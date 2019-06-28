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Двуликий Акинфеев. ЦСКА пора искать голкипера?

вчера, 14:40

Почему «армейцы» осенью не пропускали, а весной не прошли в ЛЧ? «Соккер.ру» после поражения от «Краснодара» обращает внимание на футбольного Януса.

Акинфеев - легенда

Игорь Владимирович – легенда российского футбола и ЦСКА. Это если говорить серьезно. Хотя шутки тоже бывали смешными, пусть и относились в полной мере к Игнашевичу и братьям Березуцким, Фернандесу и Щенникову, которые тоже разделяют вину за серию с пропущенными голами в ЛЧ, которую даже математически нереально сложно поставить. И еще сложнее побить.

Там и тренеры виноваты, и опорные полузащитники, вроде Вернблума. И сам Акинфеев «привозил», как с молодости точечно умел – давно проводили анализ голов легендарной серии, там достаточно ошибок голкипера, хоть и спасал частенько. Но силы обычно были неравны, ЦСКА редко был так хорошо готов к приключениям в ЛЧ, как при Слуцком, когда попали в четвертьфинал.

Даже в прошлом сезоне, дважды обыграв «Реал», финишировали на последнем месте в группе, что успехом не назовешь. Но прямой вины Акинфеева в этом нет, пусть вышел из себя в одном из матчей и заработал красную карточку. Зато такие перепады – от идеальной игры на линии до выпущенных из рук мячей, от спокойной работы с обороной до истерики и криков на защитников, соперников и арбитров, всегда характеризовали российского Касильяса.

Капитан подвел весной

Настолько хорош, спокоен и надежен был в чемпионате России осенью прошлого года, настолько дерганным, неуверенным в успехе, новом «сухаре» и оторванным от защиты, с которой вроде бы началась любовь с первого взгляда, оказался весной. Многие справедливо отметили перемены, причем спад связали не только с очевидными ошибками Бекао и компании.

Не будем голословными, сравним показатели. «Зенит» настрелял ЦСКА три мяча, создав моментов на 1.2 по xG – Акинфеев сыграл не лучшим образом, плохо работая с ударами под левую руку. С «Динамо» пропустил дважды, хотя в этом случае моменты у соперника были верными. «Локомотив», «Оренбург», «Уфа» и «Арсенал» сыграли иначе, но без коллекции моментов выжимали голы.  

Вот и получается, что в 17 турах Акинфеев пропустил 8 мячей – 0.47 за игру. А в оставшихся 13 весенних играх – 15, то есть по 1.15. А если суммировать xG соперников, то в первой части сезона получаем 13.27 (0.78 за игру), а весной -  12.67 (0.97 за матч). Вывод прост – хотя оборона ЦСКА допускала больше ошибок, их деградация составила всего 20 %. Тогда как Акинфеев стал пропускать чаще на 60 %. Вратарь повлиял на неудачу весной – с третьего места скатились на четвертое.

Игорь – многоликий

Хотел бы быть однозначным, а не может. Как Янус, в честь которого назван месяц январь («Янусов месяц»). Божество с двумя лицами в разные стороны. Луна, небо, солнце – вот это все одновременно. Некогда главный, но двузначный придуманный древними римлянами персонаж. Акинфеев не выдуманный, а реальный. Но поскольку на Олимпе с 2002 года, целых 17 лет, то мифологического в его образе полно.

Для одних это строго многократный чемпион России, рекордсмен по «сухарям» в РПЛ. Также человек, который не испугался пойти к фанатам после провала на Евро-2016, в отличие от коллег. Плюс отразил ногой тот самый удар в серии против Испании – подарил праздник народу, которому поводы для радости не помешают. Другими словами, последние годы Акинфеев потратил, чтобы после тридцати показать себя крутым вратарем.

И одновременно это голкипер, который «привозил». Кто смотрел интервью Акинфеева, тот знает о его забавной особенности – иногда использует устоявшиеся фразы, которые прочитал в книгах, не по назначению, хочет казаться глубже, чем есть. И неуместные игровые вкрапления по ходу нормальных сезонов всегда были чертой голкипера. Речь о ранимом человеке. Тут ничего нового для Игоря, но есть новизна для ЦСКА.

Статус – проблема тренера

Как усадить Игоря Владимировича на скамейку, если буквально выжег понятие «второй вратарь» из тренерского лексикона наставников ЦСКА? У Акинфеева такой статус, что есть только он, а дублеры дышат лишь для того, чтобы подавать мячи в упражнениях, признавая величие Игоря. И не навязывать конкуренцию, довольствуясь временами, когда здоровье или дисквалификации мешают сыграть.

