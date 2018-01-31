Закрытие зимнего трансферного окна 2018

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:11
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы12
21:37
«Тоттенхэм» подписал Моуру24
21:33
«Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА206
20:57
«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза13
20:37
Зарплата Ханни в «Спартаке» составит 2 млн евро в год34
00:05
«Суонси» объявил о трансфере Андре Айю0
23:56
«Аланьяспор» подписал Вандерсона0
23:42
«Рубин» отдал Рочину в аренду клубу Ла Лиги2
23:34
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет0
23:32
Бериша: «Думаю, мне понадобится две недели, чтобы набрать необходимые кондиции»0
23:22
Муса: «7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем»3
23:12
Эриксен забил второй самый быстрый гол в истории Премьер-Лиги6
23:04
Цорк: «Миши - интересный нападающий»0
23:04
Экс-нападающий МЮ продолжит карьеру в «Райо Вальекано»0
22:56
«РБ Лейпциг» арендовал нападающего «Эвертона»0
22:52
«Саутгемптон» вернется к кандидатуре Промеса летом3
22:49
«Наполи» отдал в аренду Джаккерини0
22:45
«Сельта» арендовала у «Торино» нападающего0
22:43
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»7
22:34
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»1
22:26
«Галатасарай» арендовал у «Интера» защитника0
22:15
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»: Ляпорт и Зинченко сыграют с первых минут2
22:09
«Милан» - «Лацио»: стартовые составы1
22:02
«Челси» - «Борнмут»: стартовые составы1
21:56
Вандерсон может продолжить карьеру в Турции2

Закрытие зимнего трансферного окна 2018

вчера, 15:20

31 января в ведущих европейских лигах закрывается зимнее трансферное окно. Предлагаем следить за всеми сделками дедлайна с помощью специального онлайна на «Соккер.ру»!

Когда закрывается зимнее трансферное окно 2018 в ведущих европейских и мировых чемпионатах?

- Испания, Англия, Франция, Уэльс, Голландия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 02.00 по московскому времени;

- Италия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 01.00 по московскому времени;

- Германия: 31 января, 20.00 по московскому времени;

- Шотландия: в ночь с 31 января на 1 февраля, 03.00 по московскому времени;

- Турция: в ночь с 31 января на 1 февраля, 00.00 по московскому времени;

- Португалия: 2 февраля;

- Аргентина: 7 февраля;

- Россия: 22 февраля;

- Китай: 28 февраля;

- Бразилия: 1 мая;

- США (МЛС): с 7 февраля по 1 мая.

Стоит ли ждать громких сделок в последние часы зимнего трансферного окна 2018?

«Соккер.ру» подготовил специальный материал с обзором всех возможных значимых трансферов в последние январские часы. Однако вполне вероятно, что некоторые клубы готовят сделки, информация о которых еще не просачивалась в СМИ, а потому нас, быть может, ждут в ночь с 31 января на 1 февраля громкие сюрпризы!

Текстовый онлайн зимнего трансферного дедлайна 2018

15.00 Первые громкие сделки последнего дня трансферного окна уже пошли! Так, чуть более часа назад стало известно сразу о двух громких переходах на уровне Европы и чемпионата России. И в обоих случаях задействованы «Арсеналы». Так, лондонцы оформили трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» Дортмунд, а тульский «Арсенал» завершил давно ожидавшийся переход Артема Дзюбы из «Зенита».

15.26 Из менее значимых сделок, которые уже были подтверждены сегодня, стоит отметить трансфер швейцарского форварда Адмира Мехмеди из «Байера» в «Вольфсбург». Нападающий получил в своей новой команде контракт до 2022 года.

15.33 Крупный трансфер может состояться сегодня в Италии. «Наполи» предлагает 25 млн евро за атакующего исполнителя «Сассуоло» Маттео Политано. «Нероверди» вроде как готовы отпустить игрока, но для начала хотят найти ему замену.

15.40 В Англии в ближайшие минуты ожидают подтверждения от «Тоттенхэма» по переходу хавбека Лукаса Моуры. Бразилец уже успешно прошел медосмотр и сейчас улаживает на базе клуба последние детали трансфера.

15.42 Японец Юто Нагатомо, много лет служивший верой и правдой «Интеру», сегодня станет игроком «Галатасарая». Трансфер пока официально не подтвержден, но фланговый бек уже в расположении стамбульского клуба и вовсю позирует в его форме.

15.44 «Арсенал», между тем, хвастается своим последним трансфером и предлагает всем ознакомиться со свежими фото Обамеянга в новой форме.

