«Штутгарт» - «Унион Берлин»: Прогноз от БК Pinnacle

вчера, 21:28

«Штутгарт»

Два сезона назад подопечные Нико Виллига выиграли вторую Бундеслигу. Болельщикам казалось, что команда надолго вернулась в Бундеслигу, но об этом уже утверждать невозможно. Очень неровно «Штутгарт» провел весь турнир. Команда не впечатляла качеством своей игры в обороне.

Стоит признать, что абсолютно закономерно «Штутгарт» завершил сезон на 16-й позиции. Не было шансов в концовке, чтобы подняться выше, так как отставание составляло от 15-го места четыре пункта.

В последних поединках удалось прибавить коллективу и удалось несколько наладить игру в обороне. Теперь остается поработать над качественными действиями при построении стандартных положений. В лазарете находится игрок обороны Андреас Бек.

«Унион»

Подопечные Урса Фишера довольно здорово проявили себя во второй Бундеслиге. Удачный финиш в сезоне позволил команде зацепиться за третью позицию. Разгромы над «Эрцебирге» и «Ауе».

Все еще помнят эту команда за выступление в недавнем выступлении в Бундеслиге. Все-таки в концовке не удалось показать свою лучшую игру и как результат, «Унион» вылетел.

Команда подходит в идеальной игровой форме к противостоянию с «Штутгартом».

Букмекерская контора Pinnacle выставила свои котировки на текущую встречу:

Победа «Штутгарта» - 2,17

Ничья – 3,83

Победа «Унион» - 3,27

Тотал больше – 2,20

Тотал меньше – 1,73

Интересные факты об игре

«Штутгарт» сумел добыть две победы в последних поединках на домашней арене всухую

«Унион» не знает вкуса побед в четырех последних выездных встречах

Дважды между собой встречались команды в истории. Были зафиксированы ничья и победа «Штугарта»

Прогноз

«Швабы» выглядят заслуженным фаворитом противостояния. Чаще всего прописка в первой Бундеслиге сохраняется за представителями элитного дивизиона. С большой долей вероятности хозяева должны все-таки за счет более высокого индивидуального мастерства. Качественная игра в атаке помогут «Штутгарт» обеспечить себя комфортным преимуществом перед поездкой в Берлин. В букмекерской конторе Pinnacle играем победу хозяев за 2,13.