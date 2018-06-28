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Больше половины россиян стабильно смотрят трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

вчера, 10:30
Больше половины россиян стабильно смотрят трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

В России уже две недели идет Чемпионат мира по футболу, и высокий интерес к матчам у болельщиков проснулся еще до плей-офф. Групповые игры стабильно смотрят более 60% россиян, не говоря уже об иностранцах.

Матч открытия, который прошел 14 июня в «Лужниках» между Россией и Саудовской Аравией, посмотрело порядка 64% людей по всей стране. Это достаточно высокие показатели, указывающие на то, что сейчас буквально вся Россия живет футболом. Стоит только выйти на улицу – везде можно встретить веселых иностранцев, пофотографироваться с ними и даже завести новых друзей.

Больше половины россиян стабильно смотрят трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

Больше половины россиян стабильно смотрят трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

Это атмосфера настоящего праздника, и все с удовольствием ею наслаждаются. Если хотите ее прочувствовать по-настоящему, то нужно идти на стадион или на фестиваль болельщиков, организованный в каждом городе, где проходит ЧМ-2018 по футболу. Вот там адреналин и яркие эмоции.

Что уж, сейчас весь мир наблюдает за Чемпионатом, и многие эксперты, футболисты, иностранные болельщики восторженно отзываются об организации Мундиаля в России. Некоторые не ожидали, что наша страна на самом деле очень гостеприимная и дружелюбная страна, открытая для столь масштабных мероприятий.

Еще до старта спортивного турнира мы утверждали, что главными задачами для организаторов являются не только организация и безопасность, но и создание атмосферы праздника. Пожалуй, все вышеперечисленное успешно достигнуто.  

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