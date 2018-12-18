«„Бавария“ - это как секс с женщиной мечты 34 раза подряд!» Баслер жжёт!

вчера, 19:20

Считавшийся главным немецким талантом 90-х Баслер променял футбольные вершины на секс и алкоголь, но сегодня «Соккер.ру» поздравляет Марио с 50-летним юбилеем. Говорит Баслер!

О любимом клубе: «Я родом из Пфальца, Кайзерслаутерн в 20 километрах от моего дома, поэтому „Кайзерслаутерн“ - мой клуб. Это команда моих детских страстей, там же я сам начинал играть в футбол».

О политике: «Могу говорить о политике 20 часов кряду. И это будет очень злой разговор. Власть издевается над людьми, не выполняет предвыборных обещаний и рассказывает небылицы. Я разочаровался и уже давно не хожу на выборы».

О поражении в финале Лиги чемпионов 1998/1999 (Баслер открыл счет в матче «Бавария» - МЮ на 6-й минуте, его команда выигрывала до конца основного времени, но в добавленного время второго тайма МЮ забил два мяча и оставил «Баварию» и Супермарио ни с чем): «Это были досадные 1:2, некоторое время я был сильно подавлен. Но я никогда не придавал большого значения таким вещам, как проигранный футбольный матч. Могу привести доказательство: через пять часов после финального свистка в Барселоне я уже прилично выпил, громко пел и вовсю плясал на столах».

О курении: «Я начал курить, когда мне было 13 лет. И никогда не брошу. Когда умру, обязательно возьму с собой на тот свет пачку сигарет. А лучше две – вдруг там дорогие? И знаете что, когда будете провожать меня в последний путь, не кладите рядом со мной цветы, лучше засуньте в гроб сигареты».

О голах с угловых (Марио – большой мастер в этом деле, как-то дважды забил с корнера по ходу одного сезона Бундеслиги): «Если кто-то скажет, что планировал это заранее – он врет. Это невозможно. Можно отрабатывать разные подачи, тренироваться, оттачивать мастерство, крутить мяч по-разному, но удача играет наиглавнейшую роль в таких моментах. Я всегда подавал мяч к ближней штанге, но ориентировался, в первую очередь, на партнеров, которые могут замкнуть передачу. Еще раз – вам потребуется мешок удачи, чтобы забить с угла поля».

О Брено и его сгоревшем доме (позже бразилец был обвинен в поджоге ради получения страховки и получил три года тюрьмы): «Сгоревшая вилла напоминала состояние экономики Греции».

О своём образе жизни: «Мой образ жизни и мое поведение никогда не было особенно хорошим. Могу сказать, что половина игроков – партнеров и соперников, ненавидели меня. С фанатами то же самое: многие из них с удовольствием отправили бы меня на Луну без обратного билета».

О своих любимых анекдотах: «Не могу рассказать свой любимый анекдот, потому что там такие слова, которые нельзя произносить вслух в приличной компании и писать на бумаге. Второй мой любимый анекдот имеет антиженскую направленность. Третий? Давайте все-таки в другой раз…»

О переезде футболистов в Китай: «Сейчас там платят большие деньги, но я скажу так: на закате карьеры – пожалуйста, но переходы молодых футболистов в Китай выглядят для меня совершенно идиотскими поступками, хоть им там горы золота пообещали».

О выходе «Баварии» и дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов 2012/2013: «Раньше Кубок УЕФА называли „турниром проигравших“, сегодня этот титул официально перешел к испанской лиге. „Барселона“ и „Реал“, до свидания! Кстати, игру между ними за третье место можно посмотреть прямо сейчас в прямом эфире по телетексту. Страница 211. Поздравления „Баварии“ и „Боруссии“!»

Баслер – не легкоатлет: «Я всегда говорил, что я не бегун на дальние дистанции, иначе увлекся бы марафоном, а не футболом».

О критике: «Критика делает меня сильнее. Если в Дортмунде на трибунах 55000 ненавидят меня, а 50000 хотят отрубить мне ногу и называют меня мудаком, тогда я чувствую себя великолепно. Как Арнольд Шварценеггер в каком-нибудь фильме, где он один против всего остального мира».

О вредных привычках (в разгар футбольной карьеры): «Я курю столько, сколько хочу. Никогда не ограничивал себя в этом. Обожаю пиво. В хороший вечер могу выпить шесть-семь бокалов, в паршивый ограничиваюсь парочкой. Не думаю, что стоит об этом говорить, пока я хорош на поле».

Мнение Марио о вечном споре Месси и Роналду: «Мне очень сложно сравнивать Месси и Роналду, поэтому я отвечу просто: лучший нападающий на планете – Роберт Левандовски».

И ещё одно сравнение: «Нет ничего прекраснее, чем наблюдать за мастером своего дела на футбольном поле. Это праздник для глаз. Я пойду еще дальше и скажу так: предпочел бы еще раз вживую увидеть на газоне Рауля в его лучшей форме, чем Хайди Клум голой».

Рецепт от Баслера по вытаскиванию команды из серии неудач: «Нужно пойти выпить всем вместе, и желательно, чтобы вечер закончился мордобоем. Тогда в следующем матчем точно будет победа».

О «Баварии» Гвардиолы: «Эта „Бавария“ - словно лучший секс в вашей жизни с женщиной мечты 34 раза подряд! Эта „Бавария“ - как бодрящие реки пива, у которых нет конца и края. Эта „Бавария“ - как 300 дней отпуска в году. Если бы Пеп позвал меня играть в эту команду, я бы отказался, потому что хочу смотреть со стороны – так гораздо приятнее!»

Оригинальное выражение благодарности (пригодится на случай важных застолий): «Я хочу поприветствовать и сказать огромное спасибо моей маме, моему папе и особенно моим родителям».

О себе: «Я никогда не даю людям вокруг себя скучать, всегда даю им развлечение. Брал их с собой на поле, в пабы и клубы. А вообще, я суперпарень. Но бываю настоящей задницей».

Что говорили о Баслере?

Руди Феллер: «Баслеру был дан свыше огромный талант, но он слишком мало извлек из этого дара. Если бы у Марио была голова на плечах, и он чаще слушал тренеров, он мог бы стать легендой. А так легендой стало то, как он за четверть часа высасывал пять бутылок пива и выкуривал пачку „Мальборо“».

Ули Хенесс: «Марио Баслер – отличный и во всех отношениях приятный парень, пока не налижется в пабе».

Феликс Магат: «На самом деле, у меня много общего с Баслером: мы оба футболисты, оба любим выпить, но я – только после работы».