Футбол для внутреннего пользования. Почему наши клубы несостоятельны в Европе.

вчера, 16:19

Раз за разом наши клубы терпят обидные фиаско на международной арене, нанося серьёзный урон репутации отечественного футбола.

Предыстория - стереотипы о российском футболе

На протяжении последних лет много говорилось о том, что наш чемпионат сделал большой скачок в своём развитии, что позволило ему, скажем, занять шестую строчку в таблице коэффициентов европейских чемпионатов. Отчасти это справедливо, но здесь нужно отделять зёрна от плевел. Золотой эрой нашего футбола в его новейшей истории были нулевые годы, когда в него пришли огромные деньги, вы массовом порядке стали появляться именитые зарубежные тренеры и качественные иностранные футболисты, а ЦСКА и «Зенит» поочерёдно выиграли Кубок УЕФА . В конце концов, сборная отлично выступила на Евро-2008. а часть её лидеров отправилась покорять ведущие европейские чемпионаты, в основном английский. Но если мы говорим о последнем десятилетии, особенно о последних годах пяти, то картина уже несколько иная. Да, наш чемпионат по-прежнему силён, в нём много качественных игроков, хотя звёздных легионеров стало заметно меньше. По среднему уровню матчей и накалу в борьбе за призовые места РПЛ нынче действительно плюс-минус шестая в Европе, ну как минимум в десятке точно. Благодаря домашнему чемпионату мира существенным образом подтянулась инфраструктура, что благоприятно отразилось на посещаемости и вообще интересу к футболу.

Но если рассматривать нашу лигу не как закрытую систему, а через призму выступления наших представителей в еврокубках, то оснований для оптимизма становится гораздо меньше. Российские команды из раза в раз умудряются проигрывать представителям отнюдь не самых могучих футбольных держав. При этом, что обидно, значительно превосходя их и по бюджету, и по общекомандному уровню, и по отдельным исполнителям. Но это на бумаге, а на поле мы видим нечто иное. Причём это повторяется регулярно с разными нашими клубами, но, такое ощущение, что никаких выводов из случившего не делается. В результате мы с завидным упорством наступаем на одним и те же грабли. Стабильность, конечно, признак мастерства, но не в этом случае.

Квалификационный раунд - первые неудачи наших команд

Этот евросезон у наших клубов получается очень противоречивым, и пока скорее со знаком минус.

Тульский «Арсенал» уступил по сумме двух встреч бакинскому «Нефтчи» 0:4. Да, от туляков, потерявших летом чуть ли не всех лидеров предыдущего сезона, априори трудно было ожидать подвигов в Европе. Но всё же мало кто ожидал такого безвольного и бездарного вылета от заштатного клуба, на уровне еврокубков никогда не хватавшего звёзд с неба.

Разочаровал и «Спартак». Подопечные с большим трудом, во многом благодаря ошибкам тамошнего голкипера, обыграли швейцарский «Тун», но следующий барьер в лице крепкой, но не звёздной португальской «Браги» оказался для спартаковцев непреодолимым. Понятно, что «Спартак» пребывает в перманентном кризисе, но гранд российского футбола, команда, на всякий случай, с очень приличным бюджетом всё же обязана клубы типа «Браги» обыгрывать. Во всяком случае, должна ни в чём им не уступать по игре. Ведь «Брага» не показала в двух играх ничего выдающегося, и даже не стремилась изобрести какой-то велосипед. Просто спокойно действовала на своих сильных качествах, чётко выполняя план на игру и максимально затрудняя жизнь сопернику. В итоге эта нехитрая тактика дала плоды. «Спартак» уступил хоть по счёту и не позорно, но игре абсолютно справедливо. Красно-белые просто не знали, как обыграть своего соперника, навязать ему свою волю. Поэтому результат закономерен.

Подкачал «Краснодар». Причём сначала «быки» подарили нам грандиозный праздник, пройдя в грозный «Порту». Казалось, что с «Олимпиакосом» у команды тем более проблем не возникнет. Но первый же матч обернулся позором – 0:4. Да, можно списывать на еврокубковую неопытность «Краснодара» именно применительно к Лиге чемпионов. И где-то краснодарцам действительно не хватило опыта, когда они побежали отыгрываться, потеряли стройность в игре, оголили зоны, и получили ещё несколько мячей, оставивших им перед ответным матчем чисто теоретические шансы на проход дальше. Можно кивать и на кадровые проблемы «быков»: здесь и травмы Газинского с Классоном, и уход перед началом сезона Перейры с Каборе вкупе с необходимостью вписывать новичков в едва ли не самую важную зону на поле – центр полузащиты. Задача эта действительно была сложная, и если во внутреннем первенстве её решение протекает худо-бедно нормально, то вот на европейской арене выходит не так здорово.

Групповой этап - новые разочарования

Ну а то, что мы увидели 19 сентября, когда ЦСКА и «Краснодар» проводили свои первые матчи на групповом этапе Лиги Европы – это вообще ни в какие ворота. Особенно на фоне того, как здорово накануне выступили «Зенит» и «Локомотив» в турнире рангом выше и против принципиально других соперников. Армейцы и «быки» оказались унижены и раздавлены «Лудогоцем» и «Базелем» соответственно. Крепкими, но заурядными командами, которых лидеры нашего чемпионата должны побеждать на классе. Нет, конечно, иногда им можно и проиграть – всё-таки и болгары, и особенно швейцарцы – отнюдь не мальчики для битья. Но проигрывать тоже можно по-разному. Можно достойно, владея преимуществом или при равной игре, из-за невезения или собственных единичных ошибок. А можно так, как мы увидели 19 числа – жалко, безвольно, по всем статьям.

Понятно, что при желании, если задаться целью найти оправдания, то это несложно сделать. У ЦСКА , например, столкнулся с огромными кадровыми проблемами, что вынудило выпускать в центр обороны 17-летнего Карпова. Слабо сыграл центр поля в лице Влашича, Ахметова и Облякова, беззубо выглядела атака армейцев, проявились и психологические проблемы – в составе ЦСКА не нашлось игрока, способного встряхнуть партнёров в трудной ситуации и повести за собой. К армейскому клубу мы все по большей части относимся снисходительно, учитывая, что он живёт в условиях весьма ограниченного бюджета, и до сих пор в полной мере не оправился от ухода Игнашевича, братьев Березуцких, Вернблума и Ко. Вызывает симпатию и «Краснодар» своим ажурным футболом, который, к слову, часто команде выходит боком. Это, в сущности, едва ли не главный камень преткновения, мешающий «быкам» шагнуть ещё выше. Да, под настроение они могут выдать матч-концерт и обыграть почти кого угодно, но если что-то идёт не по плану, то включить план Б, сыграть через не могу у них, как правило, не получается. А без этого большие победы не достигаются.

В общем, поводов для грустных размышлений предостаточно. Пока, увы, их заметно больше, чем чего-то радостного и позитивного. Впрочем, эта еврокампания ещё не окончена, и у наших клубов есть возможность опровергнуть эти пессимистические сентенции. Дай Бог, чтобы они ей воспользовались.