15.46 Голландский «Витесс» официально подтвердил приобретение у пражской «Спарты» российского защитника Вячеслава Караваева. Экс-игрока ЦСКА долгое время связывали с возможным возвращением в Россию, но в итоге он оказался в Голландии. Неожиданный поворот.

15.53 В трансферный дедлайн фанаты «Арсенала» получили еще одну хорошую новость. По данным из надежного источника, хавбек Месут Озил продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

16.02 В английской прессе пишут об отказе Федора Смолова сменить «Краснодар» на «Суонси». Валлийцы давали за игрока 15 млн фунтов, но Смолову вариант с «лебедями» пришелся не по душе.

16.04 Есть официал от «Зенита» по Новосельцеву! Центрбек вслед за Артемом Дзюбой отправился в аренду в тульский Арсенал до конца сезона!

16.07 Авторитетное издание L'Équipe сообщает, что «Челси» и лондонский «Арсенал» полностью согласовали трансфер форварда Оливье Жиру. Француз обойдется «синим» в 19 млн фунтов. В «Челси» Жиру получит контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год.

16.16 Знаменитый французский хавбек Самир Насри в дедлайн стал свободным агентом. Игрок расторг контракт с турецким «Антальяспором».

16.40 По данным известного журналиста Гильема Балаге, лондонский «Арсенал» может провернуть сегодня еще один трансфер. Имя возможного новичка не называется, но Балаге отмечает, что многое в этой сделке будет зависеть от финансовых запросов другой стороны.

16.46 Тем временем турецкий «Коньяспор» объявил о подписании Самуэля Это'О. Вчера камерунец покинул «Антальяспор», а сегодня завершил свой давно ожидавшийся переход в ряды клуба из города Конья.

16.52 Свежие трансферные новости из Испании! «Севилья» оформила переход нападающего «Эвертона» Сандро Рамиреса. Аренда до конца текущего сезона.

16.55 И еще один испанский трансфер. «Лас-Пальмас» пополнился центральным хавбеком сборной Нигерии Этебо, который ранее играл в Португалии за «Фейренсе». Аренда с правом последующего выкупа.

17.12 А «Лацио» вовсю занимается трансферами юных игроков. Так, римляне заключили 3-летний контракт с талантом «Баварии» Прогоном Малоку, который ранее находился в примавере «лациале» на условиях аренды. В то же время «Лацио» отправил опять-таки в аренду Мамаду Тункара в албанский «Фламуртари».

17.26 «Ньюкасл» в ближайшие часы завершит трансфер форварда «Лестера» Ислама Слимани. Алжирец уже в городе и готовится подписать контракт с «сороками».

17.31 Турецкий «Генчлербирлиги» подписал Погба. Но, конечно, не Поля. Речь идет о брате полузащитника МЮ Флорентене, который ранее выступал во Франции за «Сент-Этьен».

17.42 Крупный трансфер по меркам Дании осуществил «Копенгаген». Столичный клуб вернул на родину форварда национальной сборной Виктора Фишера. С экс-игроком «Майнца» заключен долгосрочный контракт.

17.56 Свой трансфер осуществил в дедлайн и ведущий швейцарский клуб. «Базель» арендовал у «Сент-Этьена» защитника Лео Лакруа.

18.00 «Ювентус» близок к подписанию 18-летнего таланта ПСВ Леандро Фернандеса. Голландец бразильского происхождения, играющий на позиии центрхава, уже в расположении «Юве» и сейчас проходит медосмотр.

18.04 Важная новость поступила из Англии. «Ман Сити» сделал финальное предложение «Лестеру» по Рияду Марезу. «Горожане» готовы отдать за алжирца 65 млн фунтов и одного из своих игроков. Теперь слово за «лисами».

18.38 Новость из далекой Южной Америки. Экс-защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде стал футболистом чилийского «Коло-Коло». Накануне центрбек расстался с «Бока Хуниорс».

18.46 Тем временем Федор Смолов выступил с официальным заявлением и сообщил, что останется в «Краснодаре» до лета. Зимнего трансфера в АПЛ не будет.

19.12 А вот и, вероятно, главный зимний трансфер «Спартака»! Москвичи подтвердили переход Софьяна Ханни из «Андерлехта». Алжирец получил контракт на 3,5 года.

19.15 В Англии пишут о трансфере Жиру из «Арсенала» в «Челси» как о свершившемся факте, хотя клубы официально сделку пока не подтвердили.

19.31 Известный нападающий Демба Ба возвращается в Европу. Форвард покинул китайский «Шанхай Шэньхуа» и стал игроком турецкого «Гезтепе».

19.36 Заслуженный ветеран Кальчо Джампаоло Паццини продолжит карьеру в Испании. Нападающий перешел из «Вероны» в «Леванте» на правах аренды.

