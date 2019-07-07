Бразилия – Перу: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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Бразилия

Еще перед самым началом соревнований сборная Бразилии считалась главным фаворитом турнира. Подопечные Тите обладают отличным подбором исполнителей, да и стоит признать, что поддержка болельщиков сыграла свое дело. В рамках группового этапа сборная Бразилии не испытала никаких проблем. Ей удалось переиграть Боливию и Перу, правда с Венесуэлой была зафиксирована результативная ничья.

В четвертьфинале Парагвай был близок к тому, чтобы пройти бразильцев, но фортуна отвернулась от них в серии послематчевых пенальти. Далее в полуфинале у Аргентины не было особых шансов, как итог закономерное поражение 0:2.

Перу

Главной сенсацией Кубка Америки является выступление сборной Перу. Вряд ли кто-то мог поверить в то, что подопечные Рикардо Гареки выйдя в плей-офф с третьей позиции в группе сумеют выйти в финал. Удалось им переиграть в рамках группового этапа Боливию 3:1. Эта победа помогла им квалифицироваться в плей-офф.

В четвертьфинале сборная Перу весь матч тяжело оборонялась против Уругвая, но все же сумела победить в серии послематчевых пенальти. В полуфинале были разгромлены чилийцы 3:0.

Котировки БК Pinnacle на финал Копа Америки:

Победа Бразилии – 1,28

Ничья – 5,72

Победа Перу – 12,95

Интересные факты

Сборная Бразилии еще ни разу не пропускала на текущем турнире

Бразильцы только раз в 19 матчах проигрывали сборной Перу

В двух последних поединках команды играли результативно, забивая не меньше трех голов

Прогноз

Сборная Перу понимает, что вряд ли команда выдержит еще один тяжелый матч в котором предстоит львиную долю игрового времени провести в обороне. Учитывая это предположим, что нас ждет открытая игра.

Подопечные Тите перед своими болельщиками в финале будут выкладываться на максимум стремясь как можно быстрее решить исход матча в свою пользу. Должны бразильцы побеждать и делать это уверенно. Играем победу сборной Бразилии с учетом форы в -1,5 мяча за коэффициент 1,95 в букмекерской конторе Pinnacle.