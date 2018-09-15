АПЛ – легкая лига? «Шпоры» и «красные» против «Сити»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 2’ Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:0 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

АПЛ – легкая лига? «Шпоры» и «красные» против «Сити»

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» сравнивает претендентов с золотым медалистом. Насколько стандарты Почеттино и Клоппа ниже или выше эталонов одержимого футболом Хосепа?  

Главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино понимает важность игры «шпор» против «Ливерпуля» на «Уэмбли». Встречается лидер нового сезона с претендентом на первое место, а отрыв ровно три пункта. 

За один тур одновременно «Сити», «Уотфорд», «Челси» и «Ливерпуль» не проскочить, но тренер требует последовательности. Ведь выделил как недооценку «Уотфорда» после поражения, так и возможность «изменить настрой» благодаря нынешней игре.

Похвалил Клоппа – а кто его не хвалит, но сегодня ведь не только матч Юргена против аргентинца, но и сравнение двух «блюд от шефов». Команд, которые, грубо говоря, никак не повзрослеют, ведь должны быть первыми, но пока ими не были. В отличие от «Манчестер Сити».  

Полноценный сезон 2017/18

Оценка на коротком отрезке важна, но показательным является сравнение за целый сезон. Глянем, насколько большим был отрыв «Сити» от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» - участников топ-4, после чемпионского финиша Гвардиолы? 

23 и 25 пунктов – отставание «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» от первого места соответственно. Если бы Клопп набрал на двадцать пять пунктов меньше, то «красные» финишировали бы на восьмой строчке, опередив «Эвертон» всего на одно очко. Разрыв колоссальный. 

«Манчестер Сити» забил на 32 гола больше, чем «Тоттенхэм». Атака Почеттино недоработала, ведь полагались на Кейна, а когда Харри не помогал и Эриксен не выручал – показывали всего три четвертых от того, что мог позволить себе чемпион.

«Ливерпуль» тоже был показательно хуже, хотя и пришел вторым – 84 гола против 106. В этом случае отмечаем работу трио - Мане, Салах и Фирмино сделали, что могли. А вот в защите, особенно в проходных матчах, «красные» не доработали. 

Забавно, но у «Манчестер Сити» было всего по 17.5 ударов за игру, а у соперников – 16.8 и 16.4. Разница в один удар или чуть меньше. Получается, Почеттино и Клопп просчитались, выстраивая атаки. Подход Гвардиолы был эффективнее, а меткость выше. 

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пробовали копировать подход чемпиона – примерно 58 % владения, но «Сити» круче – 66 %. Причина в браке, который у претендентов выше на 4-5 %. Точнее пас – меньше потерь. Реже отдаешь мяч – выше процент владения. В футболе все взаимосвязано. 

Вся тройка полагалась на класс исполнителей, поскольку по xG каждый суммарно создал меньше моментов, чем получил голов. Если упрощать, то «Тоттенхэм» выжал дополнительные 5 голов за счет класса, «Ливерпуль» - 6, а «Сити» целых 14.

У «шпор» была беда – пропустили ровно столько, на сколько наиграли. А вот у «Ливерпуля» и «Сити» нашлись «лишние голы». Все три команды в четверке лидеров по xGA – минимальному суммарному качеству моментов соперника, но при этом «шпоры» и «красные» чуть уступили «Челси», а «Сити» оторвался на целых 10 голов. 

Почему эти цифры важны? Только сократив разрыв в командном классе, лишь проанализировав ошибки, у Клоппа и Почеттино будет шанс ввязаться в чемпионскую драку с реальными гангстерами АПЛ

Свежий чемпионат 2018/19

На коротких отрезках показатели xG и xGA не всегда информативные. Но разве вас удивит, что «Манчестер Сити» первый по этому параметру, «Ливерпуль» - второй, а «шпоры» снова мазали? Все, как и в прошлом сезоне, только расстояние между первыми и вторым местами на время сократилось.  

«Сити» допускал ошибки в защите, поэтому по xGA – моментам соперников, они всего на третьем месте, но отрыв лидера «Ливерпуля» микроскопичный. «Тоттенхэм» вообще идет всего восьмым, но за один матч могут не столько улучшить свои цифры – Салах не позволит, как испортить показатель «красных». 

9 голов у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» после четырех матчей, а у «Сити» уже 11. Сильнейшая на данный момент команда Манчестера не дожала в гостях «Вулверхэмтон», но ведь у «красных» две последние победы в один мяч разницы, а «шпоры» закрыли выездной погром МЮ поражением от «Уотфорда». 

Оборона имени ван Дейка пропустила один раз – по вине дриблера Алиссона. Оборона имени Менди пропустила трижды, но если глянуть статистику ударов по воротам фаворитов, то увидите, что организация игры «Сити» по-прежнему для АПЛ служит эталоном. 