19.42 Еще одну арендную сделку оформил аутсайдер Примеры «Малага». Андалусийский клуб арендовал у «Уотфорда» нигерийского бровочника Исаака Саксесса.

19.46 Форвард Никлас Бендтнер не захотел принимать новый вызов в Лиге 1. Французы пишут о том, что Лорд отказал «Бордо» и решил остаться в норвежском «Русенборге».

19.49 «Боруссия» Дортмунд подтверждает трансфер форварда «Челси» Миши Батшуайи! Аренда до конца сезона. Бельгиец получил в новой команде №44.

 

19.50 И одновременно с трансфером Батшуайи «Челси» объявил о подписании нападающего «Арсенала» Оливье Жиру!

20.06 Трансфер Рияда Мареза из «Лестера» в «Ман Сити», судя по всему, не состоится. В Англии сообщают, что «горожане» решили отказаться от идеи бороться за алжирца, так как «Лестер» упрямо не идет на сделку и отказывается отпускать игрока.

20.17 Французский «Лион» распрощался с хавбеком Клеманом Гренье. Контракт с 27-летним игроком расторгнут по взаимному согласию сторон. И буквально тут же о подписании полузащитника объявил «Генгам».

20.20 Между тем, трансферное окно в Германии закрылось 20 минут назад. Никаких бомб немецкие клубы нам, прямо скажем, не подарили сегодня. Самым громким переходом оказался трансфер Миши Батшуайи из «Челси» в Дортмунд, но эта сделка ожидалась уже в течение пары-тройки дней.

20.29 «Атлетико» подтвердил анонсировавшийся еще на днях трансфер своего хавбека Аугусто Фернандеса в Китай. Новой командой опытного аргентинца стал «Бэйцзин Жэньхэ».

20.47 Многострадальный форвард «Рубина» Максим Лестьенн нашел себе новый клуб. 25-летний бельгиец арендован испанской «Малагой».

21.05 Рис Оксфорд возвращается на правах аренды в «Боруссию» Менхенгладбах. Талантливый футболист «Вест Хэма» уже играл там в первой части сезона, и вот для него наступил новый этап.

21.07 Хавбек «Сандерленда» Дидье Ндонг присоединился к «Уотфорду». Речь идет об аренде с правом выкупа.

21.08 Английские СМИ проясняют ситуацию вокруг возможных трансферов Златана Ибрагимовича и Дейли Блинда. Сообщается, что ни один, ни другой сегодня «Юнайтед» не покинет. «Рома» хотела арендовать Блинда, но МЮ настаивал только на полноценном трансфере, поэтому сделка сорвалась. Ибру активно сватают в «ЛА Гэлакси», но до завершения сделки еще далеко - американцы сначала хотят убедиться, что швед, недавно восстановившийся после серьезной травмы, находится в хороших игровых кондициях.

21.11 А вот вам некоторые подробности трансфера Миши Батшуайи в «Боруссию» Д. Оказывается, у немцев ни при каких условиях не будет гарантированного права выкупить бельгийца по окончании текущего сезона. Довольно странная сделка в таком случае для немецкого клуба...

21.24 Опытный французский защитник Матье Дебюши вернулся на родину. Футболист сменил «Арсенал» на «Сент-Этьен».

21.34 Подтвержден еще один давно ожидавшийся трансфер: бразильский хавбек Лукас Моура официально стал футболистом «Тоттенхэма». Бывший клуб полузащитника ПСЖ получил в качестве компенсации около 25 млн фунтов.

22.12 «Галатасарай» завершил трансфер защитника «Интера» Юто Нагатомо. Футболист арендован до конца сезона.

22.26 Итальянская «Рома» оперативно нашла замену ушедшему в «Челси» защитнику Эмерсону. На место бразильца подписан Жонатан Силва из португальского «Спортинга». Аренда с правом последующего выкупа.

22.28 На флажке итальянского окна «Фиорентина» и «Сассуоло» обменялись форвардами. В ряды «нероверди» отправился Бабакар Хума, в обратном направлении - Диего Фальчинелли.

22.35 «Лейпциг» незадолго до закрытия немецкого трансферного окна арендовал у «Эвертона» форварда английской молодежки Адемолу Лукмана.

22.40 Московское «Динамо» подтвердило анонсированный еще на днях трансфер ганского хавбека Абдул-Азиза Тетте. Игрок переехал в Москву из польского «Леха».

22.42 Опытный итальянский хавбек Эмануэле Джаккерини сменил «Наполи» на «Кьево». Примечательно, что недавно Джаккерини связывали с возможным трансфером в «Спартак».

