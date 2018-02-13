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Коутиньо в июне может вернуться на «Энфилд»

13 февраля 2018, 09:57

Сборные Бразилии и Хорватии в преддверии ЧМ-2018 могут провести товарищеский матч в Англии на домашнем стадионе «Ливерпуля». Сейчас переговоры между федерациями находятся в завершающей стадии, ожидается, что встреча будет назначена на 3 июня.

Таким образом, на «Энфилде» может вновь сыграть бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, который лишь недавно сменил «Ливерпуль» на «Барселону».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
13 февраля 2018 в 15:45
Получит от болельщиков свою порцию бананов.
kor_toxa
kor_toxa
13 февраля 2018 в 13:15
Парад фантастических заголовков продолжается
neomessi
neomessi
13 февраля 2018 в 13:06
Т.Сильва тоже вернется в Москву!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
13 февраля 2018 в 11:34
Больше даже похоже, что типа Барселоне не подошёл и они его возвращают Ливерпулю!
Так можно и на лето очень много заголовков придумать относительно сколько звёзд приедет играть в Россию. Жалко, что сборная Колумбии не сыграет на Открытие Арена, Москва (домашний стадион Спартака), а то как бы звучало "Фалькао - Спартак, всё таки он приехал!"
Фата лист
Фата лист ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
13 февраля 2018 в 11:20
Он только уехал, сразу было ясно, что не трансфер.
galem72
galem72
13 февраля 2018 в 10:38
Заголовок просто огонь! ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 февраля 2018 в 10:09
Написали заголовок будто Ливерпуль его покупает
Гость
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