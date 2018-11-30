Роналду одобряет! Трансферные хотелки «Ювентуса»

вчера, 17:55

Летом «Ювентус» подписал Роналду и Канселу, бесплатно взял Джана и вернул Бонуччи, но трансферный аппетит «Старой Синьоры» не утолен. «Соккер.ру» - о будущих планах «Юве».

У «Ювентуса» один из мудрейших менеджерских составов в Европе. Это касается всех сфер жизнедеятельности клуба, но сейчас говорим исключительно о трансферах и стратегии формирования состава. Ведя свои дела планомерно и аккуратно, без резких движений, «Старая Синьора» за семь-восемь лет вернулась на вершину итальянского футбола (это было не так трудно), а с тех пор приближается к континентальному пику – победе в Лиге чемпионов. Эта цель по-прежнему не достигнута, но движение к ней продолжается.

Вы удивитесь, но «Ювентус» установил диктатуру в Италии без крупных приобретений. Эпоха чемпионств Антонио Конте и предшествовавшие ей пару лет ознаменованы трансферами с потолком в 18 миллионов евро! Перед сезоном 2014/2015 Альваро Мората перешел из «Реала» за 20 миллионов, впрочем, через два года испанец был возвращен «Королевскому клубу» за 30. После первого финала Лиги чемпионов новейшей эпохи «Юве» начинает игру на повышение. 40 миллионов евро за Дибалу в 2015-м (как минимум, втрое вырос в цене с тех пор), 90 за Игуаина год спустя, 117 за Роналду прошедшим летом.

Трансфер Игуаина стал отправной точной новой стратегии «Ювентуса», хотя перед этим туринцы продали Погба в МЮ за 105 миллионов евро – мировой трансферный рекорд на тот момент. Как бы то ни было, приобретя Гонсало, «бьянконери» показали, что готовы брать игроков, способных давать результат здесь и сейчас. Не на перспективу, не для подорожания – прямо сейчас. Приглашение Роналду стало ярким подтверждением обновленных амбиций «Юве».

Это вовсе не означает, что итальянский гранд утратил адекватность или стал выбирать футболистов менее тщательно, просто «Старая Синьора» стала позволять себе сформировавшихся звезд. К тому же, требовалось время, чтобы подготовить маркетинговые службы клуба к таким большим покупкам: развитая инфраструктура, выгодный контракт с техническим спонсором, налаженные рынки сбыта и яркая реклама помогли «Ювентусу» «заработать на покупке». Но речь даже не об этом: приглашение настолько яркой звезды – это еще и помощь в дальнейшем формировании состава, ведь друзья Роналду или его фанаты среди футболистов потянутся в Турин ради самой возможности поиграть вместе с Криштиану.

«Ювентусу» только того и надо, причем нужно понимать, что железо нужно ковать, пока горячо. Сложившаяся ситуация в команде, на рынке и, чего уж греха таить, вокруг ряда бывших партнеров Роналду по «Реалу» - отличный шанс для «Юве» стать еще сильнее, поэтому не удивляет количество слухов вокруг «Старой Синьоры». Большинство из них всесторонне адекватны и могут обернуться трансферами в ближайшее окно или летом 2019 года. Кого там сватают в «Ювентус»?

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Французский хавбек наверняка не раз пожалел о своем возвращении на «Олд Траффорд», где встретился со странностями Моуриньо. При этом Поль не разучился играть в футбол – видели на чемпионате мира, и следит за успехами «Ювентуса», который хочет вернуть Погба в свои ряды и предлагает 80 миллионов евро. Футболист точно «за», но МЮ может затребовать больше денег, да и проблемы Поля сопряжены с взаимоотношениями с Моуриньо, а если Жозе уйдет, будет уже другая ситуация. Но если «Ювентус» добьется принципиального согласия Погба, удержать полузащитника силой не удастся.

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

В данном случае «Ювентус» может попросту «ограбить» МЮ и подписать испанца на правах свободного агента в конце сезона. Договор Давида с манкунианским клубом не продлен, уже через месяц он сможет официально вести переговоры с другими клубами, и «Ювентус» - первый претендент, ведь «Реал», долго вынашивавший планы по подписанию Де Хеа, летом взял Куртуа. Говорят, влиятельный Жорже Мендеш, представляющий интересы испанского вратаря, настоятельно рекомендует своему подопечному продолжить карьеру в Турине.

Марсело («Реал»)

«Ювентус» не может договориться о новом контракте с левым защитником Алексом Сандро. Текущее соглашение истекает летом 2020 года, и если пролонгация не состоится, в конце сезона «Юве» будет продавать бразильца. Один из кандидатов на замену – Марсело, который не прочь снова поиграть вместе с Роналду, при этом не исключен вариант, что «Королевский клуб» и «Старая Синьора» произведут обмен игроками: Сандро отправится в Мадрид, а Марсело – в Турин.

Иско («Реал»)

Креативный испанский полузащитник впал в немилость к новому главному тренеру «Реала» Сантьяго Солари и якобы твердо настроился на уход из «Мадрида», даже сообщил об этом Серхио Рамосу. Если Иско вдруг не станет счастлив снова в «Реале», без работы точно не останется – с руками оторвут. И Гвардиола постарается, и «Арсенал», и «Ювентус».

Марко Асенсио («Реал»)

Еще один талантливый игрок «Реала», которому сейчас не хватает кислорода. Кроме того, Асенсио считает, что многому научился и еще может научиться у Роналду, поэтому готов переехать в Италию. Сам Криштиану тоже высокого мнения о талантах Марко и намекнул руководству «Ювентуса», что испанец может принести «бьянконери» много пользы.

Аарон Рэмзи («Арсенал»)

Валлиец отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и летом на правах свободного агента переберется в другой клуб. «Ювентус» умеет договариваться с такими игроками, туринцы уже манят Аарона контрактом, по которому он будет получать 11 миллионов евро в год. Появляются в новостях, связанных с «Юве», и другие имена хавбеков: Фабиньо из «Ливерпуля», Мусса Дембеле из «Тоттенхэма». Видимо, «Юве» работает в этом направлении и подыскивает адресную замену Сами Хедире, который много времени проводит в лазарете.