23.13 Испанская «Сельта» арендовала у итальянского «Торино» аргентинского форварда Лукаса Бойе. За галисийцами закреплено право выкупить контракт игрока за 12 млн евро.

23.36 Казанский «Рубин» объявил о переходе полузащитника Рубена Рочины в ряды «Леванте». Между клубами заключен договор аренды.

00.01 Заметный трансфер на уровне АПЛ провернул «Суонси». «Лебеди», не сумевшие подписать Федора Смолова, нашли другого человека в линию атаки - Андре Айю из «Вест Хэма». С ганцем заключен договор на 3,5 года.

Таблица основных трансферов дедлайна 2018

ИгрокОткудаКудаУсловия
 Обамеянг Боруссия Д Арсенал Л 65 млн евро
 Дзюба Зенит Арсенал Т аренда
 Мехмеди Байер Вольфсбург 8 млн евро
 Караваев Спарта Витесс 1,5 млн евро
 Новосельцев Зенит Арсенал Т аренда
 Это'О Антальяспор Коньяспор св. агент
 Сандро Рамирес Эвертон Севилья аренда
 Фишер Майнц Копенгаген 2,7 млн евро
 Ханни Андерлехт Спартак продажа
 Паццини Верона Леванте аренда
 Демба Ба Шанхай Шэньхуа Гезтепе св. агент
 Батшуайи Челси Боруссия Д аренда
 Жиру Арсенал Л Челси 19 млн фунтов
 Гренье Лион Генгам св. агент
 А. Фернандес Атлетико Бэйцзин Жэньхэ продажа
 Лестьенн Рубин Малага аренда
 Дебюши Арсенал Л Сент-Этьен св. агент
 Лукас Моура ПСЖ Тоттенхэм 25 млн фунтов
 Нагатомо Интер Галатасарай аренда
 Ж. Силва Спортинг Рома аренда
 Лукман Эвертон РБ Лейпциг аренда
 Тетте Лех Динамо М продажа
 Джаккерини Наполи Кьево аренда
 Бойе Торино Сельта аренда
 Рочина Рубин Леванте  аренда
 А. Айю Вест Хэм Суонси продажа

 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Суонси» объявил о трансфере Андре Айю
Сегодня, 00:05 0
«Аланьяспор» подписал Вандерсона
Вчера, 23:56 0
Халил Алтынтоп вернулся в «Кайзерслаутерн» спустя 11 лет
Вчера, 23:34 0
Ванкер разорвал контракт с «Антальяспором»
Вчера, 22:34 1
«Тоттенхэм» подписал Моуру
Вчера, 21:37 24
«Сент-Этьен» объявил о подписании Дебюши
Вчера, 21:26 1
Обсудить
Все комментарии
spartach n1
spartach n1
вчера в 22:05
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:27
Гренье быстро сдулся
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Roger Young
вчера в 21:16
Roger Young:
Новосельцева, Дзюбу да и Шатова было бы здорово в Динамо Спб. Вот тогда Питер точно заявил вторую команду в премьер-лигу.
Добрый вечер. Зачем? Эти игроки уже забыли как играть в футбол. Это лавочники-прохиндеи. Пускают пыль в глаза своим тренерам. Для этих людей главная молебная икона - это большие евро-доллары. А дальше после них - хоть трава не расти. Этим пацанам всё равно. Такой у них теперь по-жизни реальный и очень неприглядный для простых людей менталитет.
mikysss
mikysss
вчера в 19:29
Сенсацией заканчивается ЗТО зюба и новосседельцев перешли в Арсенал... правда не в лондонский
denmig
denmig
вчера в 17:24
обамеянг - 65 млн, дзюпа - бесплатно !!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:36
Самир Насри приезжай в Динамо Спб
turist82
turist82
вчера в 16:13
Достали уже промеса пихать везде. Он сам сказал что не собирается. Все сказали.
Igorello97
Igorello97
вчера в 16:10
Смолова в Европу продавайте по быстрому.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:07
Новосельцева, Дзюбу да и Шатова было бы здорово в Динамо Спб. Вот тогда Питер точно заявил вторую команду в премьер-лигу.
denmig
denmig
вчера в 16:04
ну и кто говорил, что "на флажке " надоело работать!? - самый разгар! и то ли еще случится ночью!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:56
Удачи Караваеву. Здесь ловить нечего.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:44
А зачем на обложку Квинси поставили? Ведь его переход не состоится с вероятностью 99,9%.

Уж лучше тогда Дзюбу и Обамеянга. Эти хотя бы и правда перешли.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 15:34
я сеня ток Тетте жду. ну и Икарди )))
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 15:33
Ждем парочку зулусов к пупсикам!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:32
Лучше бы Дзюбу в Лондон, а Обамеянга в Тулу))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100