«„Бавария“ - это как секс с женщиной мечты 34 раза подряд!» Баслер жжёт!

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1.35 5 9.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2.4 3.5 2.9
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Байер 2.5 3.4 2.8
22:30 сегодня  Вердер -:-  Хоффенхайм 3.05 4 2.1
22:30 сегодня  Бавария -:-  РБ Лейпциг 1.35 5.8 8.9
22:30 сегодня  Майнц -:-  Айнтрахт Ф 3.3 3.4 2.2
22:30 сегодня  Фрайбург -:-  Ганновер-96 1.8 3.7 4.4
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОДИН '59 (Хемскерк)ОДИН '59 -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 1.43 5.05 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 2.35 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.2 3.2 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.35 5.2 7.3
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонталегреМонталегре -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
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«„Бавария“ - это как секс с женщиной мечты 34 раза подряд!» Баслер жжёт!

вчера, 19:20

Считавшийся главным немецким талантом 90-х Баслер променял футбольные вершины на секс и алкоголь, но сегодня «Соккер.ру» поздравляет Марио с 50-летним юбилеем. Говорит Баслер! 

О любимом клубе: «Я родом из Пфальца, Кайзерслаутерн в 20 километрах от моего дома, поэтому „Кайзерслаутерн“ - мой клуб. Это команда моих детских страстей, там же я сам начинал играть в футбол». 

О политике: «Могу говорить о политике 20 часов кряду. И это будет очень злой разговор. Власть издевается над людьми, не выполняет предвыборных обещаний и рассказывает небылицы. Я разочаровался и уже давно не хожу на выборы». 

О поражении в финале Лиги чемпионов 1998/1999 (Баслер открыл счет в матче «Бавария» - МЮ на 6-й минуте, его команда выигрывала до конца основного времени, но в добавленного время второго тайма МЮ забил два мяча и оставил «Баварию» и Супермарио ни с чем): «Это были досадные 1:2, некоторое время я был сильно подавлен. Но я никогда не придавал большого значения таким вещам, как проигранный футбольный матч. Могу привести доказательство: через пять часов после финального свистка в Барселоне я уже прилично выпил, громко пел и вовсю плясал на столах». 

О курении: «Я начал курить, когда мне было 13 лет. И никогда не брошу. Когда умру, обязательно возьму с собой на тот свет пачку сигарет. А лучше две – вдруг там дорогие? И знаете что, когда будете провожать меня в последний путь, не кладите рядом со мной цветы, лучше засуньте в гроб сигареты». 

О голах с угловых (Марио – большой мастер в этом деле, как-то дважды забил с корнера по ходу одного сезона Бундеслиги): «Если кто-то скажет, что планировал это заранее – он врет. Это невозможно. Можно отрабатывать разные подачи, тренироваться, оттачивать мастерство, крутить мяч по-разному, но удача играет наиглавнейшую роль в таких моментах. Я всегда подавал мяч к ближней штанге, но ориентировался, в первую очередь, на партнеров, которые могут замкнуть передачу. Еще раз – вам потребуется мешок удачи, чтобы забить с угла поля». 

О Брено и его сгоревшем доме (позже бразилец был обвинен в поджоге ради получения страховки и получил три года тюрьмы): «Сгоревшая вилла напоминала состояние экономики Греции».  

О своём образе жизни: «Мой образ жизни и мое поведение никогда не было особенно хорошим. Могу сказать, что половина игроков – партнеров и соперников, ненавидели меня. С фанатами то же самое: многие из них с удовольствием отправили бы меня на Луну без обратного билета». 

О своих любимых анекдотах: «Не могу рассказать свой любимый анекдот, потому что там такие слова, которые нельзя произносить вслух в приличной компании и писать на бумаге. Второй мой любимый анекдот имеет антиженскую направленность. Третий? Давайте все-таки в другой раз…»

О переезде футболистов в Китай: «Сейчас там платят большие деньги, но я скажу так: на закате карьеры – пожалуйста, но переходы молодых футболистов в Китай выглядят для меня совершенно идиотскими поступками, хоть им там горы золота пообещали». 

О выходе «Баварии» и дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов 2012/2013: «Раньше Кубок УЕФА называли „турниром проигравших“, сегодня этот титул официально перешел к испанской лиге. „Барселона“ и „Реал“, до свидания! Кстати, игру между ними за третье место можно посмотреть прямо сейчас в прямом эфире по телетексту. Страница 211. Поздравления „Баварии“ и „Боруссии“!»

Баслер – не легкоатлет: «Я всегда говорил, что я не бегун на дальние дистанции, иначе увлекся бы марафоном, а не футболом». 

