Бесплатные уроки от безумного гения

вчера, 18:58

Его, живущего футболом и дикого, всегда уважали коллеги, но редко Марсело занимал первые места. На «Соккер.ру» - об очередном проекте Маэстро.

Пятнадцать лет. Пятнадцать лет тому назад «Лидс» вылетел из АПЛ , хотя бывали третьими в высшей лиге и в полуфинал Лиги чемпионов зашли. Рио Фердинанд, Миллз, Харт, Ли Бойер, Кьюэлл, Смит, Видука зажгли на границе столетий под руководством Дэвида О'Лири.

Но затем был провал, финансовые проблемы, вылет в третий по счету дивизион… Потом пришел владелец Челлино, и так управлял, что тренеры наотрез оказывались работать на итальянца. Хорошо, что одиозного Массимо на 18 месяцев отстранили от футбола, и в результате он продал клуб 44-летнему Андреа Радриаццани.

Не все решения фаната «Ювентуса» нравятся поклонникам «Лидса», но этот почтенный вовремя джентльмен разозлился, когда «Лидс» прошлый сезон завершил на 13 месте с отрывом в 39 очков от первой строчки. В результате владелец клуба выдал рекордный в истории контракт для нового тренера. Причем пригласил не слабого специалиста без имени, а доверился «Эль Локо» - «Сумасшедшему».

«Лидс» вперед ведет Бьелса, и с июня 2018 многое в команде изменил. Не удивительно, ведь у Марсело не все в порядке с головой по меркам рядового человека. Аргентинец трудоголик – тоже своего рода болезнь. Никто из тренеров не попросит поставить на базе клуба постель и кухню, чтобы жить на работе.

А в «Марселе», который Бьелса возглавлял после «Атлетика», Марсело не брал на выездные матчи помощников, если те ошибались во время тренерских сессий. Однажды на матч отправился только врач команды, остальных босс отстранил за плохую работу на занятиях команды.

С Бьелсой работать непросто – в Марселе его не устроил ремонт на базе, а от «Лацио» аргентинец отказался через два дня после подписания контракта. Обычный гений – доказано давно, еще в 90-х, и гений сумасшедший. Теперь тащит «Лидс» в АПЛ . Присмотримся к его результатам и методам поближе.

Скачок на шесть позиций. В прошлом сезоне после 26 туров у «Лидса» была похожая статистика, но хуже. 13 побед вместо 15 сейчас, 4 мировых против 6, целых 9 поражений против 5 сейчас. Тогда «Юнайтед» занимал шестое место, и хотя тоже были высоко, ни о каком лидерстве речь не шла.

«Вулверхэмптон» прошлого сезона играл мощнее, чем нынешний лидер Чемпионшипа, но Марсело на таком отрезке показал прогресс в 8 пунктов. И хотя в обороне ситуация кардинально не изменилась – в двух сезонах по 28 пропущенных, «Лидс Юнайтед» сейчас забил на 7 голов больше, что и позволило возглавить таблицу.

Они лучше конкурентов, пускай уступают некоему ориентиру в виде «Вулвз» прошлого сезона. Зато нет клуба с меньшим числом поражений. Нет команды, которая чаще празднует победы. У «Лидса» сейчас два поражения подряд – показатель, что не все получается, но до этого дела шли куда лучше – Бьелса активно работает.

Совершенно другая тактика. В прошлом году 37 матчей из 46 туров 13-я команда Чемпионшипа провела по схеме «4-2-3-1», в пяти случаях видели «4-3-3», и только трижды играли с четверкой в полузащите и двумя форвардами. И хотя многие футболисты остались – поменяли игроков четырех позиций, подход другой.

Бьелса в 20 турах применял схему «4-1-4-1» (видоизменяя ее по ходу матчей), лишь трижды переходил на три центральных, и лишь два раза применял самую ходовую модель прошлого сезона. У него тоже один ярко выраженный форвард, но есть четкий опорник с функциями диспетчера в лице Кельвина Филипса (защитника и хавбека).

«Лидс» ожидаемо лидирует по общему количеству передач – 512 за матч. Единственная команда дивизиона, которая отдает больше полутысячи пасов за поединок, пусть немало передач пока назад или в стороны, не обязательно вперед. У них далеко не лучшая атака – по голам уступают и ВБА , и «Астон Вилле», и еще двум клубам, зато по владению первые, по точности пасов – в тройке.

