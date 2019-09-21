Кононову пора уходить. Лучше уже не будет

вчера, 10:00

«Соккер.ру» рассуждает о горькой судьбе наставника «Спартака».

Я даже боюсь представить, какие чувства сейчас испытывает главный тренер «Спартака». Ранее в его тренерской карьере ему никогда не доводилось попадать под подобный многотонный пресс. Чисто по-человечески Олега Георгиевича искренне жаль. Этот в высшей степени интеллигентный человек и грамотный специалист, искренне болеющий за дело, не заслужил хамского и уничижительного отношения к себе. Но спорт высших достижений – вещь жестокая. Это не Институт благородных девиц. Кононов – не мальчик, и, решив променять тихую тульскую гавань на бушующее красно-белое море, он должен был отдавать себе отчёт, под чем подписывается. Он, скорее всего, понимал, что его ждёт. Но не смог устоять перед искушением и отказаться от приглашения команды, в которую, как принято говорить, «два раза не зовут» (хотя совсем свежие примеры Карпина, Черчесова и Бердыева говорят об обратном), и в которой он мог оказаться ещё в бытность игроком. Но тогда не сложилось, поэтому судьба дала Кононову второй шанс. Но большой вопрос, нужно ли было им пользоваться.

Матч с «Уфой» - диагноз, яркий показатель нынешнего тупика, в который зашла команда и конкретно Кононов. Минимум осмысленных действий в атаке, забросы в никуда, отсутствие внятной идеи и понимания, что и как нужно делать на поле. «Уфа», мягко говоря, тоже не блистала, закончив матч с нулём ударов в створ. Но у уфимцев был свой чёткий план, и они его придерживались от и до. Что и принесло успех. У «Спартака» же мы в который раз увидели «сумбур вместо музыки». Слаженной командной игры у красно-белых нет. Всё сводится к индивидуальным действиям отдельных игроков, но нынче и с этим туго. Понсе играет так, что не удивительно, что за «Рому» он не провёл ни одного матча; Ларссон ужасен; Тиль и Шюррле, блеснув в первых играх, ушли в тень; Бакаев старается, пытается что-то изобрести впереди, берёт игру на себя, но КПД его действий пока невысок; Крал сильно картины не портит, но особой пользы не приносит. А в итоге мы имеем ощущение полной безнадёги. Я лично склоняюсь к тому, что это скорее не вина, а беда Кононова, но сути дела это не меняет – Олегу Георгиевичу, видимо, пора принять непростое решение и мужественно подать в отставку.

Да, был небольшой отрезок, когда «Спартак», хоть и с горем пополам, но прошёл швейцарский «Тун», одержал несколько побед подряд в чемпионате, в том числе над ЦСКА . В этот момент экспрессивный Евгений Ловчев выдал поразительную фразу: «С удивлением увидел, что родился практически непобедимый „Спартак“». Но затем последовал вылет в ЛЕ от скромной «Браги», не показавшей ничего особенного, но этого хватило, чтобы выбить красно-белых из турнира. А в чемпионате – бледные и унылые матчи с «Уралом» и «Уфой». И сказка быстро закончилась, карета вновь превратилась в тыкву. И вновь повисли в воздухе нетленные вопросы: кто виноват и что делать.

Понятно, что здесь имеет место быть огромное количество различных факторов, поэтому сваливать всё на одного Кононова - неправильно. Налицо явные кадровые проблемы. Уход Квинси Промеса, случившийся ещё год назад, очень больно ударил по атакующему потенциалу команды, а залатать эту брешь так и не удалось. Этим летом ушли Зе Луиш и Луис Адриано – хоть в последнее время проку от них было мало, но атаку красно-белых это тоже не усилило. В итоге в сезон команда входила с Понсе и Мелкадзе в качестве ударных форвардов. Не усилил клуб и уход Фернандо, который хотя бы мог в нужный момент забить со штрафного. Если же говорить о приобретениях, то они себя на данный момент не оправдывают. Понсе – игрок уровня ФНЛ , Ларссон – просто кошмар, Шюррле, хоть ещё относительно молод, по большому счёту, уже едет с ярмарки, Крал пока - кот в мешке. Как и Тиль, о котором в восторженных тонах говорили Леонид Слуцкий и Дик Адвокат. Начал он неплохо, да и даже в последних провальных матчах не был худшим на поле. Но ничего выдающегося в его исполнении также не видно. Кроме того, резко деградировал Зобнин, по большей части плох Гулиев, сдал Рассказов. Здесь, конечно, можно предъявлять претензии тренеру, но большая доля вины лежит на самих футболистах, и возникают вопросы к их объективному уровню и отношению к делу.

