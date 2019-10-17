Топ-10 звёздных игроков, чей контракт истекает в конце сезона

сегодня, 13:45

Когда у видного футболиста остается меньше года по контракту, его агенты уже вовсю рассматривают самые разные варианты. «Соккер.ру» - о ярких игроках, чья свобода близко.

Уже сейчас можно спрогнозировать, что лето-2020 будет весьма насыщенным на трансферы свободных агентов. Полчища сильных футболистов не спешат продлевать соглашения со своими нынешними клубами, и так как переходы — хлеб для теневых участников рынка, нет сомнений, что агенты и посредники будут по мере сил подогревать ситуации и склонять футболистов к смене декораций.

В прошлом году примерно в это же время мы тоже составляли топ-10 футболистов с истекающими летом 2019 года контрактами. Половина игроков из той десятки сменили клубы: Годин перешел из «Атлетико» в «Интер», Фабрегас, не дожидаясь лета, ушел из «Челси» в «Монако», Рабьо сбежал из ПСЖ в «Ювентус», по тому же адресу отправился бывший лондонский «канонир» Рэмзи, а Ясин Браими сменил «Порту» на клуб из Катара.

В этом году список футболистов с истекающими контрактами длиннее и представительнее.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Останется vs уйдет: 1% vs 99%

Эриксен наигрался за «Тоттенхэм» и хочет двигаться дальше, летом его услуги предлагались «Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу», но эти клубы не предприняли серьезные шаги, чтобы заполучить хавбека. «Шпоры» в сентябре делали датчанину серию предложений по контракту, но он все отклонил и мечтает уйти в «Реал», который готов приотворить для Кристиана дверь зимой. Правда, выбор №1 для Зидана — Поль Погба, так что Эриксен поедет в Мадрид на свой страх и риск. В обратном направлении могут проследовать Модрич или Иско. В любом случае, шансы хавбека остаться в Лондоне стремятся к нулю, если не «Реал», то «Бавария» или «Ювентус» подсуетятся.

Эдинсон Кавани ( ПСЖ )

Останется vs уйдет: 1% vs 99%

Не исключено, что дорожка Кавани тоже приведет его в Мадрид, только не в «Реал», а в «Атлетико». Впрочем, это только один из вариантов. Из ПСЖ уругвайца выдавливает конкуренция, молодые Мбаппе и Икарди хотят играть постоянно, поэтому представители Эдинсона ищут новый клуб. Рассматривается возвращение в Италию («Ювентус» или «Интер»), переход в мадридский «Атлетико» и отъезд за океан. Дэвид Бекхэм очень хочет видеть Кавани в своем «Интере», том, который из Майами.

Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»)

Останется vs уйдет: 1% vs 99%

Сразу у трех основных футболистов «Тоттенхэма» летом 2020 года истекают контракты. Шансы Алдервейрелда остаться не выше, чем у Эриксена, тем более что Тоби не первый год задумывается об уходе. Вряд ли упустит такой шанс. Все идет к тому, что бельгиец продолжит карьеру в Турине, а «Ювентус» провернет еще один поразительный бесплатный трансфер.

Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Останется vs уйдет: 50% vs 50%

Из тройки «шпор» больше всего шансов остаться в «Тоттенхэме» у Яна Вертонгена. Во-первых, он выглядит наиболее лояльным парнем и может пойти на подписание контракта, чтобы стать дядькой при новом созыве (лондонцы явно серьезно обновятся будущим летом). Во-вторых, Вертонген утверждает, что в свои 32 чувствует себя прекрасно и готов играть в топ-клубе. «Тоттенхэм» - тот самый топ-клуб, где у Яна все шансы заиграть и чувствовать себя счастливым. Но сам футболист и судьба, конечно, могут быть другого мнения.

Виллиан («Челси»)

Останется vs уйдет: 10% vs 90%

Недавно провел 300-й матч за «Челси», а Лэмпард называет бразильца лидером, вот только на «Стэмфорд Бридж» могут посчитать, что в сезоне 2019/20 опытный игрок необходим, а дальше молодые справятся сами. В линии атаки «Челси» много перспективных исполнителей, и логично будет сделать выбор в их пользу. Уже известно, что свободного Виллиана не прочь будут заполучить «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус».

Лука Модрич («Реал»)

Останется vs уйдет: 30% vs 70%

Прошлым летом «Реал» никак не мог отпустить в «Интер» будущего обладателя «Золотого мяча», но выступления Луки после чемпионата мира в России, мягко говоря, не впечатляют, а возраст намекает, что нового пика можно и не дождаться: Модричу уже 34. Полузащиту «Реала» ждут перемены, хорвату нужно или уйти, или остаться на правах запасного, что вряд ли его устроит, особенно, если предложения из Италии продолжат поступать.

Дрис Мертенс («Наполи»)

Останется vs уйдет: 25% vs 75%

«Наполи» долго сомневался, ведь нынешний сезон Дрис закончит в возрасте Христа. При этом Анчелотти двумя руками за новый контракт Мертенса, а сам бельгиец, не получив своевременного предложения от «Наполи», задумался о перспективах переезда в Китай или Нью-Йорк. Китайцы предлагают 24 миллиона евро в год, «Нью-Йорк Сити» - хорошие условия, а также возможность пожить в «Большом Яблоке».

Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Останется vs уйдет: 0% vs 100%

Давид Сильва еще в июне объявил, что сезон 2019/20 станет для него последним в «Манчестер Сити». Судя по всему, испанец отправится в Майами, в «Интер» Дэвида Бекхэма, хотя может и сыграть за «Лас-Пальмас» с родных Канар. Хосеп Гвардиола уже заявил, что «горожане» не станут искать замену Давиду, а сделают ставку на Фила Фодена.

Марио Гетце («Боруссия Дортмунд»)

Останется vs уйдет: 50% vs 50%

Автор победного гола в финале чемпионата мира 2014 года не феерит так, как в юности, но Марио все еще на хорошем счету. «Боруссия» рассчитывает продлить отношения с Гетце, но у вингера есть варианты. Еще летом на «шмелей» с предложением выходил «Интер», который теперь намерен дождаться лета 2020 года и забрать Марио бесплатно.

Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»)

Останется vs уйдет: 20% vs 80%

Пока все идет к тому, что сербский хавбек покинет «Олд Траффорд», возможно, это произойдет уже зимой. Оле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Матича, а вот в Серии A ему будут рады, «Интер» и «Милан» пытаются вызволить Неманью из плена. Вот только в случае отставки Сульшера положение Матича в МЮ может резко измениться, поэтому не спешим переодевать его в другую футболку.