Гвардиола видит всего 7 ударов за игру в среднем по воротам своей команды, у «Ливерпуля», который очень старается приглядывать за обороной, показатель почти такой же - 7.8, у «Тоттенхэма» вообще бардак – 13.8 ударов соперников. Даже когда «Ливерпуль» рационален, получается не лучше, чем у «Манчестер Сити», терявшего очки. 

Почти 23 удара за игру в среднем – чемпион Англии по-прежнему первый по созданию моментов. Даже у Сарри не получилось пока научить «Челси» так часто лупить по чужим воротам. «Ливерпуль» и особенно «Тоттенхэм» далеко позади. В этом плане ничего не изменилось, претендентам сложнее доводить атаки до ума. 

«Арсенал» выше по количеству точных ударов, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Но «канониры» всего вторые. Кто на первом месте? Правильно – «Манчестер Сити». Получается, что команда Гвардиолы первая по общему количеству голов, ударов, точных попаданий.

Также «Сити» лидирует по владению мячом, точности передач. «Шпоры» скатились, «красные» подтянулись, но не превзошли чемпиона. Также бросается в глаза, что «горожане» могут играть чисто – у них мало единоборств, не приходится воевать за мяч, а вот команды Почеттино и Клоппа в лидерах по отборам. 

Одних соперники боятся и безропотно отдают мяч, а с другими постоянно воюют. Победы «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» даются сложнее, чем «Манчестер Сити», а одна осечка не меняет общий расклад. Почти по всем параметрам команда Гвардиолы выше, так что осталось задать важный финальный вопрос. 

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сокращают отрыв? 

Даже если Клопп победит на «Уэмбли», в сентябре в АПЛ не коронуют. Важно то, о чем сказал Почеттино – надо серьезно относиться к каждому «Брайтону» на пути. С этим были проблемы и у «Тоттенхэма», и у «Ливерпуля». Очевидно, что эти команды в числе главных соперников «Сити», но сравнение цифр показывает, что отрыв не изменился. «Красным» для начала надо показать, что они оторвались от «Тоттенхэма». 

Соперники по главной игре дня - отличные команды, сильные, с амбициями, с деньгами и звездами. При этом ни разу в истории АПЛ не было сезона, чтобы они или опередили всех по качеству футбола, или хотя бы на характере вырвали титул, как это порой делал сам «Манчестер Сити». Хотя и в таких случаях богатый фаворит показывал командный и индивидуальный класс. В этом сезоне пока ничего не поменялось, а это значит, что сегодня будет крайне важная игра на «Уэмбли». 

Титул за одну победу над конкурентом не выдадут, но поверить, что именно ты – главный конкурент «Сити», благодаря подобному успеху можно. Но быть ближе к телу короля в таблице мало, а второе место МЮ здесь как скучное доказательство. Ведь правильно сказал Гвардиола: «АПЛ кажется сильнее, чем есть на самом деле, из-за манеры, в которой ее продают, и способа трансляции продукта». Испанца уровень лиги не впечатлил. 

Вы можете не согласиться, можете заявить, что Хосеп не разбирается в английском футболе. Но если объективно, то цифры и словесные аргументы в пользу мнения испанца. Английскую лигу рекламируют, как сложную, а любая команда, играя как «Ювентус», «Бавария», «Реал», ПСЖ или «Барселона» в лучшем состоянии – доминируя по цифрам, всегда похожим у лидеров топовых лиг, сможет захватить лидерство в АПЛ к декабрю и не отдать его до конца. 

Откуда такая уверенность? Как только «Сити» заиграл правильно – стал первым. А когда Гвардиола был всего третьим по голам, то чемпионом оказался «Челси», первый по этому параметру. И Клопп будет первым, только если покажет футбол достаточной чистоты. Так что сегодня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сражаются не только между собой, но и с призраком высоких чемпионских стандартов. Не покажут стабильный чемпионский футбол – останутся без титулов. 

Сегодня не только битва Почеттино против Клоппа, перестрелка Кейна и Салаха, или классическая война «3-5-2» против «4-3-3». Сегодня выясним, кто ближе к трону. Или же узнаем, что оба соперника недостаточно хороши для первого места. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Голы и драйв. Лига Наций невероятна!
12 сентябряВадим Багров в блоге Цифровое измерение1
Сентябрь сборной: время первых и три капитана
11 сентябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерение3
Огонь горит! Россия снова порадовала болельщиков
10 сентябряАлександр Чистяков в блоге Командный дух16
Многофункциональный чемпион мира
10 сентябряСергей Иванов в блоге Командный дух12
Надежда на Промеса. Голландия готовится к реваншу
09 сентябряВадим Багров в блоге Командный дух13
Смотр фаворитов. Кто выиграет Лигу чемпионов?
09 сентябряСтанислав Горин в блоге За и против40
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100