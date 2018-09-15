АПЛ – легкая лига? «Шпоры» и «красные» против «Сити»

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» сравнивает претендентов с золотым медалистом. Насколько стандарты Почеттино и Клоппа ниже или выше эталонов одержимого футболом Хосепа?

Главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино понимает важность игры «шпор» против «Ливерпуля» на «Уэмбли». Встречается лидер нового сезона с претендентом на первое место, а отрыв ровно три пункта.

За один тур одновременно «Сити», «Уотфорд», «Челси» и «Ливерпуль» не проскочить, но тренер требует последовательности. Ведь выделил как недооценку «Уотфорда» после поражения, так и возможность «изменить настрой» благодаря нынешней игре.

Похвалил Клоппа – а кто его не хвалит, но сегодня ведь не только матч Юргена против аргентинца, но и сравнение двух «блюд от шефов». Команд, которые, грубо говоря, никак не повзрослеют, ведь должны быть первыми, но пока ими не были. В отличие от «Манчестер Сити».

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Оценка на коротком отрезке важна, но показательным является сравнение за целый сезон. Глянем, насколько большим был отрыв «Сити» от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» - участников топ-4, после чемпионского финиша Гвардиолы?

23 и 25 пунктов – отставание «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» от первого места соответственно. Если бы Клопп набрал на двадцать пять пунктов меньше, то «красные» финишировали бы на восьмой строчке, опередив «Эвертон» всего на одно очко. Разрыв колоссальный.

«Манчестер Сити» забил на 32 гола больше, чем «Тоттенхэм». Атака Почеттино недоработала, ведь полагались на Кейна, а когда Харри не помогал и Эриксен не выручал – показывали всего три четвертых от того, что мог позволить себе чемпион.

«Ливерпуль» тоже был показательно хуже, хотя и пришел вторым – 84 гола против 106. В этом случае отмечаем работу трио - Мане, Салах и Фирмино сделали, что могли. А вот в защите, особенно в проходных матчах, «красные» не доработали.

Забавно, но у «Манчестер Сити» было всего по 17.5 ударов за игру, а у соперников – 16.8 и 16.4. Разница в один удар или чуть меньше. Получается, Почеттино и Клопп просчитались, выстраивая атаки. Подход Гвардиолы был эффективнее, а меткость выше.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пробовали копировать подход чемпиона – примерно 58 % владения, но «Сити» круче – 66 %. Причина в браке, который у претендентов выше на 4-5 %. Точнее пас – меньше потерь. Реже отдаешь мяч – выше процент владения. В футболе все взаимосвязано.

Вся тройка полагалась на класс исполнителей, поскольку по xG каждый суммарно создал меньше моментов, чем получил голов. Если упрощать, то «Тоттенхэм» выжал дополнительные 5 голов за счет класса, «Ливерпуль» - 6, а «Сити» целых 14.

У «шпор» была беда – пропустили ровно столько, на сколько наиграли. А вот у «Ливерпуля» и «Сити» нашлись «лишние голы». Все три команды в четверке лидеров по xGA – минимальному суммарному качеству моментов соперника, но при этом «шпоры» и «красные» чуть уступили «Челси», а «Сити» оторвался на целых 10 голов.

Почему эти цифры важны? Только сократив разрыв в командном классе, лишь проанализировав ошибки, у Клоппа и Почеттино будет шанс ввязаться в чемпионскую драку с реальными гангстерами АПЛ .

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На коротких отрезках показатели xG и xGA не всегда информативные. Но разве вас удивит, что «Манчестер Сити» первый по этому параметру, «Ливерпуль» - второй, а «шпоры» снова мазали? Все, как и в прошлом сезоне, только расстояние между первыми и вторым местами на время сократилось.

«Сити» допускал ошибки в защите, поэтому по xGA – моментам соперников, они всего на третьем месте, но отрыв лидера «Ливерпуля» микроскопичный. «Тоттенхэм» вообще идет всего восьмым, но за один матч могут не столько улучшить свои цифры – Салах не позволит, как испортить показатель «красных».

9 голов у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» после четырех матчей, а у «Сити» уже 11. Сильнейшая на данный момент команда Манчестера не дожала в гостях «Вулверхэмтон», но ведь у «красных» две последние победы в один мяч разницы, а «шпоры» закрыли выездной погром МЮ поражением от «Уотфорда».

