Турция - Албания: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 18:09

Турция

Подопечные Шенола Гюнеша стали явным открытием квалификации к Евро-2020 благодаря победе над сборной Франции. Теперь необходимо сделать все от себя возможное, чтобы удержаться на первом месте.

Сборная Турции в прошлом туре сумела переиграть Молдову со счетом 4:0. Очень мощно выглядит атака турков в последних встречах.

Албания

Подопечные Эдоардо Рея сумели проявить свои лучшие игровые качества в последних встречах благодаря чему сумели подняться на четвертую позицию в квартете отбора. В случае поражения в Стамбуле албанцы уже не смогут претендовать на первые два места в группе. Именно они дают право попасть на Чемпионате Европы 2020.

Следовательно, для сборной Албании поединок с Турцией матч смерти.

Котировки БК Pinnacle на матч Турция - Албания:

Победа Турции – 1,47

Ничья – 4,44

Победа Албании – 7,81

Интересные факты

В последних четырех очных встречах турки трижды обыгрывали албанцев

В одном из семи поединков между этими командами было зафиксировано более двух забитых мячей

Сборная Албании в 3 из 5 выездных матчах не забивала голов

Прогноз

Сборная Турции является заслуженным фаворитом встречи. Команда здорово чувствует себя при построении игры в атаке. Албанцы вряд ли сумеют сдержать атакующий потенциал своих оппонентов. Играем уверенную победу хозяев с учетом форы в -1. В букмекерской конторе Pinnacle сделать текущую ставку можно будет с коэффициентом 1,72.