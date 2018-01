Закрытие зимнего трансферного окна 2018

31 января в ведущих европейских лигах закрывается зимнее трансферное окно. Предлагаем следить за всеми сделками дедлайна с помощью специального онлайна на «Соккер.ру»!

Когда закрывается зимнее трансферное окно 2018 в ведущих европейских и мировых чемпионатах?

- Испания, Англия, Франция, Уэльс, Голландия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 02.00 по московскому времени;

- Италия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 01.00 по московскому времени;

- Германия: 31 января, 20.00 по московскому времени;

- Шотландия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 03.00 по московскому времени;

- Турция: в ночь с 31 января на 1 февраля, 00.00 по московскому времени;

- Португалия: 2 февраля;

- Аргентина: 7 февраля;

- Россия: 22 февраля;

- Китай: 28 февраля;

- Бразилия: 1 мая;

- США (МЛС): с 7 февраля по 1 мая.

Стоит ли ждать громких сделок в последние часы зимнего трансферного окна 2018?

«Соккер.ру» подготовил специальный материал с обзором всех возможных значимых трансферов в последние январские часы. Однако вполне вероятно, что некоторые клубы готовят сделки, информация о которых еще не просачивалась в СМИ, а потому нас, быть может, ждут в ночь с 31 января на 1 февраля громкие сюрпризы!

Текстовый онлайн зимнего трансферного дедлайна 2018

15.00 Первые громкие сделки последнего дня трансферного окна уже пошли! Так, чуть более часа назад стало известно сразу о двух громких переходах на уровне Европы и чемпионата России. И в обоих случаях задействованы «Арсеналы». Так, лондонцы оформили трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» Дортмунд, а тульский «Арсенал» завершил давно ожидавшийся переход Артема Дзюбы из «Зенита».

15.26 Из менее значимых сделок, которые уже были подтверждены сегодня, стоит отметить трансфер швейцарского форварда Адмира Мехмеди из «Байера» в «Вольфсбург». Нападающий получил в своей новой команде контракт до 2022 года.

15.33 Крупный трансфер может состояться сегодня в Италии. «Наполи» предлагает 25 млн евро за атакующего исполнителя «Сассуоло» Маттео Политано. «Нероверди» вроде как готовы отпустить игрока, но для начала хотят найти ему замену.

15.40 В Англии в ближайшие минуты ожидают подтверждения от «Тоттенхэма» по переходу хавбека Лукаса Моуры. Бразилец уже успешно прошел медосмотр и сейчас улаживает на базе клуба последние детали трансфера.

15.42 Японец Юто Нагатомо, много лет служивший верой и правдой «Интеру», сегодня станет игроком «Галатасарая». Трансфер пока официально не подтвержден, но фланговый бек уже в расположении стамбульского клуба и вовсю позирует в его форме.

15.44 «Арсенал», между тем, хвастается своим последним трансфером и предлагает всем ознакомиться со свежими фото Обамеянга в новой форме.

🚨 GALLERY OF PIERRE IN ARSENAL KIT 🚨 https://t.co/Z3ql9bLiPY #YoPierre

15.46 Голландский «Витесс» официально подтвердил приобретение у пражской «Спарты» российского защитника Вячеслава Караваева. Экс-игрока ЦСКА долгое время связывали с возможным возвращением в Россию, но в итоге он оказался в Голландии. Неожиданный поворот.

15.53 В трансферный дедлайн фанаты «Арсенала» получили еще одну хорошую новость. По данным из надежного источника, хавбек Месут Озил продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

16.02 В английской прессе пишут об отказе Федора Смолова сменить «Краснодар» на «Суонси». Валлийцы давали за игрока 15 млн фунтов, но Смолову вариант с «лебедями» пришелся не по душе.

16.04 Есть официал от «Зенита» по Новосельцеву! Центрбек вслед за Артемом Дзюбой отправился в аренду в тульский Арсенал до конца сезона!

16.07 Авторитетное издание L'Équipe сообщает, что «Челси» и лондонский «Арсенал» полностью согласовали трансфер форварда Оливье Жиру. Француз обойдется «синим» в 19 млн фунтов. В «Челси» Жиру получит контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год.

16.16 Знаменитый французский хавбек Самир Насри в дедлайн стал свободным агентом. Игрок расторг контракт с турецким «Антальяспором».

