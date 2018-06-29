Англия – Бельгия: смотр фаворитов не удался

Ярчайшая вывеска обманула ожидания. Или нет? «Соккер.ру» рассуждает о матче, который можно было считать разборкой сильнейших на групповом этапе.

Смотр резерва

У Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта было свое видение относительно этого матча. Конечно, выиграть группу – это круто, конечно, показать, что твоя команда совершенно точно самая сильная на групповом этапе – тоже круто, но тренеры решили поступить рациональнее. Им показалось, что дать отдохнуть тем, кто пахал в предыдущих матчах, и дать шанс проявить себя тем, кто засиживался на скамейке запасных, важнее. Потому смело провели ротацию состава и лишили нас, например, бомбардирского противостояния между Кейном и Лукаку. Уже не так воспринимается столкновение.

В итоге по сравнению с предыдущими матчами стартовый состав у Англии был изменен на восемь человек, у Бельгии – на девять. По сути, битва, предполагавшаяся как противостояние едва ли не сильнейших команд группового этапа, превратилась в противостояние резервов этих команд. Тоже интересно, но градус не тот. Мартинес и Саутгейт справедливо решили, что им нечего доказывать той же прессе, поскольку первые два матча убедили, что Бельгия и Англия в порядке, пусть и встречались на их пути не очень серьезные противники.

Очевидно, что и выбор между Колумбией и Японией в качестве соперника по 1/8 финала тоже не особо волновал англичан и бельгийцев. Поскольку у колумбийцев и японцев есть свои слабые и сильные стороны, подстраиваться фаворитам на такой стадии турнира под соперника в подобной ситуации было бы не слишком солидно – нужно выходить и играть с любым. Понятно, что вряд ли бы они так отнеслись к выбору между Данией и Францией или Бразилией и Швейцарией. Но это проблема других групп.

Усыпляющий тайм

Логично, что после таких серьезных перестановок в составе командам потребовалось немало времени, чтобы освоиться в не самых привычных сочетаниях. Более комфортно себя поначалу ощущали англичане, которые старались взять ситуацию под контроль. А Бельгия всем видом показывала, что ей в общем-то все равно на победу. Периодически даже срывали недовольный свист болельщиков, когда набивали точность передач пасами в линии обороны.

Однако бельгийцы не отказывались от своих фирменных контратак, показали, что даже в таком варианте без Карраско, Эдена Азара, Лукаку и Мертенса они способны поддерживать стиль, ставший фирменным. Англичане тоже вовсю эксплуатировали свои сильные стороны – быстрые техничные фланги. Но все остались при своих, не желая рисковать лишний раз. К перерыву у всех на трибунах и перед экранами возник горький привкус обмана, ощущение обманутых ожиданий.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (2) – 14 (4)

Периодически не покидало ощущение, что смотришь какой-нибудь матч чемпионата Англии. И дело не только в фирменном английском шуме на трибунах, но и в стиле игры тех же британцев, которые вроде много бегали, динамично двигались, но из-за постоянной борьбы не возникало достаточного количества голевых моментов и точных ударов. Всего два в створ. Впрочем, оно и понятно, ведь играют действительно в основном представители чемпионата Англии. Вот они и выкладываются по-английски бойко, но малость сумбурно. Поэтому-то какие-то хитрые ходы типа проникающего паса на Рэшфорда от Варди или мягкого заброса на Делфа воспринимаются как редкие жемчужины на фоне довольно простого силового футбола.

Владение мячом (точность передач): 46,8% (87%) - 53,2% (87%)

Абсолютно одинаковую точность передач показали команды, и она крайне высока, что объясняется не только качеством исполнителей и даже не столько этим, сколько нежеланием команд рисковать и делать передачи на грани потери. Они стремились работать очень надежно, как можно эффективнее и аккуратнее, а в случае чего просто предпочитали повозить мяч в линии обороны.

Дриблинг (отборы): 17 (12) – 13 (17)

Без Эдена Азара, Мертенса с первых минут и Карраско, конечно, Бельгия чуть потеряла в дриблинге, хотя отдельные обводки были очень эффектными и эффективными. И Торган пробовал себя в этом, даже Феллаини, который в этом матче вообще все роли исполнял и делал это совершенно блестяще. Ну и, конечно, не стоит забывать гол Янузая, который тоже легко раскачал Роуза. В общем, бельгийского дриблинга было меньше, но он оказывался ярче и эффективнее. У англичан в основном этим занимались Рэшфорд и Лофтус-Чик, который вообще произвел приятное впечатление, отыграл очень боевито.

Бельгийские игры

Первый тайм, как уже говорилось выше, оставил не самое приятное впечатление, однако после перерыва ситуация стала меняться. Бельгия, усыпившая бдительность англичан, заставившая их поверить в то, что ей не особо хочется биться за первое место в группе, внезапно включилась, подколола несколькими выпадами и открыла счет. После забитого гола началось самое интересное. Англичане несколько потерялись.

Было заметно, что они не очень понимают, как им действовать, за счет чего теперь возвращать инициативу. А бельгийцы словно в демонстрационном матче показывали все свои умения. То они запирались в защите, отдавая инициативу, то стремительно улетали в контратаки, как Эден с Лукаку учили, то вдруг врубали высокий прессинг и прижимали даже защитников Англии. Мартинес будто попросил свою команду перепробовать разные стили и режимы, показать свою универсальность, символом которой, конечно, стал Феллаини, реально поработавший и спасителем у ворот, и создателем голевых моментов, и разрушителем, и созидателем в центре поля.

Бельгия показала себя разной, и теперь можно только догадываться, что с ней было в первом тайме. Реально ли были какие-то проблемы с игрой, или это она так забавлялась. И на этом фоне сложнее оценить англичан. Так что матч, который должен был ответить, кто из этой пары фаворитов круче, оставил еще больше вопросов. Но так даже лучше: пусть все самое сладкое будет в плей-офф.