О критике: «Критика делает меня сильнее. Если в Дортмунде на трибунах 55000 ненавидят меня, а 50000 хотят отрубить мне ногу и называют меня мудаком, тогда я чувствую себя великолепно. Как Арнольд Шварценеггер в каком-нибудь фильме, где он один против всего остального мира». 

О вредных привычках (в разгар футбольной карьеры): «Я курю столько, сколько хочу. Никогда не ограничивал себя в этом. Обожаю пиво. В хороший вечер могу выпить шесть-семь бокалов, в паршивый ограничиваюсь парочкой. Не думаю, что стоит об этом говорить, пока я хорош на поле».  

Мнение Марио о вечном споре Месси и Роналду: «Мне очень сложно сравнивать Месси и Роналду, поэтому я отвечу просто: лучший нападающий на планете – Роберт Левандовски». 

И ещё одно сравнение: «Нет ничего прекраснее, чем наблюдать за мастером своего дела на футбольном поле. Это праздник для глаз. Я пойду еще дальше и скажу так: предпочел бы еще раз вживую увидеть на газоне Рауля в его лучшей форме, чем Хайди Клум голой».

Рецепт от Баслера по вытаскиванию команды из серии неудач: «Нужно пойти выпить всем вместе, и желательно, чтобы вечер закончился мордобоем. Тогда в следующем матчем точно будет победа».  

О «Баварии» Гвардиолы: «Эта „Бавария“ - словно лучший секс в вашей жизни с женщиной мечты 34 раза подряд! Эта „Бавария“ - как бодрящие реки пива, у которых нет конца и края. Эта „Бавария“ - как 300 дней отпуска в году. Если бы Пеп позвал меня играть в эту команду, я бы отказался, потому что хочу смотреть со стороны – так гораздо приятнее!» 

Оригинальное выражение благодарности (пригодится на случай важных застолий): «Я хочу поприветствовать и сказать огромное спасибо моей маме, моему папе и особенно моим родителям».

О себе: «Я никогда не даю людям вокруг себя скучать, всегда даю им развлечение. Брал их с собой на поле, в пабы и клубы. А вообще, я суперпарень. Но бываю настоящей задницей».

Что говорили о Баслере?

Руди Феллер: «Баслеру был дан свыше огромный талант, но он слишком мало извлек из этого дара. Если бы у Марио была голова на плечах, и он чаще слушал тренеров, он мог бы стать легендой. А так легендой стало то, как он за четверть часа высасывал пять бутылок пива и выкуривал пачку „Мальборо“». 

Ули Хенесс: «Марио Баслер – отличный и во всех отношениях приятный парень, пока не налижется в пабе». 

Феликс Магат: «На самом деле, у меня много общего с Баслером: мы оба футболисты, оба любим выпить, но я – только после работы».

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Все комментарии
divan
divan
сегодня в 14:30
Наш человек!
DXTK
DXTK
   94 / 966
сегодня в 10:13
Мой любимый немецкий футболист. Жаль, что в 1999 году его мяч не стал победным для Баварии в финале ЛЧ, просто у МЮ нашлись свои герои.

С Юбилеем. Баслер.
Знатог
Знатог
   302 / 966
сегодня в 08:32
Ему надо петросяном работать.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил дурман
   393 / 966
сегодня в 07:52
О политике: «Могу говорить о политике 20 часов кряду. И это будет очень злой разговор. Власть издевается над людьми, не выполняет предвыборных обещаний и рассказывает небылицы. Я разочаровался Он ша про Германию? Вот бы его в Россию
Это везде так, братишка.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   823 / 966
сегодня в 05:59
на счет Кубка УЕФА прошелся правильно )
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 22:41
Его гол в ворота Динамо Киев в полуфинале ЛЧ 1998/1999 был шедевральным.
дурман
дурман
   246 / 966
вчера в 22:32
О политике: «Могу говорить о политике 20 часов кряду. И это будет очень злой разговор. Власть издевается над людьми, не выполняет предвыборных обещаний и рассказывает небылицы. Я разочаровался

Он ша про Германию?
Вот бы его в Россию
Аксинья
Аксинья
   158 / 966
вчера в 21:16
34 раза подряд не выдержит даже Дунька Кулакова...
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 966
вчера в 20:45
Отличная философия.Его спичи напомнили мне Тарантино.Тот же стиль общения.
112910415
112910415
   107 / 966
вчера в 20:42
ангелы скучны...
dzvinka
dzvinka
   15 / 966
вчера в 19:50
Магат крут, как ни крути))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   571 / 966
вчера в 19:46
Немецкий Газза, один в один
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