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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
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На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

08 ноября 2018, 19:30

Кто в миллиметрах от выхода в плей-офф, а кому больше нельзя ошибаться? «Соккер.ру» систематизирует данные таблиц ЛЕ и интересуется судьбами команд перед стартом второго круга.

Пару слов о регламенте: в случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

- результаты игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, голы на выезде);

- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

- количество голов во всех матчах.

Группа A

Сегодняшние матчи: «Байер» - «Цюрих»; «Лудогорец» - АЕК.

В этой группе уже сегодня могут определиться оба участника плей-офф и оба неудачника. Это произойдет в том случае, если «Байер» выиграет, а в параллельной встрече будет зафиксирована ничья. Такой расклад обеспечит выход в весеннюю стадию и «Цюриху», и «Байеру», которые в заочном споре в последних турах смогут разыграть первое место. Впрочем, швейцарцы могут выйти плей-офф раньше и независимо от «Байера». Для этого нужно, чтобы выполнилось хотя бы одно из условий: a) собственная победа «Цюриха»; b) ничья в матче «Лудогорец» - АЕК.

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа B

Сегодняшние матчи: «Селтик» - «РБ Лейпциг»; «Русенборг» - «Зальцбург».

- «Русенборг» досрочно вылетит из Лиги Европы, если сегодня сыграет по результату хуже, чем «РБ Лейпциг».

- «Селтик» тоже распрощается с шансами на выход в плей-офф в случае собственного проигрыша и непоражения «Зальцбурга» в параллельной встрече.

- «Зальцбург» выйдет из группы, если в четвертом туре наберет больше очков, чем «Селтик».

- «РБ Лейпциг» обеспечит себе попадание в раунд 32 в случае собственной победы и невыигрыша «Селтика».

- Резюме. В случае побед сегодня два клуба из семейства «Ред Булл» обеспечат себе участие в плей-офф, отцепив от Лиги Европы «Селтик» и «Русенборг».

Группа C

Сегодняшние матчи: «Славия» - «Копенгаген»; «Бордо» - «Зенит».

Никто не может досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, но «Бордо» может превратить последние туры в формальность. Это произойдет в случае поражения от «Зенита», но может хватить и ничьей: если «Славия» обыграет «Копенгаген». «Бордо» повис «на ниточке».

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа D

Сегодняшние матчи: «Фенербахче» - «Андерлехт»; «Динамо» (Загреб) - «Спартак» (Трнава).

- Хорватское «Динамо» обеспечит себе выход в плей-офф, если хотя бы сыграет вничью со словацким «Спартаком».

- «Динамо» может досрочно стать первым. Для этого нужно: a) выиграть самим; b) чтобы «Фенербахче» потерял очки в параллельной встрече.

- Поражение для «Андерлехта» - «смерть», пути назад не будет.

Группа E

Сегодняшние матчи: «Арсенал» (Лондон) - «Спортинг»; «Ворскла» - «Карабах».

- «Арсенал» выйдет из группы в случае победы или ничьей, если «Ворскла» не выиграет свой матч.

- «Карабах» вылетает, если проигрывает.

- Победа «Ворсклы» при любом исходе параллельного матча означает, что на две путевки в плей-офф остается трое претендентов: «Арсенал», «Ворскла» и «Спортинг».

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа F

Сегодняшние матчи: «Олимпиакос» - «Дюделанж»; «Бетис» - «Милан».

- «Бетис» гарантирует себе выход в плей-офф в случае собственной победы и невыигрыша «Олимпиакоса».

- «Дюделанж» лишится математических шансов на выход из группы, если проиграет.

Группа G

Сегодняшние матчи: «Спартак» - «Рейнджерс»; «Рапид» - «Вильярреал».

В группе московского «Спартака» при любых результатах матчей четвертого тура ни один клуб не выйдет в плей-офф и не лишится шансов на продолжение борьбы.

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа H

Сегодняшние матчи: «Лацио» - «Марсель»; «Аполлон» - «Айнтрахт».

- «Айнтрахт» досрочно выйдет в плей-офф в случае собственной победы. Немцам будет достаточно и ничьей, если в параллельном матче «Марсель» не сумеет выиграть.

- «Лацио» выйдет в плей-офф, если победит, а «Аполлон» проиграет или сыграет вничью с «Айнтрахтом».

