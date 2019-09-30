Кононова ушли. Что дальше?

сегодня, 16:30

Есть очень большое подозрение, что беды «Спартака» не закончатся с уходом ненавистного его фанатам тренера.

Как известно, в историю можно войти, а можно вляпаться. Есть люди, и их немало, кто проводят принципиальный водораздел между этими понятиями, и для которых слава любой ценой неприемлема. Но есть и другие люди, коих, скорее всего, гораздо больше (причем не только сегодня, в век сплошного пиара, но и в далекой древности тоже), для которых эти понятия тождественны, не гнушающиеся славой Герострата, и для которых любое упоминание в публичном пространстве, кроме некролога, является рекламой. Тут так и тянет вспомнить отечественную литературную классику. Скажем, гоголевского персонажа из бессмертного «Ревизора», который мечтал о том, чтобы о его существовании узнал государь император; или чеховского героя, который был несказанно рад тому, что про него теперь «вся Россия знает», хотя на самом деле в одной газете написали о том, как он в нетрезвом состоянии упал под извозчичью лошадь. Для многих принципиально важно просто попасть в историю, остаться в памяти современников и потомков, а каким конкретно образом – дело десятое.

Олег Кононов, безусловно, останется в истории российского футбола и «Спартака», в частности. Вопрос лишь, с каким знаком. Если говорить конкретно о «Спартаке», то знак этот едва ли будет положительным. Олег Георгиевич, при всем к нему уважении, расписался в том, что «Спартак» - это не его уровень. Да, он неплохой, грамотный тренер, но не гладиатор, каковым надлежит быть рулевому «красно-белых». Каковым был Карпин, даже несмотря на локальные неудачи. Каковым был Черчесов, тогда только набиравшийся тренерского опыта, обраставший пресловутым мясом, но уже тогда обладавший мощнейшей харизмой. Каковым был Каррера в свой первый сезон, и каковым он абсолютно перестал быть в своем позднем варианте.

Приход Кононова в «Спартак» - это обоюдная ошибка. Как клуба, так и самого тренера. Боссы «Спартака», и лично Леонид Федун, не поняли важную вещь - чтобы быть тренером «Спартака», нужно обладать той самой харизмой, которой у мягкого и интеллигентного, но совершенно не харизматичного Кононова и близко нет. Как не было ее и у Дмитрия Аленичева, но ему служило индульгенцией в глазах фанатов его славное спартаковское прошлое. А то ведь и его могли бы называть «мямлей», «пиджаком» и т.д. Кононову в бытность игроком оказаться в «Спартаке» не довелось, хотя вроде бы Константин Бесков его туда звал. Но не сложилось. Поэтому Кононов оказался лишен этого магического щита, и вынужден был все доказывать непосредственно своей работой. Каррера ведь тоже в «Спартаке» не играл, а теперь его любят больше, чем Бескова и Романцева, вместе взятых. Понятно, что не за красивые глаза (хотя отчасти, наверное, и за них тоже), а за чемпионство, добытое после многих лет унижений и разочарований. Результата Кононов не дал, спартаковского прошлого не имел, да и харизмой не вышел. Так что шансов уцелеть в «Спартаке» у него не было.

Сам Кононов, когда решился принять предложение Федуна и возглавить «Спартак», наверное, примерно понимал, что его ждет, и должен был оценить все риски. Но все же честолюбие и желание исполнить мечту всей жизни взяло верх. Тут надо понимать, что для большинства постсоветских тренеров «Спартак» и киевское «Динамо» - это вершина тренерской карьеры, и немногие могут найти в себе силы устоять против подобного искушения. Хотя сейчас очевидно, что со стороны тренера это была гигантская ошибка. Останься он в том сезоне в «Арсенале», добейся с ним каких-то результатов, и вполне можно было бы рассчитывать на предложения от более солидных и зажиточных клубов, того же «Динамо», где со дня на день освободится неплохая вакансия. Но Кононов, получив приглашение от «красно-белых», решил, что ухватил Бога за бороду, и проиграл. Доказав на своем примере верность старого тезиса: прямой путь к цели – не всегда самый короткий.

