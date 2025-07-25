Холанд купил сумку за 35 млн рублей, Мбаппе сыграл в домино. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Энцо Фернандес решил позагорать.
Этим занялся и Леандро Троссард, который скоро может уйти из «Арсенала».
Хавьер Дзанетти улетел на Каймановы острова.
Никлас Бендтнер сделал предложение своей девушке.
Эрлинг Холанд подарил своей девушке сумку фирмы Birkin стоимостью 330 тысяч фунтов стерлингов.
Марко Верратти сходил со своей женой в ресторан. Отдельно оценим ее наряд.
Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе сыграли в домино.
Дэвид Бекхэм неудачно постригся.
Бенжамен Павар женился.
Холостяком перестал быть и Джон Стоунз.
А вот Винисиусу и так хорошо.
Златан Ибрагимович решил избавиться от некоторых татуировок.
Стиляга дня. Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш.
Милота дня. Френки де Йонг - молодой отец.
Марк Кукурелья отпраздновал день рождения.
Роберт Левандовски похвастался физической формой.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Желаем вам хороших выходных! Осторожнее с горячительными напитками, берите пример с Хаби Алонсо.