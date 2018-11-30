Роналду одобряет! Трансферные хотелки «Ювентуса»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 50 7.1 1.09
11:50 8’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.8 3.6 4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.67 3.7 4.65
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.57 4.1 5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.35 5 7
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галифакс ТаунГалифакс Таун -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мейдстон ЮнайтедМейдстон Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РексхэмРексхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Уотфорд 2.15 3.3 3.5
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Брайтон энд Хоув 2.35 3 3.45
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Бернли - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вест Хэм 2.5 3.25 2.9
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Борнмут 1.09 11 22
20:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Ман Юнайтед 4.25 3.6 1.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1:1 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2 3.1 4.1
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.72 3.4 5.1
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.15 3 3.55
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори -:- Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц -:- Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.57 4 5.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.72 4 4.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.6 4.2 4.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.65 3.6 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 7.6 4.7 1.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 2.7 3.35 2.45
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.12 7 21
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 2.75 3.2 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.35 3.4 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 6 3.75 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Герта 2.7 3.35 2.6
17:30 сегодня  Вердер -:-  Бавария 7.7 4.8 1.4
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Аугсбург 2.55 3.3 2.8
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Фрайбург 1.3 5.3 10.5
20:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Шальке-04 1.8 3.95 4.1
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.8 7.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.95 3.2 3.9
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.2 3.3 2.15
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.7 3.4 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.7 3.6 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.85 3.5 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.55 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.4 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.45 3.2 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.55 4.2 5.1
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.35 5 7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 3.6 3.6 1.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.37 4.85 6.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2.1 3.5 3.1
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.45 2.95 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 2 3.05 4
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Сельта -:-  Уэска 1.6 4 5.6
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Леганес 2.4 3 3.3
20:30 сегодня  Хетафе -:-  Эспаньол 2.45 3 3.2
22:45 сегодня  Реал -:-  Валенсия 1.48 4.5 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.2 3 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3.45 3 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2 3.1 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.82 3.2 4.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.92 3 4.45
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.35 2.9 3.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 3.1 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.95 3.1 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.45 3 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Эмполи 2.45 3.3 2.9
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Сампдория -:-  Болонья 1.9 3.3 4.4
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 5.55 3.85 1.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2.05 3.45 3.35
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.63 3.75 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.6 3.5 2.45
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1.67 3.65 4.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.4 3.05 2.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.35 4.7 8
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:30 34’ Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.3 5.5 7.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Енисей -:-  Ахмат 2.7 3.2 2.7
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Крылья Советов 2.1 3.05 4
19:00 сегодня  Анжи -:-  Уфа 3.85 3.1 2.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 2.05 3.25 3.5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 3.4 3.6 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.35 3.2 2.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.45 4.2 6.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.33 3.5 2.05
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Десна -:-  Заря 3.6 3.1 2.1
18:00 сегодня  Арсенал К -:-  Карпаты 3.2 3.2 2.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Ним -:-  Амьен 1.95 3.4 4
22:00 сегодня  Монако -:-  Монпелье 2.6 3.35 2.7
22:00 сегодня  Генгам -:-  Ницца 2.8 3.2 2.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Кан 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.6 2.85 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Роналду одобряет! Трансферные хотелки «Ювентуса»

вчера, 17:55

Летом «Ювентус» подписал Роналду и Канселу, бесплатно взял Джана и вернул Бонуччи, но трансферный аппетит «Старой Синьоры» не утолен. «Соккер.ру» - о будущих планах «Юве». 

У «Ювентуса» один из мудрейших менеджерских составов в Европе. Это касается всех сфер жизнедеятельности клуба, но сейчас говорим исключительно о трансферах и стратегии формирования состава. Ведя свои дела планомерно и аккуратно, без резких движений, «Старая Синьора» за семь-восемь лет вернулась на вершину итальянского футбола (это было не так трудно), а с тех пор приближается к континентальному пику – победе в Лиге чемпионов. Эта цель по-прежнему не достигнута, но движение к ней продолжается. 

Вы удивитесь, но «Ювентус» установил диктатуру в Италии без крупных приобретений. Эпоха чемпионств Антонио Конте и предшествовавшие ей пару лет ознаменованы трансферами с потолком в 18 миллионов евро! Перед сезоном 2014/2015 Альваро Мората перешел из «Реала» за 20 миллионов, впрочем, через два года испанец был возвращен «Королевскому клубу» за 30. После первого финала Лиги чемпионов новейшей эпохи «Юве» начинает игру на повышение. 40 миллионов евро за Дибалу в 2015-м (как минимум, втрое вырос в цене с тех пор), 90 за Игуаина год спустя, 117 за Роналду прошедшим летом. 

Трансфер Игуаина стал отправной точной новой стратегии «Ювентуса», хотя перед этим туринцы продали Погба в МЮ за 105 миллионов евро – мировой трансферный рекорд на тот момент. Как бы то ни было, приобретя Гонсало, «бьянконери» показали, что готовы брать игроков, способных давать результат здесь и сейчас. Не на перспективу, не для подорожания – прямо сейчас. Приглашение Роналду стало ярким подтверждением обновленных амбиций «Юве». 