Так бывает редко, но Акинфеев не врал, когда говорил о причине расставания со сборной – колено. Когда скауты иностранных клубов интересовались голкипером, то узнавали о проблемах, которые уже заставляют отдыхать дольше. Как и Данни, Акинфеев пережил «кресты», сохранив уровень игры – а на отрезке с лета 2014-го по лето 2018-го еще и много чисто вратарских нюансов подтянул. Но хроническая болезнь – тоже болезнь.

Ганчаренко входит в сезон с голкипером, который сам не понимает, как поведет себя колено после любого прыжка, не говоря о стыке с нападающим. При этом никто даже не заикается о поисках нового вратаря, хотя первому номеру 33 года и у него есть проблемы на поле. Вчера гол был пропущен не по вине Акинфеева, но Игорь не отталкивается, когда идет удар под левую ногу. У него определенно есть функциональные ограничения, но у тренера нет права чередовать вратарей, как бывало с Буффоном в двух последних сезонах.

Бездействие не поможет

Будущий сезон – решающий для легенды ЦСКА. Если со здоровьем все будет в порядке, как минимум осень, пока не накопится усталость, Акинфеев проведет на высоком уровне. Но если Гинер и Ганчаренко испугаются провести честную беседу с Игорем и объяснить, что настала пора подыскать наследника-воспитанника и наигрывать, чтобы привыкал сам и оборона, то в любой момент «армейцы» могут остаться без вратаря.

Наивно верить, что можно годами играть на уколах без спадов. Ведь у Акинфеева были травмы по характеру, как у атакующих игроков. Его нельзя сравнивать с вратарями, что играли до сорока с одним вывихом мизинца за карьеру и парочкой помятых ребер. Уже и болельщики ЦСКА начали подмечать, что Игорь частенько не отталкивается или не прыгает в эпизодах, где полностью здоровый и молодой вратарь действует иначе.

Работая на опыте и благодаря выбору позиции, Акинфеев объективно остается в списке лучших голкиперов РПЛ. 79 сэйвов – доказательство. Но до момента, когда подведет колено. В интересах продуманного клуба ЦСКА закрыть этот вопрос. Ведь нет уверенности, что в коллективе все молятся на Януса. Молодые защитники в восторге от понимания, что на последнем рубеже человек, который официально завершил карьеру в сборной из-за проблем со здоровьем?  

Плюс сам Акинфеев, как стареющий главный человек в команде, вряд ли будет паинькой, когда придется с боями признать, что после каждого нового спада все труднее возвращаться. Каков мудрый выход? Убедить Игоря, что нужен ученик с амбициями, реальный конкурент. И путь победит сильнейший. А если вратарь станет капризничать, угрожать завершением карьеры и портить Ганчаренко жизнь – его право.

ЦСКА с Игорем всегда обходился, как любящая мать с первенцем, поэтому никаких обид быть не может. У Акинфеева контракт до 2022 года, но не должен играть, если не готов психологически или физически. Выходит на поле вопреки боли? Надо отдать должное. Но каков смысл всех страданий? Если терпит ради побед ЦСКА, то надо быть на пике всегда, что сложно, а если ради личных рекордов – тогда за столом переговоров нет субъекта в виде клуба, есть только Акинфеев и его интересы.

Чтобы годами удавалось беречь ногу, но не страдал ЦСКА, Ганчаренко пригодятся поочередно два сильных вратаря в стартовой обойме на три турнира. Пока есть только один и он не одобрил наличие сильного конкурента.     

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
   553 / 650
сегодня в 10:11
Автор статьи, судя по, собственно, статье, сильно моложе Акинфеева. Ну так вот - для кипера он находится, если не в молодости, то в полном расцвете сил. Играть ему ещё много сезонов, и может ещё таких рекордов понаставить, что врядли кто-то когда-то побьёт. Но вы продолжайте вспоминать серию ЛЧ, таким журналистам, это намного интереснее. Бред.
Bastardo
Bastardo ответил Великолепный
   255 / 650
сегодня в 08:43
Ахахахахаах! Завидуй молча! https://www.youtube.com/watch?v=ZhSlxM_LoXw https://www.youtube.com/watch?v=_sdDsR3p_8Q https://www.youtube.com/watch?v=njlyj3aW0ao
Что Спартак, что кони - и те, и другие вылетели из того турнира.

