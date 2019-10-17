Дзюба в «Интере» - это вполне реально

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«Интер» ищет усиление линии атаки в связи с травмой Санчеса, и в Италии пишут, что в шорт-листе Антонио Конте нашлось место Артему Дзюбе. «Соккер.ру» - о громком слухе.

Травма Санчеса — только предлог

«Интер» в нынешнем сезоне намерен всерьез побороться с «Ювентусом» за Скудетто, а в таком предприятии мелочей не бывает, о чем точно знает Антонио Конте, выигрывавший чемпионаты Италии и Англии. Алексис Санчес получил травму в матче за сборную Чили, уже перенес операцию на лодыжке и выбыл, как минимум, на три месяца.

Впрочем, поиски нового форварда связаны не только с вылетом чилийца из строя, но и с желанием глобально увеличить число опций в атаке, ведь если в числе кандидатов Жиру и Дзюба, то как-то глупо говорить, что речь идет о прямой замене Санчесу. Основная схема «Интера» - 3-5-2, а ведущая связка форвардов Лукаку — Мартинес.

Если Конте понадобится кто-то быстроногий и юркий в линии атаки, то даже без Санчеса Лаутаро Мартинеса смогут подменить или дополнить Стефано Сенси и Маттео Политано, а вот случись что с Лукаку, атака мгновенно становится безопционально «легкой». Конечно, есть 17-летний Себастьяно Эспозито, но Антонио Конте пока не готов в полной мере довериться юноше.

Травма Санчеса — лишь предлог, «молоточков» у «Интера» хватает и без чилийца, а вот «наковальню» Лукаку необходимо подстраховать кем-то опытным. Тем более, Ромелу в течение последних недель чувствовал себя не слишком здорово.

Что пишут в Италии?

Il Giornale пишет, что травма Алексиса Санчеса стала катализатором для «Интера» в поисках нового форварда. По крайней мере, сейчас «нерадзурри» изучают рынок и рассматривают возможность приобретения форварда в январе. Себастьяно Эспозито даже попросили отказаться от участия в юношеском чемпионате мира, который стартует в конце октября, но малыш, похоже, не вполне готов к Серии A.

Известно, что в «Интере» не рассматривают нападающих без контракта, потому что на рынке свободных агентов просто нет подходящих по уровню футболистов, а Конте не собирается брать в команду балласт. Наверное, Антонио больше всего порадовался бы приходу Марио Манджукича, но переговоры с «Ювентусом» зимой невозможно представить. Во-первых, потому что северные гранды в кои-то веки стали прямыми конкурентами, во-вторых, потому что уже на мази трансфер Манджукича в «Милан», который не представляет для «Юве» никакой опасности.

В связи с этим «нерадзурри» переключились на другие кандидатуры. От Жиру якобы даже удалось получить устное согласие на переход, Оливье хочет покинуть «Челси» из-за недостатка игровой практики, однако у «синих» еще есть планы на чемпиона мира, кроме того, лондонцы могут в одностороннем порядке продлить контракт форварда до лета 2021 года. В случае срыва переговоров по Жиру «Интер» обратится к Дзюбе, чье соглашение истекает в конце сезона. Неплохой шанс для Артема уехать в Европу, а?

А если «Интер» сделает конкретное предложение Дзюбе…

Во-первых, ничуть не удивит, если «Интер» на полном серьезе решит заполучить Дзюбу. Артем вполне подходит на роль второго форварда «нерадзурри»: он опытный, постоянно играет в схеме с двумя форвардами в последнее время, подходит под футбол Конте типологически. За последние полтора года Дзюба достаточно раскрутился, чтобы привлекать внимание клубов из Европы: речь об основном форварде четвертьфиналиста чемпионата мира, Артем один из лучших бомбардиров отбора Евро-2020, забивает за «Зенит» в Лиге чемпионов. Достойное резюме, и не забываем, что «Интер» видит в россиянине большого форварда №2, по сути, дублера Лукаку.

Но готов ли Артем исполнять такую роль, пусть даже ради возможности быть частью великого клуба? У Дзюбы, по крайней мере, у Дзюбы, которого мы знаем, нет режима «терпеливый профессионал». Артем прекрасно чувствует себя, когда он звезда, лидер и заводила, его подпитывает нахождение в гуще событий, лесть и похвалы, но те случаи, когда Дзюбу гладили против шерсти, делали из него игрока-функцию (время Манчини в «Зените», несколько периодов в «Спартаке»), приносили сплошное разочарование. Дзюба не умеет терпеть, поддерживать себя в тонусе, зная, что сыграет с первых минут в одном матче из трех и еще пару раз выйдет на замену. Эту особенность футболиста нужно учитывать.

С другой стороны, форвард точно повзрослел за последние месяцы, вдруг ради «Интера» засунет свое эго куда подальше? Мы знаем Артема как честолюбивого и даже тщеславного парня, и если в 31 год выпадет шанс записать себе в резюме выступления за миланский «Интер», то Дзюба может рискнуть. Думаю, не испугает его даже перспектива лишиться полноценной игровой практики накануне Евро-2020, потому что Станислав Черчесов поддержит решение об отъезде в Италию и даст определенные гарантии.

Пока ни слова не сказано только о «Зените», но «сине-бело-голубые» имеют не так уж много влияния на будущее Дзюбы, учитывая, что контракт с форвардом истекает в конце сезона. И раз этот договор не продлен, значит, на то есть причины. Одной из них может быть как раз желание Артема уехать в Европу, что куда проще сделать в статусе свободного агента летом 2020. Или чуть раньше. В любом случае, «Зенит» не сможет, да и вряд ли станет удерживать Дзюбу, если он твердо решит перейти в «Интер» или другой европейский клуб за полгода до истечения контракта.