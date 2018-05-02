Астрахань может потерять профессиональный футбол

Многие, наверное, считают эту тему избитой. Мол стране не нужны клубы, финансирующиеся за госсчет. Но немало сторонников и у другой точки зрения. Ну не является футбол в России бизнесом. Как ни крути не продают наши лиги телевизионные права, не имеют сумасшедших оборотов в matchday, футболисты покидают клубы бесплатно, либо за символическую компенсацию (далекую от той, которую выдает transfermarkt).

И вот беда дошла и до Астрахани. Первая ласточка была еще в 2016 году, когда с мотивировкой « в связи с реконструкцией стадиона» не был заявлен во второй дивизион ФК «Астрахань».

А в конце 2017 появилась информация, что «Газпром» прекратил спонсорство «Волгаря». Клуба, который 2 года назад боролся за выход в Премьер-лигу в стыках с «Анжи», клуба, который сенсационно находился в лидирующей группе весь первый круг чемпионата. Бюджет «Волгаря» последние сезоны колебался в районе 200 млн рублей. По этому показателю команда занимала места во втором десятке. Однако по спортивному принципу «Волгарь» постоянно превосходил позицию в чемпионате бюджетов. Но теперь в клубе не получают и этого.

Руководитель ФК «Волгарь» Денис Саблин заявляет следующее:

"«Да, клуб сейчас живет очень скромно, исключительно на деньги, выделенные администрацией Астраханской области. 12 мая состоится заседание комиссии ФНЛ по лицензированию, на котором мы должны предоставить финансовые гарантии на предстоящий сезон. На данный момент таких гарантий у нас нет, однако переговоры ведутся и надежда на сохранение места в подэлитном дивизионе все еще остается».

Своими переживаниями по поводу будущего «Волгаря» поделился и главный тренер клуба Андраник Бабаян:

«Настроение в команде нормальное, рабочее, но у всех нас есть беспокойство, связанное с будущим команды. Никто на данный момент не знает как будет финансироваться „Волгарь“ в ближайшем сезоне. Футболисты готовы остаться в команде, но мы не можем дать им ответ по поводу перспектив клуба. Поэтому сейчас невозможно ни вести переговоры о продлении контрактов, ни подписывать новых футболистов. Хотя уже сейчас нужно готовить план комплектации и тренировочных сборов команды. Мы верим, что „Волгарь“ не будет брошен и „Газпром“ возобновит финансирование нашего клуба, чтобы Астрахань не потеряла вторую профессиональную команду за два года».

Отметим, что за два тура до окончания первенства ФНЛ «Волгарь» занимает 12 место, имея отрыв от зоны вылета в 5 очков. Заключительные игры сезона астраханцы проведут 6 мая дома с «Зенитом-2» и 12 мая в Воронеже.

P.s. Пусть это не привычная в моем блоге аналитическая статья, о перспективах тех или иных талантливых футболистов из ФНЛ. Однако я считаю нужным принять участие в спасении родного клуба, хотя бы подобными постами обратить внимание на ситуацию.