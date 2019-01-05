Бесплатные уроки от безумного гения

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.1 3.4 3.4
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.15 3.55 2.07
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.05 3.35 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.23 5.8 11
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.55 3.35 2.65
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УокингУокинг -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 12.5 6.5 1.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1.28 5.55 9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 9.4 5.55 1.28
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Вильярреал 2.1 3.5 3.4
18:15 сегодня  Севилья -:-  Атлетико М 2.77 3.14 2.65
20:30 сегодня  Реал -:-  Реал Сосьедад - - -
22:45 сегодня  Хетафе -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.3 2.95 3.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.4 4.1 8.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2 2.9 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.16 5.75 22
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 4.3 3.7 1.75
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Австралия -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Таиланд -:-  Индия - - -
19:00 сегодня  Сирия -:-  Палестина - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.9 3.2 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.7 3.15 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1.23 5.3 12
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеймсРеймс -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 1.85 3.2 4.4
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 1.65 3.4 5.5
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Кане Руссийон (Кане-ан-Руссийон)Кане Руссийон -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ВитреВитре - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1.55 3.55 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПонтивиПонтиви -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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Бесплатные уроки от безумного гения

вчера, 18:58

Его, живущего футболом и дикого, всегда уважали коллеги, но редко Марсело занимал первые места. На «Соккер.ру» - об очередном проекте Маэстро. 

Пятнадцать лет. Пятнадцать лет тому назад «Лидс» вылетел из АПЛ, хотя бывали третьими в высшей лиге и в полуфинал Лиги чемпионов зашли. Рио Фердинанд, Миллз, Харт, Ли Бойер, Кьюэлл, Смит, Видука зажгли на границе столетий под руководством Дэвида О'Лири.

Но затем был провал, финансовые проблемы, вылет в третий по счету дивизион… Потом пришел владелец Челлино, и так управлял, что тренеры наотрез оказывались работать на итальянца. Хорошо, что одиозного Массимо на 18 месяцев отстранили от футбола, и в результате он продал клуб 44-летнему Андреа Радриаццани.

Не все решения фаната «Ювентуса» нравятся поклонникам «Лидса», но этот почтенный вовремя джентльмен разозлился, когда «Лидс» прошлый сезон завершил на 13 месте с отрывом в 39 очков от первой строчки. В результате владелец клуба выдал рекордный в истории контракт для нового тренера. Причем пригласил не слабого специалиста без имени, а доверился «Эль Локо» - «Сумасшедшему». 

«Лидс» вперед ведет Бьелса, и с июня 2018 многое в команде изменил. Не удивительно, ведь у Марсело не все в порядке с головой по меркам рядового человека. Аргентинец трудоголик – тоже своего рода болезнь. Никто из тренеров не попросит поставить на базе клуба постель и кухню, чтобы жить на работе.

А в «Марселе», который Бьелса возглавлял после «Атлетика», Марсело не брал на выездные матчи помощников, если те ошибались во время тренерских сессий. Однажды на матч отправился только врач команды, остальных босс отстранил за плохую работу на занятиях команды.

С Бьелсой работать непросто – в Марселе его не устроил ремонт на базе, а от «Лацио» аргентинец отказался через два дня после подписания контракта. Обычный гений – доказано давно, еще в 90-х, и гений сумасшедший. Теперь тащит «Лидс» в АПЛ. Присмотримся к его результатам и методам поближе.  

Скачок на шесть позиций. В прошлом сезоне после 26 туров у «Лидса» была похожая статистика, но хуже. 13 побед вместо 15 сейчас, 4 мировых против 6, целых 9 поражений против 5 сейчас. Тогда «Юнайтед» занимал шестое место, и хотя тоже были высоко, ни о каком лидерстве речь не шла.

«Вулверхэмптон» прошлого сезона играл мощнее, чем нынешний лидер Чемпионшипа, но Марсело на таком отрезке показал прогресс в 8 пунктов. И хотя в обороне ситуация кардинально не изменилась – в двух сезонах по 28 пропущенных, «Лидс Юнайтед» сейчас забил на 7 голов больше, что и позволило возглавить таблицу. 

Они лучше конкурентов, пускай уступают некоему ориентиру в виде «Вулвз» прошлого сезона. Зато нет клуба с меньшим числом поражений. Нет команды, которая чаще празднует победы. У «Лидса» сейчас два поражения подряд – показатель, что не все получается, но до этого дела шли куда лучше – Бьелса активно работает. 

Совершенно другая тактика. В прошлом году 37 матчей из 46 туров 13-я команда Чемпионшипа провела по схеме «4-2-3-1», в пяти случаях видели «4-3-3», и только трижды играли с четверкой в полузащите и двумя форвардами. И хотя многие футболисты остались – поменяли игроков четырех позиций, подход другой. 

