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Короли вечеринок. Нойштедтеру с Раушем и не снилось

24 марта 2018, 22:20
Короли вечеринок. Нойштедтеру с Раушем и не снилось

Почему футболистам нельзя веселиться так, как остальным? «Соккер.ру» изучает вопрос на примерах настоящих хулиганов и великих кутил.

Понятно, что Рауша и Нойштедтера оштрафовали не за сам поход в ночной клуб и ресторан. Оба получили нагоняй за нарушение запрета тренера на появление в общественных местах после полуночи между матчами сборной.

Наказали по делу, ведь если хотели пообщаться с друзьями – могли посидеть у Рауша дома. Идея засветиться в ночном заведении после влета Бразилии 0:3 смотрится наивно. Но сейчас увидите, что для многих известных футболистов вечеринки – часть жизни.

Особенно в молодости. Серьезно думаете, что Роналду времен МЮ никогда не пил на вечеринках? Криштиану бросил выпивать отчасти из-за отца – рано умер от последствий плохой привычки, а отчасти из-за желания нарастить мышцы. Но молодой Роналду не мог не быть участником традиционных загулов звезд МЮ.

Но португалец быстро правильно расставил приоритеты. Сильный спортсмен должен режимить, чтобы в тридцать три года показывать то, что сейчас демонстрирует Роналду. Но португалец не король вечеринок, есть более показательные примеры.

Роналдиньо. Пил и гулял всегда, но у бразильца крепкий организм. Два его товарища по загулам будут в этом списке и закончили куда хуже. Впрочем, «Зубастик» выбыл из тройки лучших игроков планеты во многом из-за способа жизни – сложно одновременно карнавалить на поле и за его пределами. Доиграл до 37 лет – уникум.

Артем Милевский. Жил в ночных клубах. Отчасти виноваты старорежимные тренеры киевского «Динамо» - так зажимали юношей, что как только у них появлялись деньги – спивались. Милевский был там, где наливали и хватало девичьих улыбок. Но до добра выбор не довел. Сейчас Артем выступает за «Динамо-Брест», Милевскому уже 33 года, пора бы завязывать с частыми загулами.

Адриан Муту. Румыну загулы сломали семью и карьеру. Жена устала от измен, подала на развод и забрала кроху-сына в Бухарест. Муту после этого запил сильнее, а потом к алкоголю добавились наркотики. Форвард «Челси» лечился от зависимости, но дурь-то осталась. Муту шалил с подругами в туалетах ночных клубов, много пил. А вытащить его пробует новая жена. Главное – не сорваться, ведь нырнул глубоко.

Жо. Алкоголиком форвард стал в Москве – начал выпивать 3-4 раза в неделю. Но поскольку играл замечательно, то попал в «Манчестер Сити». Затем карьера не сложилась, а после возвращения в Бразилию на его судьбу повлиял Роналдиньо. Вместе играли и пили сильно, Жо почти не спал и постоянно веселился. Бросить помогала жена, пастор и переезд в ОАЭ, где алкоголь достать сложнее. Делу время, потехе час.

Раджа Наингголан. Раджу тяжело терпеть тренерам, которым важен режим, ведь настолько любит веселье, что даже дома умудрился попасть в историю. Снял в новогоднюю ночь, как пил, курил и ругался матом, и за тот прямой эфир позже извинялся. Кстати, с сигаретами ловили Зидана, Балотелли, Буффона, Роберто Карлоса, Руни и многих других – все парни с вашего двора. Но зря Раджа шутит с плохой привычкой, Кройф курил с детства и закончилось печально…

Артуро Видаль. Короля Артуро и его «подельников» по бытовому алкоголизму сдала жена Клаудио Браво. Написала, что футболистам сборной Чили надо меньше бухать, чтобы лучше играть. Понятно, о ком говорила – Видаль садился за руль пьяным, пару лет назад едва не убил жену, попав в аварию на «Феррари». Супруга умоляла поехать на такси, но пьяному Артуро море по колено.

Кстати, бывший форвард «Тосно» Милевский тоже разбивал аналогичную машину в Турции и вряд ли был при этом трезвым. А Видаль дрался в ночных клубах, вылетел из «Ювентуса» в «Баварию» из-за своего поведения и способа жизни. При этом играет мощно, но это исключение. На месте Артуро другие просто спиваются или скатываются как игроки.

Уэйн Руни. Много лет пьет, курит, общается с девушками, чем невероятно злит жену, которая родила ему в этом году четвертого сына. Руни, как и Варди – английский «гопник», но более талантливый. Поэтому карьера сложилась куда успешнее. Руни в футболе с юности, физическая мощь и особенности организма позволяют легко переживать похмелье, а курение не влияет на физику. Но «Шрек» всегда хулиганил. Сейчас мужику 32 года, дома четверо детей и жена, не пора ли повзрослеть?

