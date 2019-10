«Зенит» - это сила! О победе питерцев во втором туре Лиги чемпионов

сегодня, 15:17

Долгих три с половиной года в Санкт-Петербурге не звучал гимн Лиги чемпионов в рамках официальной игры этого турнира. Свой последний до вчерашнего дня лигочемпионский матч в родных стенах питерский «Зенит» провёл в марте 2016 г., когда на стадии 1/8 финала он принимал лиссабонскую «Бенфику». Та игра, кстати, проходила ещё на стадионе «Петровский», а вчерашняя встреча стала дебютной для новой арены на Крестовском острове. Тогда исход оказался неудачным – «Зенит» уступил как в отдельно взятой игре, так и по сумме двух встреч. Весьма символично, что свой первый домашний матч после длительной паузы «Зенит» проводил с той же «Бенфикой». Но если тогда португальцы сумели преградить «Зениту» дорогу, то теперь получилось наоборот. После этой победы команда Сергея Семака имеет прекрасные шансы на выход из группы и может с оптимизмом смотреть в будущее.

Вообще, нужно отметить, что в главном еврокубке наши команды пока смотрятся на удивление здорово. Чего не скажешь про Лигу Европы, где картина выглядит прямо-таки удручающе. Хотя, казалось бы, должно быть ровно наоборот. Но суровая реальность такова, что «Арсенал» и «Спартак» даже не сумели пробиться в групповую стадию ЛЕ , уныло и безнадёжно уступив далеко не самым грозным оппонентам, а ЦСКА и «Краснодар» уже в группе умудрились потерпеть два разгромных поражения, изрядно осрамившись на всю Европу. А вот в Лиге чемпионов подобных унижений у нас, слава Богу, пока нет.

«Локомотив» хоть и уступил накануне мадридскому «Атлетико», но упрекнуть «железнодорожников» не в чем. Это был тот случай, когда соперник банально сильнее на голову. К «Локо» никаких претензий нет – команда старалась, играла максимально грамотно, и именно в тот футбол, который теоретически мог принести успех. Но для этого ещё было необходимо, чтобы у испанского гранда случился «не день Бекхэма». Но этого не произошло. Тем ни менее, поводов посыпать голову пеплом нет ровно никаких. Подопечным Юрия Сёмина досталась «группа смерти», и их шансы на проход дальше изначально выглядели сомнительно. Тем ни менее «Локомотив» выдал потрясающий матч с «Байером», победив его абсолютно по делу. С «Атлетико» не получилось, но жизнь на этом не кончается. Главная задача «Локо» - постараться сыграть максимально достойно, по возможности цепляя какие-то очки. Выйти в плей-офф будет объективно сложно, но побороться за третье место с тем же Леверкузеном – почему нет. Всё-таки нужно быть реалистами. Если бы «Локо» прошёл дальше из такого квартета, это было бы на грани фантастики. It’s too good to be true, как говорят англичане.

«Зенит» и вовсе имеет в своём активе четыре очка после двух туров и неплохие перспективы на выход в плей-офф. Вслед за крепкой, добротной выездной ничьей с «Лионом» последовала уверенная победа над «Бенфикой», а впереди – две спаренные встречи с немецким «Лейпцигом». В принципе, группа, доставшаяся чемпиону России, априори смотрелась вполне играбельной. «Лион», «Бенфика» и «Лейпциг» - серьёзные европейские клубы. Французы и португальцы обладают громким именем и славной историей, и пусть нынешний «Лион» - не чета самому себе образца начала нулевых, да и португальцы сегодня – не более чем европейский середняк, они по-прежнему являют собой грозную силу. «Лейпциг», созданный несколько лет назад, во многом схож с нашим «Краснодаром». Это команда без истории и устоявшегося бренда, но очень амбициозная, голодная до больших побед, а главное – прогрессирующая и растущая. Ну и, конечно, обладающая немалыми финансовыми ресурсами. Но, как бы там ни было, это всё-таки не пресловутый «космос», а вполне себе земная команда, которую «Зенит» в своём рабочем состоянии – нет, не должен – но вполне может обыгрывать. И если питерцы в двух ближайших играх наберут хотя бы четыре очка, то плей-офф ЛЧ будет у них практически в кармане.

Впрочем, это дело будущего. Пока же хочется просто порадоваться за «Зенит», который действительно сыграл здорово. Причём как командно, так и индивидуально. Но если от Артёма Дзюбы или Барриоса мы уже привыкли видеть качественные матчи, то вот Магомед Оздоев, буквально выжегший центр поля, в этом смысле приятно удивил. Впрочем, в составе питерцев можно выделить практически всех. Того же Олега Шатова, очень качественно отработавшего свои полтора тайма. Или Сердара Азмуна, забившего третий мяч «Зенита», а также ещё один, отменённый из-за офсайда. Или вышедшего на замену новичка Караваева, чей фланговый прорыв привёл к автоголу соперника. В общем, хороши в этот вечер были все. И хорош был «Зенит» как команда. Что и предопределило успех.