Бьелса в 20 турах применял схему «4-1-4-1» (видоизменяя ее по ходу матчей), лишь трижды переходил на три центральных, и лишь два раза применял самую ходовую модель прошлого сезона. У него тоже один ярко выраженный форвард, но есть четкий опорник с функциями диспетчера в лице Кельвина Филипса (защитника и хавбека).

«Лидс» ожидаемо лидирует по общему количеству передач – 512 за матч. Единственная команда дивизиона, которая отдает больше полутысячи пасов за поединок, пусть немало передач пока назад или в стороны, не обязательно вперед. У них далеко не лучшая атака – по голам уступают и ВБА, и «Астон Вилле», и еще двум клубам, зато по владению первые, по точности пасов – в тройке. 

Чемпионшип, как знаем по опыту Леонида Слуцкого – сложный турнир для новых тренеров. Там много команд примерно одних возможностей, но «Лидс» демонстрирует понимание установок Бьелсы, что очень важно. У них красивый атакующий рисунок, отсылки к «Наполи» лучших отрезков при Сарри, но тактика построена иначе, поскольку не может опираться на класс исполнителей. 

Предельная мотивация середняков. Никто чаще «Лидса» не бьет по чужим воротам. Мячом постоянно владеют, передач отдают много, причем есть свой маг и чародей. Испанец Пабло Эрнандес в 33 года уже придумал 10 ассистов и забил 7 мячей. Также неплохо себя чувствует Кемар Руф, ведь у хавбека и форварда 13 мячей и 2 ассиста. 

И поляки, и македонцы, и шотландцы, и валлийцы у Бьелсы поверили в себя. В каждом втором интервью людей из состава «Лидс Юнайтед» можно прочитать одну мысль разными словами: «Марсело научил меня иначе смотреть на футбол. Анализируем соперников, свою игру, смотрим нарезки по конкретным оппонентам, изучаем тактику». 

Одним словом, Бьелса вывел «Лидс» из 20 века в 21-й. Тактически у него много решений, знакомых вам по «Реалу» Зидана – Зинедин является поклонником творчества Марсело, как и Гвардиола. Также аргентинец старается выходить в атаку так, как «Наполи», «Ливерпуль» или МС.

Одним словом, если закрыть глаза, что частенько шикарно расчерченные атаки футболисты «Лидса» завершают плохими ударами – подводит мастерство, сама тактика очень напоминает то, что делают гранды. Порой со слабыми соперниками команда Бьелсы даже ведет себя как «Ювентус» этого сезона, только своего Роналду нет. Но выжидают свободные зоны по аналогичному принципу. 

Если у Клоппа, Гвардиолы, Аллегри или других элитных наставников есть свободная минутка – просят аналитиков команды подготовить характерные нарезки игры «Лидса», и точно знакомятся с тем, что творит Бьелса, ведь это бесплатные уроки для учеников, которым почти не у кого учиться. 

Причем что приятно – Марсело никогда не давит на игроков за низкий уровень, как это любит делать Моуриньо. Бьелса даже самую дорогую покупку со времен Фаулера (то есть впервые за 17 лет) – форварда Бэмфорда, поддерживает, хотя у Патрика не все клеится на поле. Зато на тренировке может забить красиво, а тренер побежит с ним радоваться и обниматься. Бьелса дикий, но не злой. 

Ждем «Лидс» Бьелсы в АПЛ 2018/19

Брайан Клаф в «Лидсе» проработал 44 дня. Бьелса давно побил рекорд другого самобытного футбольного гения. Марсело должен выйти в АПЛ, а руководители его «Юнайтед» вынуждены грамотно ходить по канату требований аргентинца, чтобы тот не уволился, как во многих случаях в карьере.

Но где бы Марсело Бьелса ни трудился – независимо от результатов команды, тактика там современная и безупречная. Возможно, будь аргентинец чуть спокойнее и не таким экстравагантным в решениях, то в его мозгу не соединялись бы идеи, которыми потом восхищались десятки выдающихся тренеров и сотни наставников меньшего калибра. 

Необходимое сумасшествие ведет «Лидс» в АПЛ спустя долгих 15 лет. Есть смысл пожелать им успехов, ведь даже самая раскрученная и богатая лига мира нуждается в самобытных коллективах. Бьелса ставит яркий футбол, независимо от того, где работает – в Чили, Франции или Англии. Говорит на универсальном языке, и его работа чаще всего впечатляет. 

Магия этого «Лидса» в том, что за пару месяцев команда из тринадцатого места стала лидером лишь потому, что средним игрокам объяснили, как надо играть в футбол правильно. Если подопечные Бьелсы выдержат до конца сезона и два поражения подряд не означают начало провальной серии, то получим аналог истории «Лестера», только в Чемпионшипе. 

