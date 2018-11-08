На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

08 ноября 2018, 19:30

Кто в миллиметрах от выхода в плей-офф, а кому больше нельзя ошибаться? «Соккер.ру» систематизирует данные таблиц ЛЕ и интересуется судьбами команд перед стартом второго круга.

Пару слов о регламенте: в случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

- результаты игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, голы на выезде);

- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

- количество голов во всех матчах.

Группа A

Сегодняшние матчи: «Байер» - «Цюрих»; «Лудогорец» - АЕК .

В этой группе уже сегодня могут определиться оба участника плей-офф и оба неудачника. Это произойдет в том случае, если «Байер» выиграет, а в параллельной встрече будет зафиксирована ничья. Такой расклад обеспечит выход в весеннюю стадию и «Цюриху», и «Байеру», которые в заочном споре в последних турах смогут разыграть первое место. Впрочем, швейцарцы могут выйти плей-офф раньше и независимо от «Байера». Для этого нужно, чтобы выполнилось хотя бы одно из условий: a) собственная победа «Цюриха»; b) ничья в матче «Лудогорец» - АЕК .

Группа B

Сегодняшние матчи: «Селтик» - «РБ Лейпциг»; «Русенборг» - «Зальцбург».

- «Русенборг» досрочно вылетит из Лиги Европы, если сегодня сыграет по результату хуже, чем «РБ Лейпциг».

- «Селтик» тоже распрощается с шансами на выход в плей-офф в случае собственного проигрыша и непоражения «Зальцбурга» в параллельной встрече.

- «Зальцбург» выйдет из группы, если в четвертом туре наберет больше очков, чем «Селтик».

- «РБ Лейпциг» обеспечит себе попадание в раунд 32 в случае собственной победы и невыигрыша «Селтика».

- Резюме. В случае побед сегодня два клуба из семейства «Ред Булл» обеспечат себе участие в плей-офф, отцепив от Лиги Европы «Селтик» и «Русенборг».

Группа C

Сегодняшние матчи: «Славия» - «Копенгаген»; «Бордо» - «Зенит».

Никто не может досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, но «Бордо» может превратить последние туры в формальность. Это произойдет в случае поражения от «Зенита», но может хватить и ничьей: если «Славия» обыграет «Копенгаген». «Бордо» повис «на ниточке».

Группа D

Сегодняшние матчи: «Фенербахче» - «Андерлехт»; «Динамо» (Загреб) - «Спартак» (Трнава).

- Хорватское «Динамо» обеспечит себе выход в плей-офф, если хотя бы сыграет вничью со словацким «Спартаком».

- «Динамо» может досрочно стать первым. Для этого нужно: a) выиграть самим; b) чтобы «Фенербахче» потерял очки в параллельной встрече.

- Поражение для «Андерлехта» - «смерть», пути назад не будет.

Группа E

Сегодняшние матчи: «Арсенал» (Лондон) - «Спортинг»; «Ворскла» - «Карабах».

- «Арсенал» выйдет из группы в случае победы или ничьей, если «Ворскла» не выиграет свой матч.

- «Карабах» вылетает, если проигрывает.

- Победа «Ворсклы» при любом исходе параллельного матча означает, что на две путевки в плей-офф остается трое претендентов: «Арсенал», «Ворскла» и «Спортинг».

Группа F

Сегодняшние матчи: «Олимпиакос» - «Дюделанж»; «Бетис» - «Милан».

- «Бетис» гарантирует себе выход в плей-офф в случае собственной победы и невыигрыша «Олимпиакоса».

- «Дюделанж» лишится математических шансов на выход из группы, если проиграет.

Группа G

Сегодняшние матчи: «Спартак» - «Рейнджерс»; «Рапид» - «Вильярреал».

В группе московского «Спартака» при любых результатах матчей четвертого тура ни один клуб не выйдет в плей-офф и не лишится шансов на продолжение борьбы.

Группа H

Сегодняшние матчи: «Лацио» - «Марсель»; «Аполлон» - «Айнтрахт».

- «Айнтрахт» досрочно выйдет в плей-офф в случае собственной победы. Немцам будет достаточно и ничьей, если в параллельном матче «Марсель» не сумеет выиграть.

- «Лацио» выйдет в плей-офф, если победит, а «Аполлон» проиграет или сыграет вничью с «Айнтрахтом».

- «Марсель» лишается шансов на выход из группы в случае поражения.

- «Аполлон» закроет себе путь в плей-офф, если не сможет победить сам, а «Лацио» выиграет.

- Резюме. Уже сегодня «Айнтрахт» и «Лацио» могут обеспечить себе путевки в 1/16 финала. Две победы этих команд, либо победа «Лацио» при ничьей «Айнтрахта» приведут к такому исходу.

Группа I

Сегодняшние матчи: «Генк» - «Бешикташ»; «Мальме» - «Сарпсборг».

Четвертый тур не станет судьбоносным для команд квартета «I»: никто не вылетит, никто не получит гарантий выхода в плей-офф.

Группа J

Сегодняшние матчи: «Краснодар» - «Стандард»; «Акхисар» - «Севилья».

«Акхисар» неизбежно лишится всяких шансов на выход в плей-офф в случае поражения.

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Группа K

Сегодняшние матчи: «Астана» - «Яблонец»; «Динамо» (Киев) - «Ренн».

Герои и неудачники этой группы определятся в последних турах. Досрочных выходов и вылетов не ожидается.

Группа L

Сегодняшние матчи: БАТЭ - «Челси»; «Види» - ПАОК .

- «Челси» досрочно выйдет из группы в случае победы или ничьей.

- Собственная победа и ничья в поединке «Види» и ПАОКа обеспечит лондонцев финишем на первой строчке.