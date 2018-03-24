Короли вечеринок. Нойштедтеру с Раушем и не снилось

Почему футболистам нельзя веселиться так, как остальным? «Соккер.ру» изучает вопрос на примерах настоящих хулиганов и великих кутил.

Понятно, что Рауша и Нойштедтера оштрафовали не за сам поход в ночной клуб и ресторан. Оба получили нагоняй за нарушение запрета тренера на появление в общественных местах после полуночи между матчами сборной.

Наказали по делу, ведь если хотели пообщаться с друзьями – могли посидеть у Рауша дома. Идея засветиться в ночном заведении после влета Бразилии 0:3 смотрится наивно. Но сейчас увидите, что для многих известных футболистов вечеринки – часть жизни.

Особенно в молодости. Серьезно думаете, что Роналду времен МЮ никогда не пил на вечеринках? Криштиану бросил выпивать отчасти из-за отца – рано умер от последствий плохой привычки, а отчасти из-за желания нарастить мышцы. Но молодой Роналду не мог не быть участником традиционных загулов звезд МЮ.

Но португалец быстро правильно расставил приоритеты. Сильный спортсмен должен режимить, чтобы в тридцать три года показывать то, что сейчас демонстрирует Роналду. Но португалец не король вечеринок, есть более показательные примеры.

Роналдиньо. Пил и гулял всегда, но у бразильца крепкий организм. Два его товарища по загулам будут в этом списке и закончили куда хуже. Впрочем, «Зубастик» выбыл из тройки лучших игроков планеты во многом из-за способа жизни – сложно одновременно карнавалить на поле и за его пределами. Доиграл до 37 лет – уникум.

Артем Милевский. Жил в ночных клубах. Отчасти виноваты старорежимные тренеры киевского «Динамо» - так зажимали юношей, что как только у них появлялись деньги – спивались. Милевский был там, где наливали и хватало девичьих улыбок. Но до добра выбор не довел. Сейчас Артем выступает за «Динамо-Брест», Милевскому уже 33 года, пора бы завязывать с частыми загулами.

Адриан Муту. Румыну загулы сломали семью и карьеру. Жена устала от измен, подала на развод и забрала кроху-сына в Бухарест. Муту после этого запил сильнее, а потом к алкоголю добавились наркотики. Форвард «Челси» лечился от зависимости, но дурь-то осталась. Муту шалил с подругами в туалетах ночных клубов, много пил. А вытащить его пробует новая жена. Главное – не сорваться, ведь нырнул глубоко.

Жо. Алкоголиком форвард стал в Москве – начал выпивать 3-4 раза в неделю. Но поскольку играл замечательно, то попал в «Манчестер Сити». Затем карьера не сложилась, а после возвращения в Бразилию на его судьбу повлиял Роналдиньо. Вместе играли и пили сильно, Жо почти не спал и постоянно веселился. Бросить помогала жена, пастор и переезд в ОАЭ, где алкоголь достать сложнее. Делу время, потехе час.

Раджа Наингголан. Раджу тяжело терпеть тренерам, которым важен режим, ведь настолько любит веселье, что даже дома умудрился попасть в историю. Снял в новогоднюю ночь, как пил, курил и ругался матом, и за тот прямой эфир позже извинялся. Кстати, с сигаретами ловили Зидана, Балотелли, Буффона, Роберто Карлоса, Руни и многих других – все парни с вашего двора. Но зря Раджа шутит с плохой привычкой, Кройф курил с детства и закончилось печально…

Артуро Видаль. Короля Артуро и его «подельников» по бытовому алкоголизму сдала жена Клаудио Браво. Написала, что футболистам сборной Чили надо меньше бухать, чтобы лучше играть. Понятно, о ком говорила – Видаль садился за руль пьяным, пару лет назад едва не убил жену, попав в аварию на «Феррари». Супруга умоляла поехать на такси, но пьяному Артуро море по колено.

Кстати, бывший форвард «Тосно» Милевский тоже разбивал аналогичную машину в Турции и вряд ли был при этом трезвым. А Видаль дрался в ночных клубах, вылетел из «Ювентуса» в «Баварию» из-за своего поведения и способа жизни. При этом играет мощно, но это исключение. На месте Артуро другие просто спиваются или скатываются как игроки.