Янн М’Вила. В отличие от бывших «собутыльников» Бен-Йеддера – форварда, который выбил МЮ из Лиги чемпионов, и Гризманна – о подвигах Антуана вы наслышаны, Янн испортил себе вечеринками карьеру. Вероятно, именно бывший хавбек «Рубина» был инициатором глупого поступка молодых французов накануне матча с Норвегией в составе молодежки.

После победы в первом стыковом матче они отправились на дискотеку в соседний город. Информация о вечеринке попала в СМИ, а поскольку в ответной игре французы влетели норвежцам, разразился скандал. Всех отстранили от сборной на длительный срок. Янн два года играл в основной команде, но потом были заработки в России и до звезд не добрался.

Адриано. Бывших алкоголиков не бывает, но надо отдать должное Адриано. Он мало того что не сел в тюрьму – инкриминировали связь с наркотрафиком, поскольку подарил мопед знакомому в фавеле, а того поймали на двухколесном с партией запрещенных препаратов, так еще и завязал с выпивкой. Адриано пил вместе с Роналдиньо, пил без него, пил много и всегда.

Скатился знатно – из Императора в запасного форварда средних клубов. Оправдывал поведение смертью отца, но запои случались и после того, как Адриано выгнали из «Интера». Сейчас у бывшего футболиста дела идут неплохо, личную жизнь устроил. Но помнит, чем заканчиваются вечеринки семь раз в неделю и приход на тренировку пьяным.

Вечеринки ломают карьеру не всем?

Всем, но в разной мере. Гарринча умер в нищете в 49 лет от цирроза печени. Бест пропил пересаженную печень к 59 годам. Любовь к загулам может догнать и после завершения карьеры. Во всем нужна мера. Веселиться в любом возрасте нужно и важно для хорошего настроения. Вечеринки с друзьями – дело святое. Но спортсменам надо помнить о режиме, футболисты должны понимать последствия своих действий.

Понятно, что Мамаев, Кокорин, Рауш и Нойштедтер в подметки не годятся Роналдиньо, Милевскому или Видалю по части умения «зажечь» в темное время суток. Но показательно, что российским сборникам хватало ума оказаться в местах для празднований и веселья после крупных поражений. Роналдиньо обходил все клубы Милана и Барселоны, зажигал в Бразилии, но он ведь побеждал, был повод простить слабости.

Только один тренер восстал против этого поведения – Гвардиола, остальные закрывали глаза. Так что все зависит от меры и мастерства. На карьере Адриано и Милевского такой способ жизни сказался, а Вьери передружил со всеми красавицами Европы вряд ли на трезвую голову, но при этом оставался мощным быком, который легко забивал гол за голом. Футболисты – взрослые люди, могут погулять и отдохнуть, но не все умеют вовремя остановиться.

Рауш и Нойштедтер не из таких, получили на орехи за сам факт ночной прогулки, поступили, словно им по двадцать лет. Но до подлинных королей вечеринок от футбола им дальше, чем Усейну Болту до основы «Манчестер Юнайтед». А самое забавное, что во всех этих историях одно правило. Можно гулять, выпивать, скакать из постели одной девушки в постель другой, но до той поры, пока это не сказывается на игре в футбол.

После побед никто футболистов в ночных клубах не ловит. Роналдиньо всю карьеру прощали карнавалы, но даже он мог бы выиграть больше и доминировать дольше, если бы меньше пил и гулял. Главное, чтобы после завершения карьеры «Зубастик» нашел себя, как и все из списка. Не хочется, чтобы лечился от алкоголизма, как Жо или Адриано. У веселья есть особенность – затягивает, а у футбола свое правило. Играть божественно после загулов могут только гении, которых единицы.

