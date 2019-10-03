Да кто вы такие, откуда взялись?

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» о неожиданных лидерах чемпионатов Турции и Португалии.

Сразу два не самых слабых из европейских футбольных чемпионатов начались неожиданно. Лидерство захватили те, кто должен либо бороться за выживание, либо сидеть и не выделываться. Однако в Турции лидирует «Аланьяспор», а в «Португалии» вперёд вырвался новичок Примейры «Фамаликау». И останавливаться пока дерзкие выскочки не собираются.

Четвёрка, не спешащая становиться пятёркой

Исторически сложилось так, что турецкий клубный футбол делится на четвёрку больших клубов - стамбульские «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и примкнувший к ним «Трабзонспор». Дальше уже идут и все остальные. Большой квартет делил «пирог», оставляя лишь крошки остальным коллективам. Правда, в последнее время находились смельчаки, бросившие вызов системе. Например, в 2010 году «Бурсаспор» выиграл чемпионат страны. Но закрепиться в элитном клубе «крокодилы» не смогли. По итогам прошлого чемпионата они вообще оставили Суперлигу. Мыльным пузырём оказался столичный «Османлыспор», протянувший лишь два года в компании сильнейших. Стамбульский новодел «Башакшехир» в прошлом году наделал шуму и едва не стал чемпионом. В новом сезоне «Башакшехир» провис на старте чемпионата Турции и групповой турнир Лиги Европы начал с 0:4 от «Ромы». Поэтому клуб из Стамбула видится калифом на час.

Однако новый чемпионат Турции преподнёс свою сенсацию. Клуб из курортной Аланьи, чей стаж в Суперлиге исчисляется тремя сезонами, выиграл первый матч, второй, третий и обнаружил себя во главе таблицы. Впрочем, соперники «оранжево-зелёных» были либо неказисты, либо вполне съедобны - «Кайсериспор», «Касымпаша», «Йени Малатияспор». Но в четвёртом туре в Аланью пожаловал «Фенербахче», заметно окрепший после прошлого неважного сезона. «Канарейки» были на тот момент вторыми, но рассчитывали вернуться в Стамбул первыми. Но получили 1:3. «Аланьяспор» же со стопроцентным результатом устремился в отрыв. Но в двух последовавших турах южане притормозили - две ничьи. Причём ничьи с «Генчлербирлиги» и «Сивасспором» были восприняты неожиданно.

Кто там скачет впереди?

«Аланьяспор» не является новоделом. Клуб был создан 71 год назад. Но только пять лет назад команда из Аланьи выбралась из низов в первую лигу. Просидев там два года, «оранжево-зелёные» пробились в элиту и закрепились в ней. Двенадцатое место, снова двенадцатое, девятое. И тут вдруг команда рванула. Можно заметить несколько причин. Новый тренер, бывший защитник сборной Турции Эрол Булут, хороший подбор игроков и календарь. Шесть туров - слишком маленький срок для серьёзных выводов. Однако старт удался, свою порцию комплементов Эрол заслужил.

Любопытно, но летом два клуба - «Аланьяспор» и «Йени Малатьяспор» обменялись тренерами. Из Аланьи в Малатью проследовал другой бывший игрок турецкой сборной и всех четырёх грандов Серхен Ялчин. Добавились несколько футболистов. Например, пришёл из «Браги» португальский вратарь Марафона, заменивший капитана Хайдара Йылмаза, проделавшего с командой путь с задворок в Суперлигу. Но костяк команды сохранился. Просто все футболисты заметно прибавили. В «Аланьяспоре» нашел применение своим силам англичанин Стивен Колкер. Талантливый футболист, поигравший в «Тоттенхэме», «Куинз Парк Рейнджерс», «Саутгемптоне» и «Ливерпуле», едва не приехавший в «Локомотив», частенько попадал в нехорошие истории. Пару лет назад Стивен признался, что подумывал о самоубийстве. В Турции англичанин привёл в порядок нервы и играет так, что хоть снова возвращай в «Тоттенхэм» и сборную. Шесть мячей в шести встречах забил сенегалец Паписс Сиссе, поигравший в «Ньюкасле». Важная фигура - темнокожий чилиец Хуниор Фернандес, отвечающий за конструктив в центре поля. В составе сразу три грека - защитник Георгиос Цавеллас, полузащитник Эммануил Сиопсис и нападающий Тасос Бакасетас, что неожиданно для турецкого клуба. Отношения двух стран далеки от идеала. Но греческих футболистов в Аланье любят. Приложил руку и Эрол Булут, в бытность футболистом отыгравший несколько сезонов в Греции. «Может, я когда-нибудь получу Нобелевскую премию мира за примирение двух народов», - пошутил однажды Эрол. Не забывайте, что содержится в каждой шутке.