По сути дела, Кононова убрал не Федун – его смыла волна народного гнева. Как, кстати, и Дениса Глушакова. Насколько этот гнев обоснован, вопрос спорный. Изначально Кононов смотрелся если не идеальным, то далеко не худшим вариантом для «Спартака», учитывая его довольно успешный тренерский бэкграунд (да, не получилось в Грозном, но с кем не бывает?) и стилистическое соответствие классическому спартаковскому футболу. В общем, этот альянс мог получиться успешным, но не получился. Где-то был виноват сам Кононов, не справившийся с прессом, поплывший, потерявший нити управления процессом. При нем команда и отдельные игроки не то что не прогрессировали, а скорее наоборот. О бесковско-романцевском футболе вообще говорить не приходится – нынешний «Спартак» от него так же далек, как Плутон от Солнца. Но самое печальное – в упор не наблюдалось не то что бесковского, а хоть какого-нибудь осмысленного футбола. Может быть, тренера нужно было убирать еще летом, учитывая, что он не выполнил ни одну из объявленных задач: не вышел в Лигу чемпионов, не выиграл Кубок России, не вышел из группы в Лиге Европы. Но в итоге решили дать ему еще один шанс. Не сработало.

Проблема лишь в том, что отставка ненавистного всем Кононова – не панацея от всех бед. Потому что корень этих бед лежит намного глубже – в чудовищном непрофессионализме клубного менеджмента. Я с уважением отношусь к Леониду Федуну, он немало сделал для команды за те 15 лет, что ей владеет. Но, на мой взгляд, очевидно, что ему пора уходить. Спасти нынешний «Спартак» может только смена владельца, иных рецептов просто нет. Я не являюсь большим поклонником ЦСКА и лично Евгения Гинера, но трудно отрицать, что именно благодаря созданной им идеально функционирующей системе управления ЦСКА стал наряду с «Зенитом» самым успешным российским клубом XXI в. Напротив, там, где царит управленческий хаос, никаких успехов не бывает. Можно вспомнить московское «Динамо» времен Алексея Федорычева, или «Локомотив» Сергея Липатова. Без толкового менеджмента даже очень большие деньги редко приносят успех. В «Спартаке» мы видим именно это. Да, раз в 16 лет может произойти чудо, но поставить победы на поток не получится. А именно этого ждут фанаты «красно-белых».

К ближайшим играм команду будет готовить Сергей Кузнецов, член штаба Олега Кононова. Понятно, что это временная фигура. Вопрос – кто станет следующим тренером «Спартака» «всерьез и надолго», т.е. до конца сезона. Появилась информация о том, что Томас Цорн лоббирует кандидатуру экс-тренера немецкого «Шальке» Доменико Тедеско. На мой взгляд, это путь в никуда. Начать с того, что сам Цорн – весьма сомнительная фигура, и пока его деятельность в «Спартаке» вызывает огромные вопросы. Но важнее другое: ни один иностранный тренер (кроме Карреры) не смог добиться со «Спартаком» ровным счетом ничего – ни Скала, ни Лаудруп, ни Якин, ни Эмери. При всем том, что тренерский уровень этих людей не самый низкий. Просто в России и конкретно в «Спартаке» они оказывались в положении «не пришей кобыле хвост». Да и вообще, за исключением «Зенита», ни в одном отечественном клубе иностранные тренеры не добивались особых результатов. Кто-то работал чуть лучше, кто-то – чуть хуже, но общий итог был один. Хотя приезжали сюда не только экзотические персонажи вроде Иво Вортмана, но и, скажем, Славен Билич. Но ничего не вышло. К слову, в Питере ведь тоже последние назначения иностранных тренеров себя не оправдали, хотя Мирча Луческу и Роберто Манчини – не последние тренеры в Европе. Потому боссы «Зенита» и обратили свой взор на Сергея Семака, и это дало результат. Понятно, что идеальными вариантами для «Спартака» были бы Валерий Карпин и Станислав Черчесов, но Карпин вряд ли посреди сезона сорвется из «Ростова», где у него все хорошо, а Черчесов точно не уйдет из сборной до Евро-2020. Вариант с совместительством в клубе и сборной, видимо, также исключен. А какие еще есть варианты? Среди бывших спартаковцев напрашивается, пожалуй, только Андрей Тихонов. Есть еще Игорь Ледяхов, например, тоже вариант. Хотя, по большому счету, можно назначить тандем двух Александров – Бубнова и Мостового. Ни хуже, ни лучше, чем сейчас, точно не станет. Зато хоть посмеемся.