Познается в сравнении. Клубы РПЛ год назад и сейчас

вчера, 18:00

«Зенит» стартовал хуже, чем в прошлом сезоне, а «Краснодар» и ЦСКА прибавили. «Соккер.ру» в день возобновления РПЛ изучает графики движения российских команд.

«Краснодар» - 17 очков (+1)*

В прошлом сезоне у «Краснодара» после восьми туров было 16 очков и второе место вслед за «Зенитом». Сейчас всего на балл больше - 17, зато первая строчка, пусть ее и приходится делить с тем же «Зенитом» и «Ростовом». Для «Краснодара» это лучший старт за всю историю выступлений в Премьер-Лиге, причем «быки» обновляют личный рекорд третий год подряд: 15 очков и четвертая строчка в сезоне 2017/18, 16 очков и второе место в прошлом розыгрыше чемпионата России, наконец, 17 баллов и первое место сейчас. Поступательное движение налицо.

*в сравнении с количеством очков после 8 туров сезона 2018/19.

«Ростов» - 17 очков (+2)

Для «Ростова» 17 очков после четверти чемпионата — это тоже клубный рекорд. Так много даже при Курбане Бердыеве не было, хотя бодрые старты входят в традицию «желто-синих». Так, в двух предыдущих чемпионатах «Ростов» набирал по 15 баллов после стартовых восьми туров — тоже вполне неплохо, но любой доктор физико-математических наук вам скажет, что 17 лучше, чем 15.

«Зенит» - 17 очков (-5)

А вот у «Зенита» недостача, ведь год назад питерцы собрали 22 очка в 8 турах, только «Спартак» подпортил победную поступь ничьей. А пять лет назад «сине-бело-голубые» стартовали с восьми викторий кряду и набирали 24 очка. Нынешний старт — худший за три последних года, ведь даже у Манчини было 20 баллов, которые, впрочем, не привели к чемпионству. Упали и другие показатели: так, в восьми первых матчах прошлого сезона «Зенит» забил 17 голов, а сейчас только 10.

ЦСКА - 16 очков (+3)

У армейцев +3 очка по сравнению со стартом сезона 2018/19, когда ЦСКА выиграл меньше половины матчей в стартовых восьми турах, одержав победы только в трех встречах. Сейчас у команды Виктора Ганчаренко 5 побед, а вот разница забитых и пропущенных мячей похуже: 10-6 против 13-4 год назад. И забивают меньше, и пропускают больше.

«Локомотив» - 14 очков (+5)

Железнодорожники, как и «Спартак», провалили старт нового сезона после чемпионства. Год назад было 11 место, 9 очков и всего две победы в стартовых восьми турах. Сейчас полет в целом можно считать нормальным, тем более до лидеров всего лишь 3 балла, в то время как в кампании 2018/19 команда Семина на этой отсечке турнирной дистанции отставала на 13, что не помешало финишировать в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов.

«Спартак» - 14 очков (-1)

Год назад «Спартак» под руководством Карреры стартовал даже лучше, да и пропустил меньше команды Кононова в два раза — 4 против 8. Правда, забивал тот «Спартак» исключительно со стандартов и очень натужно, но разве сейчас голы сыпятся из рога изобилия? Всего 10 раз «красно-белые» поражали ворота противников (в прошлом году было 7 мячей). Бывало и хуже, бывало и лучше: за последние три года у «Спартака» были старты и на 9, и на 19 очков после восьми туров.

«Арсенал» - 13 очков (+4)

Как и «Ростов» с «Краснодаром», «Арсенал» выдал лучший старт в РПЛ в своей истории. По итогам прошлого сезона туляки завоевали путевку в Лигу Европы, и хотя в квалификации этого турнира выступили бесславно, в чемпионате России держат марку крепкого середняка, несмотря на потерю футболистов, определявших атаку команды (Бакаев, Мирзов, Джорджевич).

«Урал» - 10 очков (+2)

Со второй попытки в Екатеринбурге Дмитрий Парфенов стартовал чуть лучше, чем в первый раз, вот только с игрой в обороне у команды бывшего защитника беда, как и год назад. В обоих случаях «Урал» в стартовых восьми турах пропускал больше всех в лиге: тогда 15 мячей, сейчас — 18.

«Уфа» - 10 очков (+5)

В прошлом сезоне «Уфа» долго не могла выбрать главного тренера после ухода Семака и увязла в зоне вылета. Спас Вадим Евсеев, который прямо со старта новой кампании уверенно держит «Уфу» на почтительной дистанции от опасной зоны.

«Рубин» - 10 очков (-1)

У Романа Шаронова были все шансы начать сезон лучше, чем маэстро Бердыев год назад, однако в восьмом туре казанцы зачем-то проиграли «Сочи» со счетом 0:3 на своем поле.

«Динамо» - 9 очков (-1)

Очень унылый старт для команды, которая вложила в состав 35 миллионов евро. Даже год назад «бело-голубые» начали сезон лучше, хотя тогда Дмитрий Хохлов мог рассчитывать на Черных, Кардозу и Луценко, а сейчас — на Шимански, Филиппа и Н`Жи. Кстати, в том сезоне, по итогам которого «Динамо» покинуло РПЛ , в первых восьми турах было набрано 12 очков.

«Ахмат» - 8 очков (-3)

Говорят, под Рашидом Рахимовым шатается кресло, и понятно почему: руководство республики ждет, что «Ахмат» вмешается в борьбу за еврокубки, но вместо этого грозненский клуб лихорадит в нижней части турнирной таблицы. Если помните, в прошлом году Рахимов вернулся в «Ахмат» как раз в сентябре, причем результаты были не хуже нынешних под его руководством.

«Крылья Советов» - 7 очков (=)

У руля «Крыльев Советов» сезон 2018/19 начинал Андрей Тихонов, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов. На его место пришел Божович, выдавший ровно такой же старт, как Тихонов год назад. Правда, только по очкам. В атаке во много благодаря результативным действиям Соболева волжане выглядят не так уныло: 10 голов против 2 в прошлом году.

«Оренбург» - 5 очков (-6)

Самое резкое падение у «Оренбурга»: вместо шестого места с 11-ю баллами сейчас команда Владимира Федотова делит последнюю строчку с «Тамбовом», набрав только 5 очков. Все плохо.