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Все комментарии
Хобот
Хобот
29 марта в 09:28
Автору незачет!!!, Как можно было забыть Пола Гаскойна
YRunner
YRunner
25 марта в 16:03
Рональдиньо не зубастик, вы его перепутали с Роналдо.
Заратустра
Заратустра ответил mihaluch
25 марта в 14:39
Зубастик это Роналдо, но бухал как-раз Роналдиньо.
Правдин Семён
Правдин Семён
25 марта в 10:14
Не статья, а лекция. Или проповедь.И несмотря на внушительную челюсть Роналдиньо, зубастик только один-Роналдо.
WAARLOT
WAARLOT
25 марта в 09:26
алкоголь украшает жизнь
Фата лист
Фата лист
25 марта в 09:05
Ждал каких-нибудь забавных историй, аля-Балотелли, а тут тухло совсем, ниодной вечеринки не описали.
CSKA2012
CSKA2012
25 марта в 08:42
Ребят вы детей пустили писать статьи ? Зубастик это Роналдо но ни как Рональдиньо
Спагетти
Спагетти
25 марта в 07:44
    ndedov
    ndedov
    25 марта в 06:52
    А им что проиграли и что! Пошли бухать и телок мять.
    Roman73
    Roman73
    25 марта в 05:11
    И это всё что можно о Giftrаush ах сказать ?
    А где футбол, каковы футбольные подвиги новоявленных россиян ?
    Министр -жулик за паспортом бегал, гимн пели , поди, приложа руку к сердцу.
    Аж в Турции играет,звезда.
    Позор.
    trimetil
    trimetil ответил mihaluch
    25 марта в 02:32
    mihaluch:
    Автор попутал Роналдо и Роналдиньо. Кличка "Зубастик" была у Роналдо и тот действительно хорошо зажигал. Не дай бог эту статью прочитает Рональдиньо,автор влетит на порядочную сумму.
    Конечно прочитает, Рональдиньо ни одну статью на soccer'е не пропускает...
    mihaluch
    mihaluch
    25 марта в 02:13
    Автор попутал Роналдо и Роналдиньо. Кличка "Зубастик" была у Роналдо и тот действительно хорошо зажигал. Не дай бог эту статью прочитает Рональдиньо,автор влетит на порядочную сумму.
    Сантус
    Сантус
    25 марта в 01:11
    Алкоголь,курение....читая нотации стоит помнить что футболисты только люди и ничто человеческое им не чуждо.Да можно говорить о том что они спортсмены,гребут деньги...но их жизнь проходит так же как и наша с вами-безвозвратно.)Не попадись...одиннадцатая заповедь..)
    iBragim2102
    iBragim2102
    24 марта в 23:49
    Проблема в том , что эти 2ое даже на четверть не играют как все перечисленные
    Crooclin
    Crooclin ответил MALOVAR
    24 марта в 23:46
    MALOVAR:
    ну ты высоко взял ,хотя соглашусь ,раньше ЗОЖников за людей не считали ,а сегодня ни чего не изменилось ,зожники-нищеброды
    Ну...Как сказать...Я все затраты на алкоголь им никотин перебросил на ганджубас - в итоге я даже в плюсе оказался)
    И морально, и финансово)))
    Аксинья
    Аксинья
    24 марта в 23:31
    Традиции Саши и Паши не умирают...
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Crooclin
    24 марта в 23:31
    ну ты высоко взял ,хотя соглашусь ,раньше ЗОЖников за людей не считали ,а сегодня ни чего не изменилось ,зожники-нищеброды
    MALOVAR
    MALOVAR
    24 марта в 23:28
    Меня калят снобы и зож ,нет они меня не беспокоят ,но они т,нут других в это дно дно донное ,небыло никогда непьющих аристократов а зожники-нищеброды это позор
    Crooclin
    Crooclin ответил MALOVAR
    24 марта в 23:26
    MALOVAR:
    я перестал делать 77 людям и разобрался с ценностями и своей породой
    Порода - это когда уважаешь и превыше всего на Свете(даже превыше ценностей здравого смысла), ставишь ценности своих Отцов, Дедов и Прадедов
    Насколько бы твои предки не заблуждались, и насколько бы ты сам, в глубине души своей, не осозновал бы всю степень их заблуждения
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    24 марта в 23:24
    Из этой статьи следует, что Роналдиньо со всеми стол делил и наставлял на этот путь)) Алкаш знатный)
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Crooclin
    24 марта в 23:23
    я перестал делать 77 людям и разобрался с ценностями и своей породой
    Crooclin
    Crooclin ответил MALOVAR
    24 марта в 23:22
    MALOVAR:
    бред ,бред,бред, ... зло = телевизор,курево,кредит,тачка,супермаркет,работа
    А Бухло тебе в жизни чем помогло?)
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Владимиpъ Григорянъ
    24 марта в 23:22
    бухать нужно каждый день ,но хорошую синю
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Crooclin
    24 марта в 23:21
    бред ,бред,бред, ... зло = телевизор,курево,кредит,тачка,супермаркет,работа
    MALOVAR
    MALOVAR
    24 марта в 23:19
    Автору пятерку ,Раушу и заболотным невызов в сборку
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    24 марта в 23:17
    Про Жо.

    Затем карьера не сложилась, а после возвращения в Бразилию на его судьбу повлиял Роналдиньо (*и тут я подумал, что Роналдиньо образумил его*). Вместе играли и пили сильно (*прочитав это продолжение просто проорал в голосину*).
    Crooclin
    Crooclin ответил Владимиpъ Григорянъ
    24 марта в 23:16
    Владимиpъ Григорянъ:
    Не зло) Бухать нужно в меру, но не до усрачки как быдло.
    Как говорится, говорящие "Бухать надо МАЛО!" и "Бухать надо МНОГО!" - единогласны в одном: "Бухать - НАДО!"
    Groove000
    Groove000
    24 марта в 23:15
    им нельзя, потому что они не Роналдиньо, вот и весь ответ
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ ответил Crooclin
    24 марта в 23:14
    Crooclin:
    Бухло = Зло! Доказанно!
    Не зло) Бухать нужно в меру, но не до усрачки как быдло.
    Crooclin
    Crooclin
    24 марта в 23:13
    Бухло = Зло!
    Доказанно!
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