Надолго ли лидерство «Аланьяспора»? Трудно сказать. Многое прояснит ближайший матч с «Бешикташем» в Стамбуле. «Чёрные орлы» слабо стартовали, но теперь нужно исправляться. Кроме того, состав у «Аланьяспора» довольно возрастной и пройти ровно всю дистанцию ему будет сложно. Но давайте наберёмся терпения и посмотрим. А заодно поблагодарим команду из приморской Аланьи, придавшей интригу чемпионату Турции.

Обойти посмел маститых, именитых, знаменитых

В португальском клубном футболе ситуация несколько схожа с турецкой. Есть великие клубы - «Бенфика», «Порту», «Спортинг», которые дома держат марку. Есть крепкие середняки - «Брага», «Боавишта», «Белененсеш». «Боавишта» в 2001 году даже набралась храбрости и стала чемпионом. «Брага» дошла до финала Кубка УЕФА и поднималась на второе место. «Соккер.ру» посвятил этим событиям целую статью. И еще есть все остальные, к числу которых относится и «Фамаликау». Более того, «Фамаликау» не играл в Примейре с 1994 года и само возвращение в элиту после 25-летней паузы уже является успехом. Команда, суммарная стоимость игроков которой примерно миллионов двадцать, сочла бы за успех удержаться в компании сильнейших.

Гостевая победа «Фамаликау» над «Санта-Кларой» слегка удивила болельщиков. Потом были взяты три очка в домашней игре с «Риу Аве» - новичок пристроился на второе место вслед за «Бенфикой». Молодцы, что сказать. Но это всего лишь второй тур. В третьем «Фамаликау» потерял первые очки, сыграв вничью с «Виторией». Теперь дебютант делил первое место со «Спортингом», ибо к тому времени успели понести потери «Бенфика», «Порту» и «Брага». В четвёртом туре «бело-голубые» выиграли в гостях у «Авеша». Аутсайдер, что с него возьмёшь. Однако несколько недель назад и «Фамаликау» сулили отчаянную борьбу за выживание. Но он обнаружил себя на первом месте, причём в одиночестве. Тут на португальский чемпионат обратили внимание даже те, кто ранее не проявлял интерес к разборкам «орлов», «драконов» и «львов».

Потом последовала победа над «Пасуш де Феррейра» 4:2, причём по ходу матча новый лидер вёл 4:0. Четыре победы в пяти матчах. «Алло, Португалия, что там у вас происходит?» Ответ должен был последовать через неделю. Новичкам Примейры предстояло испытание Лиссабоном. «Львы» из «Спортинга» хотели взять три очка, а заодно и сбить спесь с выскочек.

Сначала всё шло по сценарию одного из португальских грандов. Вратарь гостей Рафаэл Дефенди несколько раз спас «Фамаликау», но когда собственный защитник Жозе Лионн привёз гол, то он был бессилен. Однако во втором тайме родилась сенсация. Рубен Ламераш сравнял счёт, а автогол Себастьяна Коатеса подарил лидеру победу.

Вот тут-то феноменом «Фамаликау» заинтересовались и те, кто никогда не слышал об его существовании. Выяснилось, что команда эта базируется в небольшом городке Вила-Нова-ди-Фамаликау на севере Португалии. Недалеко от Порту и Браги. Клуб был основан в 1931 году, но за 88 лет своего существования ничего серьёзного не выиграл. В прошлом году клуб приобрёл израильский бизнесмен Идан Офер, который нанял грамотных менеджеров. Кстати, у Офера имеется большой пакет акций мадридского «Атлетико». А это уже кое-что серьёзное. При желании мадридский клуб может отправлять своих футболистов на стажировку в Португалию. Первая «ласточка» в лице аргентинского защитника Неуэна Переса уже прилетела. Также у другого известного испанского коллектива («Валенсии») взят на прокат левый защитник Алехандро Сентелес.

Португальцев же в команде немного - шесть человек в заявке, играют четверо. Среди них главная звёздочка - воспитанник «Бенфики» Гуга. Очень много бразильцев - 11 человек, в том числе все четыре вратаря. Есть даже свой англичанин - защитник Джош Таймон. Его привёз главный тренер Жоау Педру Соуза, помогавший Марку Силве в «Уотфорде» и «Эвертоне». Команда интересная, симпатичная, но, скажем так, не настолько сильная, чтобы занимать первое место.

В седьмом туре «Фамаликау» снова удивил. Тем, что обыграл дома столичный «Белененсеш» со счётом 3:1. Естественно, что лидер сохранил свою первую позицию. Более того, наметилась группа беглецов. Впереди герои нашего рассказа, а следом бегут «Бенфика» с «Порту».

Конечно, можно вспомнить слова из некогда популярной песни группы «Электроклуб»: «Нет, он первым не придёт. По дороге упадёт». Вероятно, что так и будет. Но «Фамаликау» уже запомнился своим стартом, показал, что может играть в элите. Да и 19 очков, взятые в семи турах, лишними не будут. Задачу удержаться в Примейре никто не снимал.