- «Марсель» лишается шансов на выход из группы в случае поражения.

- «Аполлон» закроет себе путь в плей-офф, если не сможет победить сам, а «Лацио» выиграет.

- Резюме. Уже сегодня «Айнтрахт» и «Лацио» могут обеспечить себе путевки в 1/16 финала. Две победы этих команд, либо победа «Лацио» при ничьей «Айнтрахта» приведут к такому исходу.

Группа I

Сегодняшние матчи: «Генк» - «Бешикташ»; «Мальме» - «Сарпсборг».

Четвертый тур не станет судьбоносным для команд квартета «I»: никто не вылетит, никто не получит гарантий выхода в плей-офф.

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа J

Сегодняшние матчи: «Краснодар» - «Стандард»; «Акхисар» - «Севилья».

«Акхисар» неизбежно лишится всяких шансов на выход в плей-офф в случае поражения.

Виноделы, оружейники и рейнджеры. Бить всех в Лиге Европы

Группа K

Сегодняшние матчи: «Астана» - «Яблонец»; «Динамо» (Киев) - «Ренн».

Герои и неудачники этой группы определятся в последних турах. Досрочных выходов и вылетов не ожидается.

На полпути. Расклад в группах Лиги Европы

Группа L

Сегодняшние матчи: БАТЭ - «Челси»; «Види» - ПАОК.

- «Челси» досрочно выйдет из группы в случае победы или ничьей.

- Собственная победа и ничья в поединке «Види» и ПАОКа обеспечит лондонцев финишем на первой строчке.

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
Магический шар
БЛОГ
Магический шар
Лига Европы 2018/2019  Заграница: события  БАТЭ 0:1 Челси  Види 1:0 ПАОК  Астана 2:1 Яблонец  Динамо 3:1 Ренн  Краснодар 2:1 Стандард  Акхисар Беледиеспор 2:3 Севилья  Генк 1:1 Бешикташ  Мальме 1:1 Сарпсборг 08  Лацио 2:1 Марсель  Аполлон 2:3 Айнтрахт  Спартак 4:3 Рейнджерс  Рапид 0:0 Вильярреал  Олимпиакос 5:1 Дюделанж  Бетис 1:1 Милан  Арсенал 0:0 Спортинг  Ворскла 0:1 Карабах  Фенербахче 2:0 Андерлехт  Динамо 3:1 Спартак  Славия 0:0 Копенгаген  Бордо 1:1 Зенит  Селтик 2:1 РБ Лейпциг  Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург  Байер 1:0 Цюрих  Лудогорец 0:0 АЕК  Стадион «Борисов-Арена»  Стадион «Панчо Арена»  Стадион «Астана Арена»  Стадион «НСК Олимпийский»  Стадион «Стадион ФК „Краснодар“»  Стадион «Акхисар Стэдиум»  Стадион «Люминус Арена»  Стадион «Олимпико»  Стадион «Открытие Арена»  Стадион «Альянц Штадион»  Стадион «Бенито Вильямарин»  Стадион «Эмирейтс»  Стадион «Ворскла»  Стадион «Стад Бордо-Атлантик»  Стадион «Леркендаль»  Стадион «Бай-Арена»  Стадион «Лудогорец Арена»
Источник: Soccer.RuФото: Официальный сайт УЕФА
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brodaga 05
brodaga 05 ответил Saban18
   685 / 799
09 ноября в 23:44
На старый сайт дорожку подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю)
https://www.soccer.ru/blogs/record/1078417/bate-chelsi
Saban18
Saban18
08 ноября в 20:24
На старый сайт дорожку подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю)
blitz
blitz ответил MALOVAR
   109 / 799
08 ноября в 20:23
2:0
Главное что бы не 0:7, а то спартачи второй раз такое не переживут.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   108 / 799
08 ноября в 20:14
Опять за спартак будет стыдно!
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
08 ноября в 20:13
2:0
Коля58
Коля58 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   119 / 799
08 ноября в 20:01
Да как же стыдно за зенит
Это с чего? )) А понял у Зенита 7 очков а у Трасни 2? )) Ну согласен! ))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 799
08 ноября в 19:47
Все наши клубы сегодня выиграют! Надо набирать ачёчки,Португалы догоняют!
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   45 / 799
08 ноября в 19:38
Да как же стыдно за зенит
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