Бич «Спартака» уже долгие годы – слабая работа менеджмента. Принимается много странных, непродуманных решений, зачастую, как кажется, просто на авось, без просчёта всех возможных последствий. Не лучшим образом в этом смысле действовали Сергей Родионов с Наилем Измайловым, не лучше пока дела и у Томаса Цорна. А ведь всё начинается именно оттуда, с верха. Но эти процессы стороннему наблюдателю менее видны, они оказываются как бы наоборот, под водой. А верхушка айсберга – это то, что мы видим на поле. Но это лишь следствие глубинных процессов, происходящих в клубе. И пока там не будет наведён порядок, «Спартак» не станет вновь стабильным претендентом на чемпионство в России и грозной силой в Европе. В лучшем случае будут единичные вспышки, как в случае с Каррерой. И то – раз в 16 лет.

Поэтому делать из Кононова козла отпущения и виновника во всех бедах нельзя. Он – жертва обстоятельств, телец, который, придя в «Спартак», добровольно пошёл на заклание. Но сейчас ему нужно уходить. В конце концов, просто плюнуть на всё, пожалеть себя и свою нервную систему. Кононов почти год во главе «Спартака», и за это время в игре команды не появилось даже намёка хоть на какой-то осмысленный футбол, не говоря уже про футбол времён Гаврилова, Черенкова. И, видимо, ждать дальше не имеет смысла. Какие-то отдельные удачные эпизоды, как в матче с ЦСКА , возможны, но качественного прорыва вперёд не будет. И это, опять-таки, не говорит о том, что Кононов плохой специалист. Просто это пример того, что тренер и команда не подходят друг к другу. И в такой ситуации нет никакого смысла держаться за своё кресло. Этот год в «Спартаке» и так уже нанёс огромный удар по его репутации, превратив его из серьёзного и уважаемого человека и тренера во всеобщее посмешище. Даже после победы в дерби он не стал для красно-белой торсиды своим, и видимо, никогда им не станет. Фанатская любовь вообще вещь привередливая, и даётся далеко не каждому. Карреру полюбили не только за чемпионство, но и за тот огонь, которым он пылал у бровки. Он стал для спартаковской аудитории своим, что выразилось в знаменитом баннере Uno di noi («Один из нас»). Кононов – совсем другой человек, огня от него ждать не приходится, как и каких-то крупных достижений. Локальные успехи возможны, большие – едва ли. Кононову нужно проявить мужество, встать и уйти, честно признав, что у него не получилось. Это не будет свидетельством его слабости или росписью в тренерской несостоятельности. Просто это жизнь, и это спорт. Иногда такое случается.

«Спартаку» нужен тренер другой формации, который сможет железной рукой навести порядок. Два очевидных, и, наверное, лучших кандидата – Черчесов и Карпин. Но первый в лучшем случае сможет прийти следующим летом после Евро-2020, а второго, похоже, всё устраивает в «Ростове», и не факт, что он захочет уходить оттуда, где у него неплохо получается, при этом будучи избавленным от каждодневного стресса и адского давления. Если Кононов уйдёт в ближайшее время, то нужно будет искать какой-то временный вариант до конца сезона, а следующим летом уже думать, как жить дальше. Какие здесь есть варианты? Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов намекнул, что без проблем отпустит Вадима Евсеева в «Спартак». Есть ещё Дмитрий Парфёнов, в принципе, неплохо работающий в «Урале». В качестве какого-то временного, промежуточного варианта, я думаю, и тот и другой вполне неплохи. По крайней мере, их с радостью встретят болельщики, а значит, резко изменится атмосфера на трибунах, да и вообще аура вокруг команды заметно очистится. В плане игры резких прорывов, наверное, не будет, но не будет и хуже, просто потому, что хуже особо некуда. Так что подумать тут есть над чем. В первую очередь – Леониду Федуну. Если Кононов всё же решит цепляться за свой пост до последнего, то именно владельцу команды предстоит принять волевое решение. Иного выхода у него просто не будет, иначе «Спартак» рискует рухнуть в такую пропасть, из которой можно и не выбраться.