На счёт "ноги бога" - сильно преувеличили для людей, которые не сильно интересуются футболом. Вот аналогичный эпизод из чемпионата Грузии.
ekliziast
ekliziast
   214 / 650
сегодня в 06:58
Что можно сказать об Акинфееве , это клоун , к тому же гнилой клоун.После его кляуз на Велика , нормальные болелы его за человека не считают.
fanatcska94
fanatcska94 ответил Леонид Прохорцев 1
сегодня в 02:44
Акинфеев неплохой вратарь, но отсутствие конкуренции, сознательное принижение таланта молодых киперов, привели к серьезным провалам на международной арене. Самый яркий пример, провал сборной по вине Акинфеева на ЧМ в Бразилии. Наши "специалисты" зачастую говорят то, что от них хотят услышать. 17 лет они прославляют Акинфеева. А в Европе? За все эти годы не войти в дюжину лучших вратарей Старого Света, это провал, это фиаско. Надо отметить, что как человек , Акинфеев кроме презрения ничего не заслужил. Он ни разу не признал себя виновным. Его подлое поведение по отношению к Веллитону, характеризует его , как человека, без чести и достоинства.
"подлое поведение по отношению к Веллитону"
серьезно?
сначала этот коротыш явно не успевая к мячу тупо врезается во вратаря, даже не пытаясь этот мяч достать. Играет тупо в корпус и сбивает с равновесия, из-за чего Акинфеев приземляется неудачно.

а через год двумя ногами шипами вперед он прыгает на Акинфеева пытаясь чуть ли не оторвать ему голову, когда вратарь идет на мяч вперед руками.

Как раз таки бразилец и проявляет себя как человек без чести, а проще говоря, как настоящая gnida.
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 02:40
вся статья основана лишь на пропущенном мяче от Краснодара. Мяч летел слева от Акинфеева, он не стал прыгать - "ух, кошмар, проблемы со здоровьем, с психикой, пора менять, надо искать молодого" и т.д.
тьфу, ерунда какая-то.
Red blu
Red blu
сегодня в 01:03
Игорь легенда, мастер своего дела, с шести лет в ЦСКА, и не так то просто найти замену такому вратарю. Как показывает практика в других клубах ищут а найти не могут.
Живой пример клуба из тарасовки. Сколько уже перепробовали вратарей и не счесть. А толку ноль.
Юсуф Джалилов
Юсуф Джалилов ответил mihaluch
вчера в 22:42
Ты наверно ещё не родился ,,когда в воротах сборной какие-то бомжи стояли. Один только Филимонов чего стоит. Кто видел фейлы Филимонова вживую, скажет что привозы Акинфеева - цветочки
RBA
RBA ответил viv
вчера в 22:37
Адекватные спартачи должны понимать.... что самим надо волноваться за своих вратарей....скоро квалификация ЛЕ.....
Да они вратарей пачками покупают,наверное коллекционируют.
RBA
RBA ответил Absinthe5
вчера в 22:35
Пусть остается. Над кем ржать-то вся Европа будет?)
    112910415
    112910415
       56 / 650
    вчера в 22:01
    очень трудная в психологическом смысле ситуация
    saha100
    saha100
       378 / 650
    вчера в 21:40
    Не зря игаря с 25ом сравнили
    mihaluch
    mihaluch
       48 / 650
    вчера в 20:34
    Самый слабый вратарь сборной за всё её существование.
    Алексей .N
    Алексей .N
       355 / 650
    вчера в 19:58
    В этом главное упущение и началось оно еще при Газаеве.Сколько вратарей за Игорем загнулись((( Должен быть второй вратарь который имеет регулярную игровую практику,не менее трети игр,пусть с менее серьезными соперниками.
    Absinthe5
    Absinthe5
       157 / 650
    вчера в 19:30
    Пусть остается. Над кем ржать-то вся Европа будет?)
    Леонид Прохорцев 1
    Леонид Прохорцев 1
       639 / 650
    вчера в 19:15
    Акинфеев неплохой вратарь, но отсутствие конкуренции, сознательное принижение таланта молодых киперов, привели к серьезным провалам на международной арене. Самый яркий пример, провал сборной по вине Акинфеева на ЧМ в Бразилии. Наши "специалисты" зачастую говорят то, что от них хотят услышать. 17 лет они прославляют Акинфеева. А в Европе? За все эти годы не войти в дюжину лучших вратарей Старого Света, это провал, это фиаско. Надо отметить, что как человек , Акинфеев кроме презрения ничего не заслужил. Он ни разу не признал себя виновным. Его подлое поведение по отношению к Веллитону, характеризует его , как человека, без чести и достоинства.
    КАМЮ
    КАМЮ ответил Павел Якунин
       54 / 650
    вчера в 18:01
    Дикань - хороший вратарь был тоже
    Согласен, забыл
    viv
    viv ответил Константин Белых
       99 / 650
    вчера в 17:53
    Адекватные кони должны понимать что пик Игоряна давно прошел. и наигрывать замену нужно прямо сейчас. Не будет адекватной замены-вам же хуже. Да у нас Селихов и Максименко не идеальны но они равноценны и взаимозаменяемы. А если у вас с Игоряном что случись-вы хоть знаете кто у вас запасной вратарь? Кырнац или еще кто? Дак как же они будут ему заменой если ваш Драник даже матча в сезон даже со счетом в вашу пользу просто маниакально боится сажать его на лавку? бред же..
    Адекватные спартачи должны понимать.... что самим надо волноваться за своих вратарей....скоро квалификация ЛЕ.....
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответил КАМЮ
       489 / 650
    вчера в 17:48
    Дикань - хороший вратарь был тоже
    Великолепный
    Великолепный ответил Serg_Diamond
       21 / 650
    вчера в 17:47
    Все по делу. Игорь в матчах с Реалом феерил, а потом некоторые матчи явно провалил. На его совести не один пропущенный гол во второй половине прошлого сезона. А сменщиков то нет. Помазун и Кырнац не имеют игрового опыта. А откуда ему взяться?
    Конечно верно говоришь, но если посмотреть шире,
    а кто сейчас из вратарей играет надежно на 100 процентов
    Как играли ненадежно вратари и Локо и Зенита и спартака и
    Краснодара в Еврокубках все видели.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       197 / 650
    вчера в 17:41
    Все по делу. Игорь в матчах с Реалом феерил, а потом некоторые матчи явно провалил. На его совести не один пропущенный гол во второй половине прошлого сезона. А сменщиков то нет. Помазун и Кырнац не имеют игрового опыта. А откуда ему взяться?
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       21 / 650
    вчера в 17:39
    Ахахахахаах! Завидуй молча!