Оборона имени ван Дейка пропустила один раз – по вине дриблера Алиссона. Оборона имени Менди пропустила трижды, но если глянуть статистику ударов по воротам фаворитов, то увидите, что организация игры «Сити» по-прежнему для АПЛ служит эталоном.

Гвардиола видит всего 7 ударов за игру в среднем по воротам своей команды, у «Ливерпуля», который очень старается приглядывать за обороной, показатель почти такой же - 7.8, у «Тоттенхэма» вообще бардак – 13.8 ударов соперников. Даже когда «Ливерпуль» рационален, получается не лучше, чем у «Манчестер Сити», терявшего очки.

Почти 23 удара за игру в среднем – чемпион Англии по-прежнему первый по созданию моментов. Даже у Сарри не получилось пока научить «Челси» так часто лупить по чужим воротам. «Ливерпуль» и особенно «Тоттенхэм» далеко позади. В этом плане ничего не изменилось, претендентам сложнее доводить атаки до ума.

«Арсенал» выше по количеству точных ударов, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Но «канониры» всего вторые. Кто на первом месте? Правильно – «Манчестер Сити». Получается, что команда Гвардиолы первая по общему количеству голов, ударов, точных попаданий.

Также «Сити» лидирует по владению мячом, точности передач. «Шпоры» скатились, «красные» подтянулись, но не превзошли чемпиона. Также бросается в глаза, что «горожане» могут играть чисто – у них мало единоборств, не приходится воевать за мяч, а вот команды Почеттино и Клоппа в лидерах по отборам.

Одних соперники боятся и безропотно отдают мяч, а с другими постоянно воюют. Победы «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» даются сложнее, чем «Манчестер Сити», а одна осечка не меняет общий расклад. Почти по всем параметрам команда Гвардиолы выше, так что осталось задать важный финальный вопрос.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сокращают отрыв?

Даже если Клопп победит на «Уэмбли», в сентябре в АПЛ не коронуют. Важно то, о чем сказал Почеттино – надо серьезно относиться к каждому «Брайтону» на пути. С этим были проблемы и у «Тоттенхэма», и у «Ливерпуля». Очевидно, что эти команды в числе главных соперников «Сити», но сравнение цифр показывает, что отрыв не изменился. «Красным» для начала надо показать, что они оторвались от «Тоттенхэма».

Соперники по главной игре дня - отличные команды, сильные, с амбициями, с деньгами и звездами. При этом ни разу в истории АПЛ не было сезона, чтобы они или опередили всех по качеству футбола, или хотя бы на характере вырвали титул, как это порой делал сам «Манчестер Сити». Хотя и в таких случаях богатый фаворит показывал командный и индивидуальный класс. В этом сезоне пока ничего не поменялось, а это значит, что сегодня будет крайне важная игра на «Уэмбли».

Титул за одну победу над конкурентом не выдадут, но поверить, что именно ты – главный конкурент «Сити», благодаря подобному успеху можно. Но быть ближе к телу короля в таблице мало, а второе место МЮ здесь как скучное доказательство. Ведь правильно сказал Гвардиола: « АПЛ кажется сильнее, чем есть на самом деле, из-за манеры, в которой ее продают, и способа трансляции продукта». Испанца уровень лиги не впечатлил.

Вы можете не согласиться, можете заявить, что Хосеп не разбирается в английском футболе. Но если объективно, то цифры и словесные аргументы в пользу мнения испанца. Английскую лигу рекламируют, как сложную, а любая команда, играя как «Ювентус», «Бавария», «Реал», ПСЖ или «Барселона» в лучшем состоянии – доминируя по цифрам, всегда похожим у лидеров топовых лиг, сможет захватить лидерство в АПЛ к декабрю и не отдать его до конца.

Откуда такая уверенность? Как только «Сити» заиграл правильно – стал первым. А когда Гвардиола был всего третьим по голам, то чемпионом оказался «Челси», первый по этому параметру. И Клопп будет первым, только если покажет футбол достаточной чистоты. Так что сегодня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сражаются не только между собой, но и с призраком высоких чемпионских стандартов. Не покажут стабильный чемпионский футбол – останутся без титулов.

Сегодня не только битва Почеттино против Клоппа, перестрелка Кейна и Салаха, или классическая война «3-5-2» против «4-3-3». Сегодня выясним, кто ближе к трону. Или же узнаем, что оба соперника недостаточно хороши для первого места.