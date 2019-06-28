Двуликий Акинфеев. ЦСКА пора искать голкипера?

вчера, 14:40

Почему «армейцы» осенью не пропускали, а весной не прошли в ЛЧ ? «Соккер.ру» после поражения от «Краснодара» обращает внимание на футбольного Януса.

Акинфеев - легенда

Игорь Владимирович – легенда российского футбола и ЦСКА . Это если говорить серьезно. Хотя шутки тоже бывали смешными, пусть и относились в полной мере к Игнашевичу и братьям Березуцким, Фернандесу и Щенникову, которые тоже разделяют вину за серию с пропущенными голами в ЛЧ , которую даже математически нереально сложно поставить. И еще сложнее побить.

Там и тренеры виноваты, и опорные полузащитники, вроде Вернблума. И сам Акинфеев «привозил», как с молодости точечно умел – давно проводили анализ голов легендарной серии, там достаточно ошибок голкипера, хоть и спасал частенько. Но силы обычно были неравны, ЦСКА редко был так хорошо готов к приключениям в ЛЧ , как при Слуцком, когда попали в четвертьфинал.

Даже в прошлом сезоне, дважды обыграв «Реал», финишировали на последнем месте в группе, что успехом не назовешь. Но прямой вины Акинфеева в этом нет, пусть вышел из себя в одном из матчей и заработал красную карточку. Зато такие перепады – от идеальной игры на линии до выпущенных из рук мячей, от спокойной работы с обороной до истерики и криков на защитников, соперников и арбитров, всегда характеризовали российского Касильяса.

Капитан подвел весной

Настолько хорош, спокоен и надежен был в чемпионате России осенью прошлого года, настолько дерганным, неуверенным в успехе, новом «сухаре» и оторванным от защиты, с которой вроде бы началась любовь с первого взгляда, оказался весной. Многие справедливо отметили перемены, причем спад связали не только с очевидными ошибками Бекао и компании.

Не будем голословными, сравним показатели. «Зенит» настрелял ЦСКА три мяча, создав моментов на 1.2 по xG – Акинфеев сыграл не лучшим образом, плохо работая с ударами под левую руку. С «Динамо» пропустил дважды, хотя в этом случае моменты у соперника были верными. «Локомотив», «Оренбург», «Уфа» и «Арсенал» сыграли иначе, но без коллекции моментов выжимали голы.

Вот и получается, что в 17 турах Акинфеев пропустил 8 мячей – 0.47 за игру. А в оставшихся 13 весенних играх – 15, то есть по 1.15. А если суммировать xG соперников, то в первой части сезона получаем 13.27 (0.78 за игру), а весной - 12.67 (0.97 за матч). Вывод прост – хотя оборона ЦСКА допускала больше ошибок, их деградация составила всего 20 %. Тогда как Акинфеев стал пропускать чаще на 60 %. Вратарь повлиял на неудачу весной – с третьего места скатились на четвертое.

Игорь – многоликий

Хотел бы быть однозначным, а не может. Как Янус, в честь которого назван месяц январь («Янусов месяц»). Божество с двумя лицами в разные стороны. Луна, небо, солнце – вот это все одновременно. Некогда главный, но двузначный придуманный древними римлянами персонаж. Акинфеев не выдуманный, а реальный. Но поскольку на Олимпе с 2002 года, целых 17 лет, то мифологического в его образе полно.

Для одних это строго многократный чемпион России, рекордсмен по «сухарям» в РПЛ . Также человек, который не испугался пойти к фанатам после провала на Евро-2016, в отличие от коллег. Плюс отразил ногой тот самый удар в серии против Испании – подарил праздник народу, которому поводы для радости не помешают. Другими словами, последние годы Акинфеев потратил, чтобы после тридцати показать себя крутым вратарем.

