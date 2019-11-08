«Барселона» выбрала Куклу

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«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном преемнике Эрнесто Вальверде.

Действующий чемпион Испании, кажется, определился с новым тренером. Им, скорее всего, станет аргентинец Марсело Гальярдо, который сейчас трудится в «Ривер Плейте». У 43-летнего Марсело ещё много дел в родном клубе. На носу финал Кубка Либертадорес, возможно, клубный чемпионат мира, и, конечно, чемпионат Аргентины, где «Ривер» идёт третьим, но уступает «Архентинос Хуниорс» лишь очко. Пока неизвестно, когда состоится замена тренера. Одни говорят, что летом, когда кончится аргентинское первенство. Другие предрекают смену караула уже в декабре. Но вектор обозначен.

Пора разобраться, кто же такой Марсело Гальярдо, ведь в Европе о нём уже успели позабыть. Хотя когда-то этот миниатюрный полузащитник был одним из лидеров «Монако». Парочка малышей Людовик Жюли - Марсело Гальярдо (164 и 169 сантиметров) вела игру монегасков. В 2000 Марсело был и вовсе признан лучшим игроком чемпионата Франции, даром, что дефицита в сильных футболистах французская лига не испытывала. Да и в сборной Аргентины он играл не на самых последних ролях. В той версии, что «Аргентина - Ямайка 5:0». Правда его имя обычно упоминалось после Габриэля Батистуты, Эрнана Креспо, Хуана Себастьяна Верона и ещё нескольких, но El Muñeco, что в переводе с испанского значит «Кукла», был далеко не лишним.

Но ушёл тренер Клод Пюэль, пришёл Дидье Дешам, и Гальяродо оказался не нужен «Монако». Отказавшись от выгодного предложения «Марселя» Кукла (этим прозвищем аргентинец обязан своему росту) вернулся в родной «Ривер». Второе пришествие во Францию оказалось бессмысленным. В «Пари Сен-Жермен» Марсело толком не заиграл. Отмучился год и уехал за океан, в «Ди Си Юнайтед». А потом из Северной Америки - в Южную. Но не домой, а к соседям в уругвайский «Насьональ». Там Гальярдо выиграл чемпионат страны как футболист, и как тренер. А потом всё же вернулся домой. Других клубов в Аргентине кроме «Ривер Плейта» для Марсело не существует.

Минуло пять лет. Марсело выиграл два Кубка Либертадорес, кучу других трофеев, но чемпионом Аргентины пока не становился. И, пожалуй, это один из главных поводов задержаться в Буэнос-Айресе. В «Ривере» уже играет защитник Науэль Гальярдо, – старший из сыновей тренера. Так что особых причин уходить из родного клуба у Куклы нет. Но и в «Барселону» зовут не каждый день. Поэтому Марсело будет принимать не простое для себя решение. А именно, остаться ли в родном клубе, где тебя все носят на руках, или же окунуться в иную сферу, где можно стать великим, а также оказаться отвергнутым. Синица в руках или журавль в небе.

«Ривер Плейт» всегда играл в атакующий футбол, и Гальярдо не изменил клубным традициям. Кстати, эта философия вполне подходит потенциальным работодателям. Но ведь и не факт, что у него получится на новом месте. Все тренеры, приходившие на «Капм Ноу», желали новому клубу только хорошего. Но ожидания расходились с реальностью. Кукла давно оторвался от европейского футбола, он не знает его реалий и особенностей. Ему нужно время. И нет уверенности в том, что ему удастся стремительно пересесть из одного вагона в другой. Риск, риск, риск. А Марсело всегда был хладнокровным и благоразумным человеком.

Существует и ещё один нюанс. Уживутся ли вместе два невысоких аргентинца? Кто второй, вы поняли. А тут могут быть сложности. Лионель привык считать себя особенным. Он даже держится в стороне от коллектива и при случае старается снимать отдельную раздевалку на выезде. Для Гальярдо все равны. Даже сын гоняет кроссы наравне со всеми. Поэтому в отношениях двух соотечественников может случиться всякое. Тем более, что Марсело – человек из «Ривера», а Месси в Аргентине вообще не играл. И возможный конфликт может привести либо к быстрому закату Гальярдо в Барселоне, либо к окончанию эры Месси. Какой из этих вариантов более вероятен? А Марсело не тот человек, чтобы идти к Лионелю помощником по фитнесу. В контракте, наверное, пропишут опцию отношений с капитаном. Но бумага вряд ли сможет всё вместить. А это ещё один повод задуматься.

Может, «Барселона» и заинтересована в скорой смене тренера, не взирая на издержки, связанные с выплатой неустойки Вальверде. То зачем такие испытания Гальярдо? Если он, например, 20 декабря будет назначен новым тренером, то на его плечи ляжет груз всех проблем «сине-гранатовых». Хочешь, не хочешь, но придётся платить по счетам предшественника. А это ещё один повод подождать до мая. Уж если не терпится «Барсе» уволить нынешнего наставника, то пусть назначат регента, как это любят делать в «Баварии». Гальярдо никуда не денется, спокойно доработает и примет дела, проведёт предсезонку. Для аргентинского тренера срываться по мановению пальца сейчас – авантюра. Если он так нужен каталонцам, пускай подождут.

Если Марсело Гальярдо возглавит «Барселну», – не важно когда, в декабре или летом – он станет четвёртым аргентинским тренером в истории «сине-гранатовых». Первым был легендарный Эленио Эррера, всегда считавший себя гражданином мира, но проработавший на Камп Ноу каких-то два года. Результат: два чемпионских титула, два Кубка Генералиссимуса и два Кубка ярмарок, плюс беспрецедентное участие в розыгрыше сразу двух европейских кубков. Тренер чемпионов мира 1978 года Сесар Луис Менотти пришёл в «Барсу» весной 1983. Руководство клуба рассчитывало, что Менотти сможет запустить несколько увядшего в Испании Диего Марадону. Ничего из этой затеи не вышло. Ни ради Суперкубка Испании всё это делалось. В итоге столицу Каталонии покинули и тренер, и Диего Армандо. Точно такого же успеха добился Херардо Мартинес, заменивший у руля тяжело больного Тито Виланову. Отработал год, выиграл Суперкубок и получил благодарность за выполненную работу.

Было бы интересно посмотреть на игру «Барселоны» под руководством Марсело Гальярдо. Но это тот случай, когда уместна фраза, «торопиться не надо». Тот же Эррера никуда не спешил и выжал максимум.