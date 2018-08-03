Ростуризм: на ЧМ-2018 по футболу в Россию приехало 6,8 млн. человек – это абсолютный рекорд

вчера, 21:11

Прошедший Чемпионат мира по футболу в России, который по праву был признан лучшим в истории, смог не только опровергнуть накопившиеся стереотипы о нашей стране, но и сделать ее еще более привлекательным туристическим направлением.

На днях Ростуризм подвел итоги Мундиаля и подсчитал, сколько туристов побывало за это время в России. Результат превзошел все ожидания. Согласно статистике, в российских городах побывало 6,8 млн. человек, из которых 3,4 – иностранные болельщики.

Больше всего фанатов насчитали в Москве – столицу посетило 3 млн. человек, 2 из которых – иностранцы. Преимущественно на ЧМ -2018 по футболу приехали китайцы (около 223 тыс. человек), граждане США (167 тыс.), немцы (81 тыс.) и французы (45 тыс.).

Изначально планировалось, что в Россию на время Мундиаля приедет чуть больше 1 млн. туристов, но показатели оказались в разы больше. По прогнозам Ростуризма, в течение нескольких лет турпоток должен увеличиться на 18% в год.

Многие иностранные болельщики остались в восторге от России, в особенности от Москвы, и даже пообещали, что обязательно вернутся, чтобы посмотреть на другие российские города.

Причем, некоторые в перерывах между матчами успевали приезжать в Крым, чтобы собственными глазами посмотреть на полуостров, о котором говорит весь мир. После чего иностранцы убедились, что западные СМИ попросту лгут о ситуации в Крым и в России, в целом, и обрушились на них с резкой критикой.