Уэйн Руни. Много лет пьет, курит, общается с девушками, чем невероятно злит жену, которая родила ему в этом году четвертого сына. Руни, как и Варди – английский «гопник», но более талантливый. Поэтому карьера сложилась куда успешнее. Руни в футболе с юности, физическая мощь и особенности организма позволяют легко переживать похмелье, а курение не влияет на физику. Но «Шрек» всегда хулиганил. Сейчас мужику 32 года, дома четверо детей и жена, не пора ли повзрослеть?

Янн М’Вила. В отличие от бывших «собутыльников» Бен-Йеддера – форварда, который выбил МЮ из Лиги чемпионов, и Гризманна – о подвигах Антуана вы наслышаны, Янн испортил себе вечеринками карьеру. Вероятно, именно бывший хавбек «Рубина» был инициатором глупого поступка молодых французов накануне матча с Норвегией в составе молодежки.

После победы в первом стыковом матче они отправились на дискотеку в соседний город. Информация о вечеринке попала в СМИ, а поскольку в ответной игре французы влетели норвежцам, разразился скандал. Всех отстранили от сборной на длительный срок. Янн два года играл в основной команде, но потом были заработки в России и до звезд не добрался.

Адриано. Бывших алкоголиков не бывает, но надо отдать должное Адриано. Он мало того что не сел в тюрьму – инкриминировали связь с наркотрафиком, поскольку подарил мопед знакомому в фавеле, а того поймали на двухколесном с партией запрещенных препаратов, так еще и завязал с выпивкой. Адриано пил вместе с Роналдиньо, пил без него, пил много и всегда.

Скатился знатно – из Императора в запасного форварда средних клубов. Оправдывал поведение смертью отца, но запои случались и после того, как Адриано выгнали из «Интера». Сейчас у бывшего футболиста дела идут неплохо, личную жизнь устроил. Но помнит, чем заканчиваются вечеринки семь раз в неделю и приход на тренировку пьяным.

Вечеринки ломают карьеру не всем?

Всем, но в разной мере. Гарринча умер в нищете в 49 лет от цирроза печени. Бест пропил пересаженную печень к 59 годам. Любовь к загулам может догнать и после завершения карьеры. Во всем нужна мера. Веселиться в любом возрасте нужно и важно для хорошего настроения. Вечеринки с друзьями – дело святое. Но спортсменам надо помнить о режиме, футболисты должны понимать последствия своих действий.

Понятно, что Мамаев, Кокорин, Рауш и Нойштедтер в подметки не годятся Роналдиньо, Милевскому или Видалю по части умения «зажечь» в темное время суток. Но показательно, что российским сборникам хватало ума оказаться в местах для празднований и веселья после крупных поражений. Роналдиньо обходил все клубы Милана и Барселоны, зажигал в Бразилии, но он ведь побеждал, был повод простить слабости.

Только один тренер восстал против этого поведения – Гвардиола, остальные закрывали глаза. Так что все зависит от меры и мастерства. На карьере Адриано и Милевского такой способ жизни сказался, а Вьери передружил со всеми красавицами Европы вряд ли на трезвую голову, но при этом оставался мощным быком, который легко забивал гол за голом. Футболисты – взрослые люди, могут погулять и отдохнуть, но не все умеют вовремя остановиться.

Рауш и Нойштедтер не из таких, получили на орехи за сам факт ночной прогулки, поступили, словно им по двадцать лет. Но до подлинных королей вечеринок от футбола им дальше, чем Усейну Болту до основы «Манчестер Юнайтед». А самое забавное, что во всех этих историях одно правило. Можно гулять, выпивать, скакать из постели одной девушки в постель другой, но до той поры, пока это не сказывается на игре в футбол.

После побед никто футболистов в ночных клубах не ловит. Роналдиньо всю карьеру прощали карнавалы, но даже он мог бы выиграть больше и доминировать дольше, если бы меньше пил и гулял. Главное, чтобы после завершения карьеры «Зубастик» нашел себя, как и все из списка. Не хочется, чтобы лечился от алкоголизма, как Жо или Адриано. У веселья есть особенность – затягивает, а у футбола свое правило. Играть божественно после загулов могут только гении, которых единицы.