Был середняк, назначил подходящего тренера, даже не подписывали Мареза и Канте, а лидируют во второй английской лиге. «Лидсу» и Бьелсе со всего мира сейчас желают удачи и плодотворного длительного сотрудничества. Причем по легенде Марсело даже отвечает каждое утро на письма фанатов. Такой тренер украсит АПЛ, особенно если летом найдутся деньги на новичков уровня высшего дивизиона. 

А пока держатся на отдаче футболистов и тактическом гении сеньора Марсело. Будет очень сложно не потерять первое место, но исторический шанс нельзя упускать. С весны 2004 года на «Элланд Роуд» не играли матчи английской Премьер-Лиги. Пора вернуть трехкратного чемпиона в высшее общество. И Бьелсе такая задача по зубам. 

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Все комментарии
Soccer2016
Soccer2016
   388 / 654
сегодня в 08:33
Нашел ошибку, ждем Лидс Бьелсы в АПЛ 2018/19
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   25 / 654
вчера в 23:16
как турнули 14коватого жулика Чиполлино, дела у Павлинов пошли в гору, ждём в АПЛ! Только зря, мне кажется, продали Вуда Кларетам, хоть и выгодно, но явно для заработать
Физручиньо
Физручиньо
   155 / 654
вчера в 22:58
Война Белой и Алой розы... Раньше были жесткие зарубы, до того как белые скатились, последний раз играли с ними аж в 2011 году. Надеюсь, они вернутся на высший уровень и старая война возродится.
DXTK
DXTK ответил Viduka
   88 / 654
вчера в 22:57
Отскоков практически не было. В большинстве матчей, в том числе и проигранных, Лидс владел преимуществом, однако трудно набирать очки, реализуя один момент из десяти. Плюс эпидемия травм, продолжающаяся не первый месяц и косящая, в первую очередь, защитников. В итоге в обороне приходится играть днищам вроде Форшоу, привозящим по три гола за матч.
по этому я и говорю надо усилять команду под аПЛ и лучше начинать именно в зимний трансферы, чтобы днорявая защита не вышла в итоге боком, потому что всего два очка преимущество над вторым местом и это шатка.

Бьелсе удачи он явно оживил Лидс. посмотрим в мае затянет их в апл или нет. Лично уже третий сезон образно ставлю их на повышение в классе, пока подводят меня.
Viduka
Viduka ответил DXTK
   196 / 654
вчера в 22:21
Там плотное противостояние и Лидс в последней игре проиграл Халлу, который пол сезона валандался в зоне вылета, а также в самом начал проиграли бирмингему который начал сезон только первой победы. А еще проиграли Ноттингем форасту 2-4 и это звонок. Да и как показывают матчи они чудом отскакивают, после марта можно будет сказать вернется Лидс или нет. Рядом находится Норвич, недалеко прошлогодний участник АПЛ Вест Брович, да и другие клубы которые борьются за плейофф и повысшение в классе просто так не останут. тем более как это часто бывает у Лидса, они хорошо идут до середины сезона, потом у них бывает резкий спад. Впереди их ждет матч против команды Лэмпарда Дерби, которые также активно ведут борьбу за повысшени в классе. хотя в первой игре было 4:1 в пользу команды Бьелсы. Но в любом случаи к своему 100 лидс наверно вернется таки обратно в элиту.
Отскоков практически не было. В большинстве матчей, в том числе и проигранных, Лидс владел преимуществом, однако трудно набирать очки, реализуя один момент из десяти. Плюс эпидемия травм, продолжающаяся не первый месяц и косящая, в первую очередь, защитников. В итоге в обороне приходится играть днищам вроде Форшоу, привозящим по три гола за матч.
Mi6
Mi6
   609 / 654
вчера в 21:10
Гений
DVL
DVL
   347 / 654
вчера в 20:57
За Лидс и Бьелсу респект. Давно заждались в АПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 654
вчера в 20:24
Это не Слуцкий,это Тренер,удачи лидсу,автору пять!
DXTK
DXTK
   88 / 654
вчера в 19:35
если они вернутся в АПЛ главное чтобы были трансферы под усиление.
DXTK
DXTK
   88 / 654
вчера в 19:11
Там плотное противостояние и Лидс в последней игре проиграл Халлу, который пол сезона валандался в зоне вылета, а также в самом начал проиграли бирмингему который начал сезон только первой победы. А еще проиграли Ноттингем форасту 2-4 и это звонок. Да и как показывают матчи они чудом отскакивают, после марта можно будет сказать вернется Лидс или нет.

Рядом находится Норвич, недалеко прошлогодний участник АПЛ Вест Брович, да и другие клубы которые борьются за плейофф и повысшение в классе просто так не останут. тем более как это часто бывает у Лидса, они хорошо идут до середины сезона, потом у них бывает резкий спад.

Впереди их ждет матч против команды Лэмпарда Дерби, которые также активно ведут борьбу за повысшени в классе. хотя в первой игре было 4:1 в пользу команды Бьелсы.

Но в любом случаи к своему 100 лидс наверно вернется таки обратно в элиту.
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