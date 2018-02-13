Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»

Сегодня вечером большинство взглядов будут прикованы к Турину, где «Ювентус» примет «Тоттенхэм» в 1/8 Лиги чемпионов. «Соккер.ру» трепещет перед интереснейшим столкновением.

Личные встречи

Классические противостояния вызывают интерес, но не менее любопытны девственно чистые дуэли клубов, которые по отдельности являются значимыми величинами. Так уж вышло, что «Ювентус» и «Тоттенхэм», которым на двоих больше 250 лет, впервые сталкиваются в официальной встрече именно сегодня. Правда, дружины из Лондона и Турина в последние два межсезонья сходились на одном поле в товарищеских битвах. В 2016-м дело было в Австралии. В рамках Международного Кубка чемпионов на «Крикетном поле» Мельбурна победу одержали итальянцы, счет 2:1 (Дибала, Бенатиа – Ламела). В августе 2017-го «шпоры» взяли реванш, выиграв 2:0 благодаря голам Эриксена и Кейна. Харри тогда еще говорил об уверенности, которую придает победа над действующим финалистом Лиги чемпионов.

Успехи в Кубке/Лиге чемпионов

Исторические. Достижения в главном европейском турнире «Тоттенхэма» и «Ювентуса» несопоставимы. Итальянский гранд выигрывал Кубок чемпионов дважды (1985 и 1996), а еще семь раз проигрывал в финале (антирекорд турнира, которым можно гордиться). Другими словами, «Юве» девять раз заглядывал в главный матч европейского сезона, а «Тоттенхэм» - никогда. Лучшее достижение «шпор» датировано сезоном 1961/62, когда английский клуб по сумме двух матчей в полуфинале уступил «Бенфике», действующему и будущему обладателю трофея.

Новейшие. В XXI веке «Ювентус» трижды выходил в финал Лиги чемпионов, дважды – за последние три года. Все решающие схватки проиграл: в 2003-м «Милану» в серии пенальти, в 2015-м «Барселоне», в 2017-м «Реалу». В свою очередь, для «Тоттенхэма» нынешнее попадание в Лигу чемпионов всего лишь третье в текущем столетии и четвертое в истории клуба. В сезоне 2010/2011 «шпоры» с Бэйлом и Павлюченко в составе дошли до четвертьфинала – высшее достижение в новейшей истории турнира. В прошлом розыгрыше команда Почеттино не смогла преодолеть групповую стадию, финишировав на третьем месте в группе с «Монако», «Байером» и ЦСКА.

Путь в плей-офф

«Тоттенхэм» (1 место в группе H). «Тоттенхэм» очень уверенно выступил на групповой стадии, одержав пять побед в шести матчах. Единственная осечка – это ничья на «Сантьяго Бернабеу», при том, что на «Уэмбли» действующий победитель Лиги чемпионов был уверенно разбит – 3:1. В итоговой таблице «Тоттенхэм» занял первое место с 16-ю очками, «Реал» довольствовался второй строчкой, а дортмундская «Боруссия» осталась с жалкими двумя баллами и опередила кипрский АПОЭЛ только по дополнительным показателям.

«Ювентус» (2 место в группе D). В плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ «Ювентус» громил «Барселону», за что пришлось расплачиваться уже в первом туре группового этапа нового созыва: чемпион Италии начал путь в Лиге чемпионов с 0:3 на «Камп Ноу». Благо, два других соперника – лиссабонский «Спортинг» и «Олимпиакос», не могли навязать серьезной борьбы за второе место, которое «Юве» и занял.

Форма команд

«Ювентус». «Бьянконери» в последний раз испытывали горечь поражения еще в середине ноября, когда уступили «Сампдории». В 2018 году команда Массимилиано Аллегри играет безупречно: семь побед в семи матчах и ни одного пропущенного мяча! Разница голов – 16:0. А всего победная серия «Старой Синьоры» насчитывает 11 встреч, которые «Юве» выиграл с общим счетом 25:1. Таким образом, на стороне чемпионов Италии не только дикая уверенность и огромный опыт, но и замечательная текущая форма. Перед встречей с «Тоттенхэмом» команда Аллегри переиграла на выезде «Фиорентину» - 2:0.

«Тоттенхэм». Впрочем, «Тоттенхэм» тоже чувствует себя весьма недурно и не проигрывает в 2018 году. Последним клубом, который огорчил лондонцев, остается «Манчестер Сити», дело было в середине декабря. Нужно отметить, что график «Тоттенхэма» в начале 2018-го насыщеннее, чем у «Юве» - 10 встреч против 7. Команда Почеттино выиграла шесть раз, четырежды играла вничью. Непосредственно накануне матча в Турине «Тоттенхэм» переиграл в лондонском дерби «Арсенал» - 1:0.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-3-3): Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Маркизио (Стураро) – Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.

«Тоттенхэм» (4-2-3-1): Льорис – Триппьер (Орье), Санчес, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, Алли, Сон – Кейн.

Массимилиано Аллегри не может рассчитывать на ряд футболистов во главе с Дибалой – это самая значимая потеря «Ювентуса». Куадрадо и Матюиди тоже могли бы сыграть в стартовом составе, не готовы Хеведес, Барцальи и Лихтштайнер. Тем не менее, мощный состав «Ювентуса» позволяет не обращать внимания на потерю бойцов. Аллегри в матче с «Фиорентиной» даже частичную ротацию состава провел, в отличие от Почеттино, у которого есть «железная основа». Почти наверняка игру в Турине начнет то же сочетание, что было выставлено в лондонском дерби с первых минут. «Тоттенхэм» не может рассчитывать на Тоби Алдервейрелда – защитника, который играл бы в основе вместо Санчеса, будь он в порядке.

Главная дуэль. Кьеллини vs Кейн

Думаю, именно это индивидуальное противостояние получится самым зрелищным и горячим. Джорджо не привыкать работать по звездным форвардам соперников, всплывают в памяти его битвы с Кавани, Суаресом и тем же Игуаином до перехода в «Ювентус». Сейчас опытнейшему итальянцу будет противостоять Кейн, претендующий на лавры лучшего центрфорварда планеты. Если Харри сдаст экзамен Кьеллини, это станет подтверждением зрелости и класса. Сегодня у англичанина будет один из самых сложных и неприятных оппонентов. Впрочем, Кейн постарается сделать так, чтобы удостоиться аналогичного комплимента от самого Джорджо после игры. Заблаговременно Кьеллини англичанина выделил.

Реплики главных тренеров

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы знаем сильные стороны „Тоттенхэма“ и понимаем, что в матче будут тяжелые для нас отрезки, потому что у соперника в атаке есть четыре футболиста высочайшего уровня. Но мы выросли, особенно в плане уверенности в себе. Нужно сыграть очень технично, иначе в физической борьбе „Тоттенхэм“ превзойдет нас. Надо действовать внимательно и по возможности сохранять баланс. Потому что в такой равной паре вряд ли кто-то будет доминировать».

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «„Ювентус“ - великий клуб. За последние три года он дважды играл в финале Лиги чемпионов. Нашу историю не сравнить с историей „Юве“, но у нас есть план, и мы хотим дорасти до его уровня. Завтра увидим, можем ли мы с ними тягаться. Мы должны показать желание пройти дальше, играть в красивый футбол, забивать голы. Нельзя менять свои принципы. Мы должны играть агрессивно и смело, уважать соперника».

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