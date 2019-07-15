Три греха Леонида Федуна

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Проблема Спартака не в главном тренере. Отнюдь, его мне искренне жаль, ведь он станет первым, кого красно-белая торсида закидает камнями, вышвырнув за дверь спартаковского дурдома. Сдерживая порывы гнева, интеллигент Кононов сможет утешить себя разве что солидной финансовой компенсацией за досрочное расторжение контракта.

Спартаковский организм давно и неизлечимо болен раком мозга. Массированный курс химеотерапии от Массимо Карерры заставил болельщиков поверить в чудо. Но волшебство случается лишь в библейских притчах, суровая же реальность вынуждает прийти к неизбежному выводу: Леонид Федун и его околофутбольная свита тянет 10-кратного чемпиона России на дно.

Вполне возможно, и я этого совершенно не исключаю, Леонид Арнольдович является экспертом в нефтяном бизнесе. Не случайно же он сколотил свои миллиарды на черном золоте, оказавшись в одном ряду с Алекперовым, Вексельбергом и прочими представителями эффективного менеджмента по-русски. Но в чем чем, а в управлении футбольным клубом владелец красно-белых бензоколонок не имеет совершенно никакого понятия.

15 лет возглавляя мясную лавку в Тушино, Федун сформировал целый взвод тренеров, поставив ему боевую задачу: «Сделать Спартак снова великим». Маститые тяжеловесы и перспективные новички, забугорные варяги и корифеи отечественного тренерского цеха, харизматичные шоумены и просто физруки – все они ушли из «Спартака» с позором, оставив за собой шлейф из скандалов и разочарований.

И даже сам Унаи Эмери был раздавлен, не выдержав давления спартаковских тисков. После унизительного поражения 1:5 от «Динамо», напряжение достигло пика и клуб братьев Старостиных в очередной раз коротнуло у всех на глазах: обладатель самого длинного языка российского футбола публично выказал сомнения в профессиональной компетенции Короля Лиги Европы. Дзюбовское «тренеришка» уже вошло в анналы РФПЛ наряду с романцевским Мукунку, газзаевскими академиками с тросточками и карпиновским Фалькао, который, как известно, к нам не поедет.

За эти годы Федун отметился и достижениями на ниве кадрового вопроса. Руководствуясь благими намерениями, Леонид Арнольдович окружил себя семьей. С лозунгом «Дай порулить» самые хлебные посты были отданы на откуп близким родственникам. Юхан Гераскин, бывший ТОП-менеджер клуба и по совместительству счастливый муж Кати Федун, долгое время контролировал трансферы, отвечая за западный вектор развития «Спартака» в противовес коалиции «ветеранов-староверов», мечтавших вновь пропитать Тарасовку спартаковским духом и накормить всех борщом. Швейцарский турок Мурат Якин – его креатура. Как, впрочем, и Массимо Карерра.



Еще один управленец, который может похвастаться доступом к телу – Андрей Федун, родной брат Леонида Арнольдовича, больше известный громкими высказываниями в прессе, нежели своей непосредственной работой в Совете директоров. Раздавая интервью журналистам, он любил проехаться по обожаемому в фанатской среде итальянцу, выдавая вот такие пассажи: «Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Вы же помните голы на последних минутах, выцарапанные победы? Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно. Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец „поплыл“.

Помнят спартаковские болельщики и других, гораздо более токсичных персонажей. Например, Роман Асхабадзе. Бывший генеральный директор имел неоднозначную репутацию в футбольных кругах. Муссировались слухи о том, что Асхабадзе, работая в структуре подмосковного „Сатурна“, поставлял латиноамериканской диаспоре русских „Наташ“ с низкой социальной ответственностью и неутомимой жаждой легких денег.



Или же другой директор с приставкой „экс“ – Дмитрий Попов. По мнению „желтой“ прессы, он умудрился стать автором уникальной алкометодики подготовки футболистов. Накануне важного московского дерби с „Динамо“, его якобы застукали в ночном клубе в дружной компании бразильцев в лице Веллитона, Ари и Кариоки. Дмитрий все отрицал, но это не имело никакого значения: маховик скандала уже был раскручен.

Скандалы – бич федунского „Спартака“. Тяжелый микроклимат, подковерные игры за денежные потоки вкупе с неумелой работой со спортивными СМИ стоили первому лицу „народной“ команды многих нервных клеток. Опальный лайк Глушакова, разделивший его карьеру на „до“ и „после“. Неосторожное высказывание Титова в адрес Черчесова, которого было достаточно, чтобы выставить многолетнего капитана вон без проводов и почестей. Острый на язык Артем Дзюба, обвинявший Федуна в несправедливой оплате труда, а Карпина – в попытках разрушить его карьеру. А ведь было еще аленичевское «Старков – тупик для „Спартака“ и десятки других конфликтов, огонь которых неизменно раздувался журналистами.

Глушаковско-карерровские страсти вообще были сотканы по лекалам мексиканских мыльных опер с главным героем, несправедливо пострадавшим от тайных козней врагов, с ключевым отрицательным персонажем, который еще 150 серий назад представал перед зрителями образцом чести и достоинства. А теперь подумайте, возможно ли такое в „ ЦСКА “? Вопрос, скорее, риторический. Легче представить, что „Спартак“ становится обладателем ушастого кубка, унизив в финале „Барсу“ со счетом 7:1, чем Гинера, который пустит на самотек скандал между главным тренером и капитаном армейцев. Если же таковой конфликт и будет в реальности, поверьте, мы, простые болельщики, об этом никогда не узнаем. Руководство „ ЦСКА “ сделает все возможное, чтобы не допустить утечки информации в СМИ .

Мне совсем не хочется обмазывать Федуна сплошь черной краской. Закрывая глаза на все его просчеты, стоит признать – ему небезразличен „Спартак“. Были в истории красно-белых гораздо более бессовестные руководители (привет, Андрей). Леонид Арнольдович протянул руку помощи в тяжелый момент для команды. Полностью закрыл все долги, обновил клубную инфраструктуру, подарил болельщикам ультрасовременный стадион европейского уровня, потратив на строительство 14,5 млрд. рублей. Всего же за все годы у власти он вложил в „Спартак“ больше 2-х млрд. евро. Наверное, это самые внушительные инвестиции, которые только видел российский футбол. Сегодня „Спартак“ - один из самых обеспеченных клубов страны. И это, безусловно, ключевая заслуга Федуна. Но в этом и кроется главное противоречие спартаковского босса, которое я не в состоянии понять. Он тратит огромные средства. Свои средства. Но не может (или – не хочет) навести порядок в клубном хозяйстве.