Фанаты, приехавшие на ЧМ-2018, восхитились «Алыми парусами»

В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные вечера. Самый масштабный праздник, конечно, прошел в Москве и Петербурге. Тысячам болельщиков,приехавшим на ЧМ-2018.

Своими впечатлениями поделился колумбиец Хулиан, который заявил, что никогда подобного не видел. Он пояснил, что в Мексике похожих масштабных шоу нет, и поэтому находиться в Петербурге в такой день для него было огромным счастьем. «Здесь очень много людей, красивое шоу, все очень доброжелательные» - подчеркнул Хулиан.

Иностранным болельщикам, да и всем туристам, в принципе, довелось увидеть действительно зрелищное шоу в Петербурге. Многие уже успели оценить город, побывать на стадионе и в фан-зоне, которая находится на Конюшенной площади. Общее впечатление у зарубежных гостей от организации Чемпионата мира по футболу очень хорошее. Как признаются сами фанаты, они не ожидали, что Россия на самом деле другая – гостеприимная, дружелюбная.

Впрочем, ЧМ-2018 и должен был стать настоящим праздником для гостей. На время Мундиаля в российских городах специально были подготовлены специальные развлекательные программы, концерты, тематические зоны, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Чемпионат мира по футболу организован на высшем уровне, и все идет так, как было задумано – красиво, зрелищно, масштабно.