И одновременно это голкипер, который «привозил». Кто смотрел интервью Акинфеева, тот знает о его забавной особенности – иногда использует устоявшиеся фразы, которые прочитал в книгах, не по назначению, хочет казаться глубже, чем есть. И неуместные игровые вкрапления по ходу нормальных сезонов всегда были чертой голкипера. Речь о ранимом человеке. Тут ничего нового для Игоря, но есть новизна для ЦСКА .

Статус – проблема тренера

Как усадить Игоря Владимировича на скамейку, если буквально выжег понятие «второй вратарь» из тренерского лексикона наставников ЦСКА ? У Акинфеева такой статус, что есть только он, а дублеры дышат лишь для того, чтобы подавать мячи в упражнениях, признавая величие Игоря. И не навязывать конкуренцию, довольствуясь временами, когда здоровье или дисквалификации мешают сыграть.

Так бывает редко, но Акинфеев не врал, когда говорил о причине расставания со сборной – колено. Когда скауты иностранных клубов интересовались голкипером, то узнавали о проблемах, которые уже заставляют отдыхать дольше. Как и Данни, Акинфеев пережил «кресты», сохранив уровень игры – а на отрезке с лета 2014-го по лето 2018-го еще и много чисто вратарских нюансов подтянул. Но хроническая болезнь – тоже болезнь.

Ганчаренко входит в сезон с голкипером, который сам не понимает, как поведет себя колено после любого прыжка, не говоря о стыке с нападающим. При этом никто даже не заикается о поисках нового вратаря, хотя первому номеру 33 года и у него есть проблемы на поле. Вчера гол был пропущен не по вине Акинфеева, но Игорь не отталкивается, когда идет удар под левую ногу. У него определенно есть функциональные ограничения, но у тренера нет права чередовать вратарей, как бывало с Буффоном в двух последних сезонах.

Бездействие не поможет

Будущий сезон – решающий для легенды ЦСКА . Если со здоровьем все будет в порядке, как минимум осень, пока не накопится усталость, Акинфеев проведет на высоком уровне. Но если Гинер и Ганчаренко испугаются провести честную беседу с Игорем и объяснить, что настала пора подыскать наследника-воспитанника и наигрывать, чтобы привыкал сам и оборона, то в любой момент «армейцы» могут остаться без вратаря.

Наивно верить, что можно годами играть на уколах без спадов. Ведь у Акинфеева были травмы по характеру, как у атакующих игроков. Его нельзя сравнивать с вратарями, что играли до сорока с одним вывихом мизинца за карьеру и парочкой помятых ребер. Уже и болельщики ЦСКА начали подмечать, что Игорь частенько не отталкивается или не прыгает в эпизодах, где полностью здоровый и молодой вратарь действует иначе.

Работая на опыте и благодаря выбору позиции, Акинфеев объективно остается в списке лучших голкиперов РПЛ . 79 сэйвов – доказательство. Но до момента, когда подведет колено. В интересах продуманного клуба ЦСКА закрыть этот вопрос. Ведь нет уверенности, что в коллективе все молятся на Януса. Молодые защитники в восторге от понимания, что на последнем рубеже человек, который официально завершил карьеру в сборной из-за проблем со здоровьем?

Плюс сам Акинфеев, как стареющий главный человек в команде, вряд ли будет паинькой, когда придется с боями признать, что после каждого нового спада все труднее возвращаться. Каков мудрый выход? Убедить Игоря, что нужен ученик с амбициями, реальный конкурент. И путь победит сильнейший. А если вратарь станет капризничать, угрожать завершением карьеры и портить Ганчаренко жизнь – его право.

ЦСКА с Игорем всегда обходился, как любящая мать с первенцем, поэтому никаких обид быть не может. У Акинфеева контракт до 2022 года, но не должен играть, если не готов психологически или физически. Выходит на поле вопреки боли? Надо отдать должное. Но каков смысл всех страданий? Если терпит ради побед ЦСКА , то надо быть на пике всегда, что сложно, а если ради личных рекордов – тогда за столом переговоров нет субъекта в виде клуба, есть только Акинфеев и его интересы.