16.40 По данным известного журналиста Гильема Балаге, лондонский «Арсенал» может провернуть сегодня еще один трансфер. Имя возможного новичка не называется, но Балаге отмечает, что многое в этой сделке будет зависеть от финансовых запросов другой стороны.

16.46 Тем временем турецкий «Коньяспор» объявил о подписании Самуэля Это'О. Вчера камерунец покинул «Антальяспор», а сегодня завершил свой давно ожидавшийся переход в ряды клуба из города Конья.

16.52 Свежие трансферные новости из Испании! «Севилья» оформила переход нападающего «Эвертона» Сандро Рамиреса. Аренда до конца текущего сезона.

16.55 И еще один испанский трансфер. «Лас-Пальмас» пополнился центральным хавбеком сборной Нигерии Этебо, который ранее играл в Португалии за «Фейренсе». Аренда с правом последующего выкупа.

17.12 А «Лацио» вовсю занимается трансферами юных игроков. Так, римляне заключили 3-летний контракт с талантом «Баварии» Прогоном Малоку, который ранее находился в примавере «лациале» на условиях аренды. В то же время «Лацио» отправил опять-таки в аренду Мамаду Тункара в албанский «Фламуртари».

17.26 «Ньюкасл» в ближайшие часы завершит трансфер форварда «Лестера» Ислама Слимани. Алжирец уже в городе и готовится подписать контракт с «сороками».

17.31 Турецкий «Генчлербирлиги» подписал Погба. Но, конечно, не Поля. Речь идет о брате полузащитника МЮ Флорентене, который ранее выступал во Франции за «Сент-Этьен».

17.42 Крупный трансфер по меркам Дании осуществил «Копенгаген». Столичный клуб вернул на родину форварда национальной сборной Виктора Фишера. С экс-игроком «Майнца» заключен долгосрочный контракт.

17.56 Свой трансфер осуществил в дедлайн и ведущий швейцарский клуб. «Базель» арендовал у «Сент-Этьена» защитника Лео Лакруа.

18.00 «Ювентус» близок к подписанию 18-летнего таланта ПСВ Леандро Фернандеса. Голландец бразильского происхождения, играющий на позиии центрхава, уже в расположении «Юве» и сейчас проходит медосмотр.

18.04 Важная новость поступила из Англии. «Ман Сити» сделал финальное предложение «Лестеру» по Рияду Марезу. «Горожане» готовы отдать за алжирца 65 млн фунтов и одного из своих игроков. Теперь слово за «лисами».

18.38 Новость из далекой Южной Америки. Экс-защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде стал футболистом чилийского «Коло-Коло». Накануне центрбек расстался с «Бока Хуниорс».

18.46 Тем временем Федор Смолов выступил с официальным заявлением и сообщил, что останется в «Краснодаре» до лета. Зимнего трансфера в АПЛ не будет.

19.12 А вот и, вероятно, главный зимний трансфер «Спартака»! Москвичи подтвердили переход Софьяна Ханни из «Андерлехта». Алжирец получил контракт на 3,5 года.

19.15 В Англии пишут о трансфере Жиру из «Арсенала» в «Челси» как о свершившемся факте, хотя клубы официально сделку пока не подтвердили.

19.31 Известный нападающий Демба Ба возвращается в Европу. Форвард покинул китайский «Шанхай Шэньхуа» и стал игроком турецкого «Гезтепе».

19.36 Заслуженный ветеран Кальчо Джампаоло Паццини продолжит карьеру в Испании. Нападающий перешел из «Вероны» в «Леванте» на правах аренды.

19.42 Еще одну арендную сделку оформил аутсайдер Примеры «Малага». Андалусийский клуб арендовал у «Уотфорда» нигерийского бровочника Исаака Саксесса.

19.46 Форвард Никлас Бендтнер не захотел принимать новый вызов в Лиге 1. Французы пишут о том, что Лорд отказал «Бордо» и решил остаться в норвежском «Русенборге».

19.49 «Боруссия» Дортмунд подтверждает трансфер форварда «Челси» Миши Батшуайи! Аренда до конца сезона. Бельгиец получил в новой команде №44.

19.50 И одновременно с трансфером Батшуайи «Челси» объявил о подписании нападающего «Арсенала» Оливье Жиру!

Chelsea Football Club has today completed the signing of Olivier Giroud from Arsenal.



Full story 👉 https://t.co/XDqSwzsZmO#GiroudIsBlue pic.twitter.com/5d1sRuBNrB