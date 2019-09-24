«Брешиа» - «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:19

«Брешиа»

Подопечные Эудженио Корини действуют очень мощно после возвращения в серию А. Чувствуется, что у команды есть потенциал. Правда важно продолжать действовать на высоком для себя уровне.

«Брешиа» сейчас расположилась на 11-й строчке в серии А. Важно стабилизировать игру, так как после ярких побед следуют откровенно провальные поединки.

«Ювентус»

Подопечные Маурицио Сарри неплохо смотрится на старте сезона. Отставание от лидера «Интера» - составляет два очка. Есть возможность уже отыграть отставание от «Интера», так как «нерадзурри» играет с «Лацио» в ближайшем туре.

«Ювентус» в последнем туре с большим трудом переиграл «Верону» (2:1), но качество игры команды оставляет желать лучшего.

Котировки БК Pinnacle на матч Брешиа - Ювентус:

Победа Брешиа – 7,14

Ничья – 4,17

Победа Ювентуса – 1,53

Интересные факты

«Ювентус» выиграл 3 из 4 поединков в серии А в этом сезоне

«Ювентус» один раз в девяти последних встречах проигрывал «Брешиа»

«Ювентус» в 1 из 4 матчей забивал менее двух голов

Прогноз

«Ювентус» не может похвастаться тем, что команда вышла на пик игровой формы. Чувствуется, что «старой синьоре» еще нужно время. «Брешиа» пока еще не вышла на пик игровой формы и стабильности команде катастрофически не хватает, но хозяева должны как минимум уйти от разгромного поражения в грядущем противостоянии. Позволим себе рискнуть и сыграть плюсовую фору на хозяев. Наша ставка – победа «Брешиа» с учетом форы в +1,5 мяча с коэффициентом 1,85 в букмекерской конторе Pinnacle.