец всегда находит варианты решения сложных ситуаций. Можно вспомнить, как несколько месяцев назад уход Маноласа считали чуть ли не решенным делом. Кто на Костаса только ни претендовал: от «Зенита» до того же «Челси». Но «Рома» отбила его и продлила зимой контракт, так что если и продаст теперь, то за очень хорошие деньги.

Мончи должен прекрасно понимать, как опасен январский рынок. Потерять важного игрока можно за считанные часы до закрытия окна. Именно поэтому наверняка прорабатываются запасные варианты. Недаром итальянские СМИ связывают с интересом «Ромы» разных игроков, выступающих на позициях тех, кто может покинуть стан «волков».