Чемпионшип, как знаем по опыту Леонида Слуцкого – сложный турнир для новых тренеров. Там много команд примерно одних возможностей, но «Лидс» демонстрирует понимание установок Бьелсы, что очень важно. У них красивый атакующий рисунок, отсылки к «Наполи» лучших отрезков при Сарри, но тактика построена иначе, поскольку не может опираться на класс исполнителей.

Предельная мотивация середняков. Никто чаще «Лидса» не бьет по чужим воротам. Мячом постоянно владеют, передач отдают много, причем есть свой маг и чародей. Испанец Пабло Эрнандес в 33 года уже придумал 10 ассистов и забил 7 мячей. Также неплохо себя чувствует Кемар Руф, ведь у хавбека и форварда 13 мячей и 2 ассиста.

И поляки, и македонцы, и шотландцы, и валлийцы у Бьелсы поверили в себя. В каждом втором интервью людей из состава «Лидс Юнайтед» можно прочитать одну мысль разными словами: «Марсело научил меня иначе смотреть на футбол. Анализируем соперников, свою игру, смотрим нарезки по конкретным оппонентам, изучаем тактику».

Одним словом, Бьелса вывел «Лидс» из 20 века в 21-й. Тактически у него много решений, знакомых вам по «Реалу» Зидана – Зинедин является поклонником творчества Марсело, как и Гвардиола. Также аргентинец старается выходить в атаку так, как «Наполи», «Ливерпуль» или МС .

Одним словом, если закрыть глаза, что частенько шикарно расчерченные атаки футболисты «Лидса» завершают плохими ударами – подводит мастерство, сама тактика очень напоминает то, что делают гранды. Порой со слабыми соперниками команда Бьелсы даже ведет себя как «Ювентус» этого сезона, только своего Роналду нет. Но выжидают свободные зоны по аналогичному принципу.

Если у Клоппа, Гвардиолы, Аллегри или других элитных наставников есть свободная минутка – просят аналитиков команды подготовить характерные нарезки игры «Лидса», и точно знакомятся с тем, что творит Бьелса, ведь это бесплатные уроки для учеников, которым почти не у кого учиться.

Причем что приятно – Марсело никогда не давит на игроков за низкий уровень, как это любит делать Моуриньо. Бьелса даже самую дорогую покупку со времен Фаулера (то есть впервые за 17 лет) – форварда Бэмфорда, поддерживает, хотя у Патрика не все клеится на поле. Зато на тренировке может забить красиво, а тренер побежит с ним радоваться и обниматься. Бьелса дикий, но не злой.

Ждем «Лидс» Бьелсы в АПЛ 2018/19

Брайан Клаф в «Лидсе» проработал 44 дня. Бьелса давно побил рекорд другого самобытного футбольного гения. Марсело должен выйти в АПЛ , а руководители его «Юнайтед» вынуждены грамотно ходить по канату требований аргентинца, чтобы тот не уволился, как во многих случаях в карьере.

Но где бы Марсело Бьелса ни трудился – независимо от результатов команды, тактика там современная и безупречная. Возможно, будь аргентинец чуть спокойнее и не таким экстравагантным в решениях, то в его мозгу не соединялись бы идеи, которыми потом восхищались десятки выдающихся тренеров и сотни наставников меньшего калибра.

Необходимое сумасшествие ведет «Лидс» в АПЛ спустя долгих 15 лет. Есть смысл пожелать им успехов, ведь даже самая раскрученная и богатая лига мира нуждается в самобытных коллективах. Бьелса ставит яркий футбол, независимо от того, где работает – в Чили, Франции или Англии. Говорит на универсальном языке, и его работа чаще всего впечатляет.

Магия этого «Лидса» в том, что за пару месяцев команда из тринадцатого места стала лидером лишь потому, что средним игрокам объяснили, как надо играть в футбол правильно. Если подопечные Бьелсы выдержат до конца сезона и два поражения подряд не означают начало провальной серии, то получим аналог истории «Лестера», только в Чемпионшипе.

Был середняк, назначил подходящего тренера, даже не подписывали Мареза и Канте, а лидируют во второй английской лиге. «Лидсу» и Бьелсе со всего мира сейчас желают удачи и плодотворного длительного сотрудничества. Причем по легенде Марсело даже отвечает каждое утро на письма фанатов. Такой тренер украсит АПЛ , особенно если летом найдутся деньги на новичков уровня высшего дивизиона.

А пока держатся на отдаче футболистов и тактическом гении сеньора Марсело. Будет очень сложно не потерять первое место, но исторический шанс нельзя упускать. С весны 2004 года на «Элланд Роуд» не играли матчи английской Премьер-Лиги. Пора вернуть трехкратного чемпиона в высшее общество. И Бьелсе такая задача по зубам.