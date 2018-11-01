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Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

01 ноября 2018, 10:00

Злой клоун Роналду, мяч, превращенный в тыкву, и Серхио Рамос в футболке «Барселоны» - «Соккер.ру» выяснил, как мир футбола дурачился и переодевался.

Традиции древних британцев в шестнадцатом веке перехватили хитрые дети – каждый год вечером 31 октября стали ходить по домам, требуя у хозяев угощения. Позже кто-то придумал «светильник Джека» - вырезал злую рожу на тыкве и поставил свечку внутрь. А после переселения шотландцев и ирландцев в США иммигранты перенесли туда традицию.

Затем подключились модные на рубеже веков костюмированные вечеринки, а лет через тридцать помог кинематограф – подарил образы Бориса Карлоффа из фильмов ужасов. Дети стали наряжаться, когда ходили и вымогали конфеты фразой «сладость или гадость». Кстати, эту формулу придумали в конце 30-х и сделали модной позже.

Детвора раньше требовала сладости на Рождество, а теперь получила еще один день. А предприимчивые люди монетизировали международный праздник – Хэллоуин стал приносить кучу денег, став частью поп-культуры. Футболисты как звезды шоу-бизнеса – например, Роналду позавчера стал самым популярным человеком в Инстаграме, обогнав саму Селену Гомес, не могли остаться в стороне.

Криштиану выбрал маску злого клоуна – видать, в честь той самой кривой статуи в аэропорту, его невеста и детки тоже приоделись:

Неймар показал костюм сына – малец выражением лица демонстрирует, как сложно быть ребенком папы с татуировками Человека-паука и Бэтмена на всю спину:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💀🎃

Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Как всегда, хорошо обыгрывают поводы ребята из «Ромы». Оказывается, в футбол можно играть не только мячами, но и веселой горящей тыквой. А неплохие мячи забивают:

У «Ромы» креативные фанаты – хорошо светится в темноте знакомая многим морда волка из упрощенного варианта логотипа клуба:

А вот маленький, но гордый «Енисей» круто представит состав на игру с «Локомотивом», но сами себя в Кубке России испугали. Не надо было использовать в защите образ клоуна – проиграли 4:1:

Зато тыкву хорошо вырезали, правда, она погибла после финального свистка – вместе с надеждами на кубковую сенсацию:

На Суареса работает реноме настоящего графа Дракулы, который пьет кровь со сливками, Мбаппе приоделся в Донателло, а Филу Джонсу повезло – не нужно переодеваться, чтобы испугать и насмешить:

Тролль Луис Гарсия – автор Гола-призрака в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», продолжает прикалываться на эту тему:

Вы не поверите, что футболисты «Тоттенхэма» сумели выиграть трофей! Получали награды за победы в конкурсах в домах с «монстрами». Грим у актеров крутой:

А вот в конкурсе на вакантную должность тренеров «Реала» ведет настоящий маньяк – в списке Флорентино Переса много жертв, и он ищет очередную. Берегись, Сколари!

Массовик-затейник и по совместительству футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко спародировал один из главных клипов в истории поп-музыки.

Интересно, какой смысл в выборе персонажа? Костюм Джексона потому страшный, что Хэллоуин - детский праздник? Получилось забавно, но танцевать младший брат Де Брюйне точно не умеет:

В «Барселоне» считают, что страшнее всего голы в исполнении Месси и Суареса – пугают соперника мастерством. Смысл ролика тоже не очень понятен:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎃Happy #Halloween ! 🎃 🎃¡Feliz #Halloween !🎃 🎃Bon #Halloween !🎃

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Футболистов «Интера» пугали, пугали, а они так себе испугались:

Эвра всегда в тренде – танцует в костюме Венома, героя нового блокбастера с Томом Харди в главной роли. Правда, что-то старина Патрис совсем, совсем не страшный:

Забавные образы для игроков «Боруссии». Гетце – Супер Марио, Алькасер – Джокер, а у Витселя на прически хорошо ложится тыква:

Еще один тренд с переодеванием задал фанат «Боруссии» из Дортмунда с «Фотошопом». Как испугать всех? Переодеться в форму «Шальке»:

Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Эту идею подхватили и развили. Уберите людей со слабыми нервами – дальше увидите страшные вещи. Рамос в футболке «Барселоны», Месси – «Реала». Джеррард из МЮ, Дель Пьеро – форвард «Интера», Гиггз в майке «Манчестер Сити». А Анри на один день стал нападающим «Челси». Страшно представить:

Кстати, за шутку с Тотти в форме «Лацио» официальный англоязычный аккаунт «Ромы» пообещал забанить, но потом передумал – подкупили шутников вкусностями:

Андрей Ещенко считает, что мужик в его футболке, в килте и с маской с черепом – костюм на Хэллоуин. Слепил из того, что под рукой было? Откуда у спартаковцев мужские юбки? И нет, мы не знаем, какой костюм был у Глушакова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хеллоуин 🎃 Halloween

Публикация от ESHCHENKO ANDREY (@eshchenko.andrey)

А вот у Давида Оспины и семьи получилось очень круто – хорошо нарядились:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от David Ospina (@d_ospina1)

Не очень понятно, почему образ Тора страшный, но это ведь не главное. Главное – с душой подойти к выбору. Кейсуке Хонда и его молот:

Призер конкурса лучших костюмов – папа нарядил сынишку в образ Марсело Бьелсы. Круто получилось, хотя очень не хватает фото, где малыш сидит на бровке на корточках, как аргентинский тренер:

А вот этот мальчик и его папа, выбравший такой наряд, выиграли конкурс на лучший костюм вечера. Круто получилось, хотя если бы нашли для ребенка винтажную футболку – было бы еще круче. Но и так на фоне всех Коноров МакГрегоров и прочих Веномов образ Терри Бутчера из знаменитой игры Швеция – Англия смотрится уникально:

Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Англоязычный профиль «Зенита» в Твиттере не остался в стороне – представили команду в образах. Оказывается, Дзюба собран из разных футболистов – чудовище доктора Франкенштейна, Кузяев, как оказалось, вампир, а Иванович устроит команде «Пятницу, 13-е», если не начнут стабильно выигрывать.

Паредес – доктор Ганнибал Лектер, Ерохина записали в злодеи из фильма «Пила», а у Набиуллина теперь есть шанс получить прозвище Тыква. Также хорош Дриусси в образе клоуна. В клубе шутят на тему последнего удаления? На командном фото не хватает Файзулина в костюме Каспера, хотя бородатый Нету в гриме Харли Квинн доставляет удовольствие ценителям стеба:

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Землянин
Землянин
   457 / 801
01 ноября в 23:50
Крутая подборка )))
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответил Mangur
01 ноября в 23:38
"Ну тупые".Это о Западе Празднуя чуждые Руси празднества скоро дети поколения Пепси станут такими же тупыми.
Какой Руси, Киевской ?!
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответил Томик
01 ноября в 23:36
Это не наш праздник. Давайте ещё день благодарения и 4 июля отмечать. Тьфу.
Но почему-то староеврейский праздник мы ведь считаем своим, и многие его охотно отмечают?!
Томик
Томик
   315 / 801
01 ноября в 18:41
Это не наш праздник. Давайте ещё день благодарения и 4 июля отмечать. Тьфу.
Rattlehead
Rattlehead
   210 / 801
01 ноября в 12:21
Учитывая, что Рауль - воспитанник "матрасников", не так уж и странно видеть его в полосатой футболке.
Mangur
Mangur
   200 / 801
01 ноября в 11:18
"Ну тупые".Это о Западе Празднуя чуждые Руси празднества скоро дети поколения Пепси станут такими же тупыми.
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