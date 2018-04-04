6 кандидатов из ФНЛ на место Джикии и Васина

Чемпионат мира по футболу становится все ближе. А «Соккер.ру» вместе с Дмитрием Болотиным отмечает, что проблем у национальной команды меньше не становится.

Накануне домашнего чемпионата мира болельщики питают надежды на успешное выступление национальной сборной на турнире. Однако будто злой рок навис над командой Черчесова. Из-за серьезных травм точно не примут участие в мундиале Виктор Васин, Георгий Джикия и Александр Кокорин. И если по поводу форвардов в фанатской среде упаднических настроений нет (все-таки нападающих хорошего уровня с российским паспортом в РФПЛ достаточно), то позиция в центре обороны вызывает массу опасений, ведь помимо уже упомянутых травмированных защитников еще и заявили о завершении карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. Конечно, есть еще Кудряшов, Гранат, Кутепов. Но может, в данной ситуации Черчесову стоит заглянуть этажом ниже - в ФНЛ? Мы подобрали 6 кандидатов в центр защиты, которые могут помочь национальной команде.

Александр Жиров , 27 лет, «Енисей» (Красноярск)

Воспитанник барнаульского футбола начал карьеру в родной команде, откуда в 22 года удостоился приглашения от Юрия Газзаева в «Волгарь». Два с половиной сезона Жиров цементировал оборону волжан и заслуженно ушел на повышение в «Анжи». Как игрок «Волгаря» Александр впервые попал в расширенный список кандидатов в сборную.

В сезоне 2015/16 он стал единственным полевым игроком, отыгравшим все 30 матчей чемпионата от свистка до свистка. А после были еще и две стыковые игры, как раз с «Волгарем». Тем удивительнее был факт расторжения махачкалинцами контракта с защитником после двух туров в следующем сезоне. Первый круг Александр доигрывал в Томске, откуда его выдернул «Краснодар», однако из-за нюансов регламента Жиров вернулся в «Анжи». В составе «быков», правда, барнаульцу закрепиться не удалось. Поэтому 12 февраля стороны приняли решение расторгнуть соглашение. Так Жиров вновь вернулся в ФНЛ, где застолбил себе место в обороне «Енисея», доказывая, что еще способен добиться успеха на высоком уровне. Во многом благодаря своему новичку красноярцы одержали 3 сухих победы подряд.

Тарас Бурлак, 28 лет, «Крылья Советов» (Самара)



Выпускник академии «Локомотива» дебютировал за железнодорожников еще в 18 лет, но игроком основного состава стал только при Жозе Коусейру в сезоне 2011/12. Бурлак даже был включен в список 33 лучших футболистов страны по итогам того сезона. Именно в 2011 году Бурлак и провел свой единственный матч за национальную сборную, выйдя на замену в игре против Камеруна. В январе 2014-го за солидные 4,5 миллиона евро перешел в «Рубин». Но и в столице Татарстана ключевым футболистом стать Бурлаку не удалось. Период с января 2015-го по июнь 2016-го он провел в аренде в самарских «Крыльях». А спустя полтора года вновь вернулся в Самару, теперь помогает команде Тихонова вернуться в РФПЛ, отыграв все 270 минут после возобновления чемпионата, в которых волжане одержали три победы и пропустили лишь один мяч.

Илья Зуев, 24 года, «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Нынешний капитан второй команды «Зенита» начал привлекаться к сборам основы еще в 19 лет. На пару с Максимом Карповым они стали оплотом обороны молодежки «Зенита» в зоне «Запад» - во втором дивизионе, а после и в ФНЛ. Конечно, ошибок не избегал ни тот, ни другой, однако об их таланте говорит факт, что Спаллетти, Луческу и Манчини привлекали их к тренировкам и играм основной команды. Карпов даже дебютировал в Лиге Европы, выйдя на замену в матче с македонским «Вардаром». Летом Зуев отправлялся на просмотр в пермский «Амкар», однако не приглянулся штабу Гаджиева. А вот Карпов в зимнее трансферное окно уехал спасать хабаровский СКА от вылета из РФПЛ.

Несмотря на то что «Зенит-2» традиционно является одной из худших команд по игре в обороне, Зуев имеет впечатляющую статистику по выигранным единоборствам. А 5 голов в прошлом сезоне и 3 в нынешнем говорят о хорошем уровне игры на втором этаже.

Александр Горбатюк, 33 года, «Тамбов» (Тамбов)

Самый возрастной представитель в нашем списке. Свои первые игры в ФНЛ провел еще в 2007 году. Чтобы стать заметной фигурой, ему пришлось подняться из второй лиги вместе с «Соколом», стать вожаком саратовской команды. Совпадение ли, что «Сокол» вылетел из ФНЛ именно после ухода Горбатюка в тульский «Арсенал»? Несмотря на то что Александр отыграл за туляков весь первый круг без замен, клуб решил отказаться от услуг опытного защитника, а Горбатюк отправился немного южнее, в Тамбов. Здесь он сразу вписался в модель игры Талалаева. Регулярные подключения Горбатюка к стандартам принесли немало очков команде. Стоит отметить и дисциплинированность защитника. За 40 матчей в составе тамбовской команды лишь трижды Горбатюк был наказан желтыми карточками.

Павел Шакуро, 20 лет, «Тюмень» (Тюмень)

От самого возрастного представителя в списке перейдем к самому юному, но, возможно, самому перспективному. Хоть основная позиция Павла - это левая бровка защиты, но и в центре обороны ему приходилось выходить. Цепкость в единоборствах, качественный первый пас и не по годам умное чтение игры. Эти качества Шакуро отмечают многие специалисты. Зимой защитника активно звал «Спартак», но предложение чемпионов страны не устроило руководителей сибирской команды. С 2016 года постоянно вызывается в молодежную сборную. Учитывая талант футболиста и непростую турнирную ситуацию тюменского клуба, можно смело предположить, что Шакуро следующий сезон начнет в клубе рангом выше. Патриотизм - это хорошо, но высококлассные защитники в России появляются слишком редко, чтобы так легко их терять.

Алексей Шумских, 27 лет, «Химки» (Химки)

Шумских появился в первом дивизионе еще в 2008-м, когда 18-летним юнцом дерзко дебютировал за московское «Торпедо», тогда неожиданно для многих стал основным защитником. Автозаводцы в том сезоне бесславно вылетели из первого дивизиона. А Шумских отправился колесить по различным зонам ПФЛ, пока зимой 2015-го не перешел в «Химки», где сразу стал своим и дослужился до капитанской повязки. А сам Алексей отклонил привлекательное с финансовой точки зрения предложение из Томска. Также на Шумских имеют виды «Амкар», «Урал» и турецкий «Ризеспор». Поэтому летом Алексею предстоит сложный выбор, даже в случае успеха химчан в борьбе за выживание в ФНЛ. Ключевыми навыками капитана подмосковной команды считаются грамотный выбор позиции, хороший первый пас. Бомбардирскими подвигами он не славится, однако в своей зоне ответственности стабильно подчищает огрехи партнеров.



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