    spartach n1
    spartach n1 ответил Великолепный
       4 / 650
    вчера в 17:32
    От того мясные и бесятся, что нет у них такого классного вратаря как Игорек!
    Константин Белых
    Константин Белых
       166 / 650
    вчера в 17:28
    Адекватные кони должны понимать что пик Игоряна давно прошел. и наигрывать замену нужно прямо сейчас. Не будет адекватной замены-вам же хуже. Да у нас Селихов и Максименко не идеальны но они равноценны и взаимозаменяемы. А если у вас с Игоряном что случись-вы хоть знаете кто у вас запасной вратарь? Кырнац или еще кто? Дак как же они будут ему заменой если ваш Драник даже матча в сезон даже со счетом в вашу пользу просто маниакально боится сажать его на лавку? бред же..
    DXTK
    DXTK
       167 / 650
    вчера в 17:26
    как можно посадить акинфеева на скамейку.... позвать моуриньо тренером..... усадит легенду как касильяса с которым тут сравнили.... легенда сухарь рекордсмен. особенный ему покажет скамейку. Правда его могут за игоря слить, но Моуриньо не привыкать, хороший отступные за увольнения с Гинера возьмет, и начальство ЦСКА само сделает выбор.... платить несколько десятков лямов Моуриньо или сплавить рекордсмена, хотя бы на скамеку, а после и из команды..

    PS Берите Моуриньо знает как легенд на скамеке держать..... можно ван гала.... философ вообще игоря лешит шкафчика в раздевалке цска.....

    Потом что менять Акинфея ему только 33 года, вон Буффон до 76улет стоял в воротах Юве, тоже чудил порой, но стоял и сегодня еще играет, и игорян сможет еще лет 5 отстоять первым номером. Пускай дальше стоит.
    Питер Ман
    Питер Ман
       51 / 650
    вчера в 17:25
    Игорь лучший, даже я в Питере это понимаю + легенда, хочется верить, что друзья не поступят по свински с легендой, не выкинут
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 650
    вчера в 17:15
    Игорь легенда,но на пару с Бекао они лишили армейцев ЛЧ
    Морозовский
    Морозовский
       27 / 650
    вчера в 17:11
    Заголовок данного сочинения ЯВНО провокационный! Первое предложение надо убрать. С заголовком "ЦСКА пора искать голкипера" и без вопросительного знака согласятся даже кони. Пора, и давно! Игорь истощщщён морально - это его гнетёт и мешает.
    Егерь-Ю
    Егерь-Ю
       565 / 650
    вчера в 17:07
    Какой "Игорян" ? Какой "лётчик" ???? Это Игорь Акинфеев и не всего лишь , а ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ФК ЦСКА , его ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА , с ним в предстоящем сезоне мы поднимемся и никак иначе , вот так !..:)
    Великолепный
    Великолепный ответил FILL3286
       21 / 650
    вчера в 17:01
    Так отстаньте от дырофеева43,он нам всем нужен,как же цирк?
    Ха! Цирк сейчас будет в квалификации ЛЕ у мясных!)))
    FILL3286
    FILL3286
       7 / 650
    вчера в 16:59
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