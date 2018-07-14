Футбольные фанаты рассказали о развеянных мифах о России

Многие иностранные болельщики перед поездкой в Россию на Чемпионат мира по футболу считали, что здесь холодно, а русские нетолерантны и никогда не улыбаются. Стандартные стереотипы, которые были сломаны сразу же по прилету в российские города.

Согласно опросу, 64% иностранных болельщиков до поездки были негативные представления о России, но сейчас их мнение резко изменилось. Футбольные фанаты признаются, что наша страна – гостеприимная, дружелюбная и просто идеально подготовилась к ЧМ-2018 по футболу. Для гостей была создана настоящая атмосфера праздника, которой проникся буквально каждый.

Многие болельщики говорят, что останутся после Мундиаля в России, чтобы попутешествовать по другим городам, где не проходили матчи. Некоторые пообещали, что обязательно вернутся в нашу страну еще раз.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что Чемпионат мира резко изменил отношение общественности к России. Ведь многие зарубежные СМИ тиражировали информацию о том, как якобы опасно в нашей стране и даже запугивали болельщиков, чтобы они отказались от поездок в РФ.

В особенности это коснулось англичан, которых на стадионах было очень мало. Сейчас же они ругают западные медиа, которые распространяли лживые слухи о России, которая оказалась очень гостеприимной страной.

Чемпионат мира по футболу подходит к концу, и многие фанаты, футболисты и политические лидеры восхитились уровнем подготовки Мундиаля, в один голос утверждая, что он стал одним из самых лучших в истории.