Это вовсе не означает, что итальянский гранд утратил адекватность или стал выбирать футболистов менее тщательно, просто «Старая Синьора» стала позволять себе сформировавшихся звезд. К тому же, требовалось время, чтобы подготовить маркетинговые службы клуба к таким большим покупкам: развитая инфраструктура, выгодный контракт с техническим спонсором, налаженные рынки сбыта и яркая реклама помогли «Ювентусу» «заработать на покупке». Но речь даже не об этом: приглашение настолько яркой звезды – это еще и помощь в дальнейшем формировании состава, ведь друзья Роналду или его фанаты среди футболистов потянутся в Турин ради самой возможности поиграть вместе с Криштиану. 

«Ювентусу» только того и надо, причем нужно понимать, что железо нужно ковать, пока горячо. Сложившаяся ситуация в команде, на рынке и, чего уж греха таить, вокруг ряда бывших партнеров Роналду по «Реалу» - отличный шанс для «Юве» стать еще сильнее, поэтому не удивляет количество слухов вокруг «Старой Синьоры». Большинство из них всесторонне адекватны и могут обернуться трансферами в ближайшее окно или летом 2019 года. Кого там сватают в «Ювентус»?

Поль Погба («Манчестер Юнайтед») 

Французский хавбек наверняка не раз пожалел о своем возвращении на «Олд Траффорд», где встретился со странностями Моуриньо. При этом Поль не разучился играть в футбол – видели на чемпионате мира, и следит за успехами «Ювентуса», который хочет вернуть Погба в свои ряды и предлагает 80 миллионов евро. Футболист точно «за», но МЮ может затребовать больше денег, да и проблемы Поля сопряжены с взаимоотношениями с Моуриньо, а если Жозе уйдет, будет уже другая ситуация. Но если «Ювентус» добьется принципиального согласия Погба, удержать полузащитника силой не удастся. 

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

В данном случае «Ювентус» может попросту «ограбить» МЮ и подписать испанца на правах свободного агента в конце сезона. Договор Давида с манкунианским клубом не продлен, уже через месяц он сможет официально вести переговоры с другими клубами, и «Ювентус» - первый претендент, ведь «Реал», долго вынашивавший планы по подписанию Де Хеа, летом взял Куртуа. Говорят, влиятельный Жорже Мендеш, представляющий интересы испанского вратаря, настоятельно рекомендует своему подопечному продолжить карьеру в Турине.  

Марсело («Реал»)

«Ювентус» не может договориться о новом контракте с левым защитником Алексом Сандро. Текущее соглашение истекает летом 2020 года, и если пролонгация не состоится, в конце сезона «Юве» будет продавать бразильца. Один из кандидатов на замену – Марсело, который не прочь снова поиграть вместе с Роналду, при этом не исключен вариант, что «Королевский клуб» и «Старая Синьора» произведут обмен игроками: Сандро отправится в Мадрид, а Марсело – в Турин.

Иско («Реал»)

Креативный испанский полузащитник впал в немилость к новому главному тренеру «Реала» Сантьяго Солари и якобы твердо настроился на уход из «Мадрида», даже сообщил об этом Серхио Рамосу. Если Иско вдруг не станет счастлив снова в «Реале», без работы точно не останется – с руками оторвут. И Гвардиола постарается, и «Арсенал», и «Ювентус». 

Марко Асенсио («Реал»)

Еще один талантливый игрок «Реала», которому сейчас не хватает кислорода. Кроме того, Асенсио считает, что многому научился и еще может научиться у Роналду, поэтому готов переехать в Италию. Сам Криштиану тоже высокого мнения о талантах Марко и намекнул руководству «Ювентуса», что испанец может принести «бьянконери» много пользы. 

Аарон Рэмзи («Арсенал»)

Валлиец отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и летом на правах свободного агента переберется в другой клуб. «Ювентус» умеет договариваться с такими игроками, туринцы уже манят Аарона контрактом, по которому он будет получать 11 миллионов евро в год. Появляются в новостях, связанных с «Юве», и другие имена хавбеков: Фабиньо из «Ливерпуля», Мусса Дембеле из «Тоттенхэма». Видимо, «Юве» работает в этом направлении и подыскивает адресную замену Сами Хедире, который много времени проводит в лазарете.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   150 / 998
сегодня в 12:05
Достаточно будет взять Марсело,Де Хеа и Иско/Рэмзи.
амурец
амурец
   50 / 998
сегодня в 07:38
если Юве всех подпишет, то вряд ли кто то сможет встать в ЛЧ у них на дороге
bublikyo
bublikyo ответил mangust4444
   677 / 998
сегодня в 02:15
В финале будет играть с Ювентус Мадрид?
mangust4444
mangust4444
   942 / 998
вчера в 23:14
В 2020 ом Туринский Реал возьмёт Лигу Чемпионов
dimagas1
dimagas1
   165 / 998
вчера в 20:35
Погбун наверно будет скорее звездой инстаграмма чем ТОП-футболистом.Помним таких игроков а-ля Балотелли,Сиссе или Диуф с Мунтари.
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