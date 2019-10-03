«Зенит» - это сила! О победе питерцев во втором туре Лиги чемпионов

Долгих три с половиной года в Санкт-Петербурге не звучал гимн Лиги чемпионов в рамках официальной игры этого турнира. Свой последний до вчерашнего дня лигочемпионский матч в родных стенах питерский «Зенит» провёл в марте 2016 г., когда на стадии 1/8 финала он принимал лиссабонскую «Бенфику». Та игра, кстати, проходила ещё на стадионе «Петровский», а вчерашняя встреча стала дебютной для новой арены на Крестовском острове. Тогда исход оказался неудачным – «Зенит» уступил как в отдельно взятой игре, так и по сумме двух встреч. Весьма символично, что свой первый домашний матч после длительной паузы «Зенит» проводил с той же «Бенфикой». Но если тогда португальцы сумели преградить «Зениту» дорогу, то теперь получилось наоборот. После этой победы команда Сергея Семака имеет прекрасные шансы на выход из группы и может с оптимизмом смотреть в будущее.
Вообще, нужно отметить, что в главном еврокубке наши команды пока смотрятся на удивление здорово. Чего не скажешь про Лигу Европы, где картина выглядит прямо-таки удручающе. Хотя, казалось бы, должно быть ровно наоборот. Но суровая реальность такова, что «Арсенал» и «Спартак» даже не сумели пробиться в групповую стадию ЛЕ, уныло и безнадёжно уступив далеко не самым грозным оппонентам, а ЦСКА и «Краснодар» уже в группе умудрились потерпеть два разгромных поражения, изрядно осрамившись на всю Европу. А вот в Лиге чемпионов подобных унижений у нас, слава Богу, пока нет.
«Локомотив» хоть и уступил накануне мадридскому «Атлетико», но упрекнуть «железнодорожников» не в чем. Это был тот случай, когда соперник банально сильнее на голову. К «Локо» никаких претензий нет – команда старалась, играла максимально грамотно, и именно в тот футбол, который теоретически мог принести успех. Но для этого ещё было необходимо, чтобы у испанского гранда случился «не день Бекхэма». Но этого не произошло. Тем ни менее, поводов посыпать голову пеплом нет ровно никаких. Подопечным Юрия Сёмина досталась «группа смерти», и их шансы на проход дальше изначально выглядели сомнительно. Тем ни менее «Локомотив» выдал потрясающий матч с «Байером», победив его абсолютно по делу. С «Атлетико» не получилось, но жизнь на этом не кончается. Главная задача «Локо» - постараться сыграть максимально достойно, по возможности цепляя какие-то очки. Выйти в плей-офф будет объективно сложно, но побороться за третье место с тем же Леверкузеном – почему нет. Всё-таки нужно быть реалистами. Если бы «Локо» прошёл дальше из такого квартета, это было бы на грани фантастики. It’s too good to be true, как говорят англичане.
«Зенит» и вовсе имеет в своём активе четыре очка после двух туров и неплохие перспективы на выход в плей-офф. Вслед за крепкой, добротной выездной ничьей с «Лионом» последовала уверенная победа над «Бенфикой», а впереди – две спаренные встречи с немецким «Лейпцигом». В принципе, группа, доставшаяся чемпиону России, априори смотрелась вполне играбельной. «Лион», «Бенфика» и «Лейпциг» - серьёзные европейские клубы. Французы и португальцы обладают громким именем и славной историей, и пусть нынешний «Лион» - не чета самому себе образца начала нулевых, да и португальцы сегодня – не более чем европейский середняк, они по-прежнему являют собой грозную силу. «Лейпциг», созданный несколько лет назад, во многом схож с нашим «Краснодаром». Это команда без истории и устоявшегося бренда, но очень амбициозная, голодная до больших побед, а главное – прогрессирующая и растущая. Ну и, конечно, обладающая немалыми финансовыми ресурсами. Но, как бы там ни было, это всё-таки не пресловутый «космос», а вполне себе земная команда, которую «Зенит» в своём рабочем состоянии – нет, не должен – но вполне может обыгрывать. И если питерцы в двух ближайших играх наберут хотя бы четыре очка, то плей-офф ЛЧ будет у них практически в кармане.
Впрочем, это дело будущего. Пока же хочется просто порадоваться за «Зенит», который действительно сыграл здорово. Причём как командно, так и индивидуально. Но если от Артёма Дзюбы или Барриоса мы уже привыкли видеть качественные матчи, то вот Магомед Оздоев, буквально выжегший центр поля, в этом смысле приятно удивил. Впрочем, в составе питерцев можно выделить практически всех. Того же Олега Шатова, очень качественно отработавшего свои полтора тайма. Или Сердара Азмуна, забившего третий мяч «Зенита», а также ещё один, отменённый из-за офсайда. Или вышедшего на замену новичка Караваева, чей фланговый прорыв привёл к автоголу соперника. В общем, хороши в этот вечер были все. И хорош был «Зенит» как команда. Что и предопределило успех.
«Зенит» в принципе, несмотря на поражение от «Локомотива», нынче весьма неплох. И в этом смысле, конечно, нельзя не отметить очень хорошую работу Сергея Семака. Призванный спасать Отечество после трёх лет без Лиги чемпионов, он изначально многим казался слабой фигурой, которой едва ли удастся надолго задержаться в команде. Но пока у Сергея Богдановича всё неплохо – с первого захода выиграно золото чемпионата, а в ЛЧ есть реальные шансы на попадание в плей-офф. Эти успехи – во многом заслуга Семака. Понятно, что он не может чувствовать себя спокойно и в абсолютной безопасности – спрос за результат с него есть, и ещё какой. Но он имеет возможность работать более-менее спокойно, преодолевая временные трудности и двигаясь намеченным курсом. Над ним нет дамоклова меча, готового опуститься в любую секунду, ему доверяют, у него прекрасные отношения с игроками (последнего точно не было ни у Луческу, ни у Манчини). Кроме того, у него огромный авторитет в болельщицкой среде, и доля Олега Кононова ему точно не грозит. Семак ведёт спокойную, планомерную работу – внешне не особо приметную, но дающую плоды. И это самое главное.